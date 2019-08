VTVCab sắp lên UPCoM, giá tham chiếu 140.900 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch ChứPC khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) được đăng ký giao dịch 45.745.876 cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán CAB.

Theo đó, hơn 45,7 triệu cổ phiếu CAB lên sàn UPCoM vào ngày 6/9 tới với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 140.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, vốn hóa ngày chào sàn của VTVCab lên đến trên 6.400 tỷ đồng.

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 457,45 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ vốn điều lệ thực góp của Tổng công ty. Trong số đó có 664.800 cổ phiếu hiện đang thuộc dạng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng – là cổ phần bán ưu đãi cho người lao động. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành cổ phần ưu đãi.

Trước đó, VTVcab bán ra 42,29 triệu cổ phần, tương ứng 47,8% cổ phần vào ngày 17/4/2018 với giá khởi điểm là 140.900 đồng/cổ phần. Như vậy, giá trị của phiên IPO lên tới 5.958 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc, chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

VTVcab là nhà cung cấp truyền hình trả tiền có thị phần số 1 tại Việt Nam, trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Hiện VTVcab đang cung cấp các dịch vụ đa dạng gồm truyền hình cáp, internet trên mạng truyền hình cáp, viễn thông và các dịch vụ gia tăng khác…

Tiền thân của VTVcab đó là chính là Trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp (VCTV) với lịch sử hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền hình trả tiền. Tuy nhiên, xét về giấy phép thành lập doanh nghiệp, thì VTVcab chỉ mới trải qua 6 năm non trẻ.

Theo kế hoạch cổ phần hoá, VTVcab có vốn điều lệ 884 tỷ đồng, tương ứng với 88,4 triệu cổ phần. Về cơ cấu cổ đông, hiện Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đang là công ty mẹ nắm giữ đến 98,55% vốn điều lệ.

Theo báo cáo, VTVCab có 3 công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành (Vita Corp – do VTVCab sở hữu 51% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam (do VTVCab sở hữu 51% vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần Phát triển thể thao VTVCab (VTCCab Sport JSC do VCTCab sở hữu 50,1% vốn điều lệ).

Ngoài ra, VTVCab còn có 4 công ty liên kết như Công ty Cổ phần công nghệ Việt Thành (sở hữu 51% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần truyền hình tương tác VN (51%vốn điều lệ), Công ty Cổ phần phát triển thể thao VTVCab (50,1% vốn điều lệ), VTVCab Nam Định (39% vốn điều lệ)…

Tính đến hiện tại VTVCab có gần 100 chi nhánh, đơn vị hợp tác, cung cấp dịch vụ truyền hình tại hơn 50 tỉnh thành trên cả nước.

Theo bản cáo bạch của VTVCab, hiện tại VTVCab đang quản lý và sử dụng nhiều lô đất đắc địa như có quyền sử dụng vĩnh viễn lô đất 69,7m2 tại số 89 Giang Văn Minh; quyền sử dụng 50 năm đối với lô đất rộng hơn 1.000m2 tại Khu 12Đ Nguyễn Tất Thành, Tp Việt Trì; quyền sử dụng đất lâu dài tại lô đất 93m2 ở Tổ dân phố bãi Giếng Nam, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Đáng chú ý, VTVCab hiện đang có nguyên giá khối tài sản cố định hữu hình trị giá hơn 1.305 tỷ đồng đã khấu hao hết nhưng vẫn đang còn sử dụng; và nguyên giá khối tài sản cố định vô hình trị giá hơn 52 tỷ đồng đã khấu hao hết nhưng đang còn sử dụng.

Theo kết quả kinh doanh bán niên 2019, doanh thu hợp nhất đạt 1.074 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 9,3 tỷ đồng, EPS đạt 203 đồng/cổ phiếu.



Năm 2019, VTVCab dự kiến tổng doanh thu năm 2019 ước đạt 2.221 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 63,648 tỷ đồng. Như vậy, VTVcab mới hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và gần 22% kế hoạch năm 2019.