Vụ bán chui lô cổ phiếu trị giá 2.300 tỷ, Chủ tịch Yeah1 và quỹ ngoại nói gì?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) vừa công bố thông tin giải trình về vụ việc cổ đông nội bộ của Công ty là DFJ VinaCapital Venture Investment và Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bị xử phạt hành chính vì việc không công bố thông tin dự kiến giao dịch.



Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Cụ thể, DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd bị phạt 130 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 18/5/2018, DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd (DFJV) - tổ chức có liên quan với ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc của DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Yeah1 đã chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dự kiến giao dịch.

Phạt 65 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 18/5/2018, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã nhận chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG. Đồng thời, cùng ngày, ông Tống đã chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG nêu trên nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán về việc dự kiến giao dịch.

Giải trình về việc này, phía YEG cho biết DFJV bán 7,82 triệu cổ phiếu cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Sau đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán lại cho 6 cá nhân khác (không thuộc diện là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và không bị hạn chế chuyển nhượng) là nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận.

"DFJV không bán trực tiếp cho 6 cá nhân vì căn cứ trên nguyên tắc đàm phán, sự tin tưởng và thỏa thuận, DFJV muốn bán cổ phiếu này cho người điều hành của YEG. 6 cá nhân nhận chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu nêu trên giao dịch thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư vào ngày thứ 2 sau khi YEG được niêm yết trên sàn chứng khoán", văn bản của YEG cho hay.

YEG khẳng định bản chất giao dịch này là DFJV bán số cổ phiếu trên cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch sẽ được thực hiện khi cổ phiếu YEG được niêm yết. Tuy nhiên, do DFJV đang là cổ đông nội bộ của YEG nên khi niêm yết, DFJV không thể chuyển nhượng cổ phần trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, để đảm bảo việc bán cổ phiếu YEG cho nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận, sau khi đàm phán, các cổ đông của YEG đã thống nhất phương thức giao dịch với ông Tống là trung gian.

Ngoài ra, theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, ngay sau khi các nhà đầu tư này mua hơn 7,82 triệu cổ phiếu hiện hữu với giá 300.000 đồng/cổ phiếu thì DFJV sẽ phải mua hơn 3,9 triệu cổ phiếu mà YEG phát hành mới.



Tuy nhiên, sau lúc này, room ngoại tại YEG đã gần đạt trần 49% nên DFJV không thể mua thêm cổ phiếu. Để đảm bảo thực hiện giao dịch này, ông Tống sẽ một lần nữa làm trung gian, bằng cách mua vào hơn 3,9 triệu cổ phiếu phát hành mới với. Sau khi YEG nới room ngoại lên 100%, DFJV sẽ mua lại số cổ phiếu này.

Như vậy, với giá giao dịch 300.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ bán chui cổ phiếu khiến cả Chủ tịch Tống và DFJV bị phạt nặng, có giá trị lên tới 2.346 tỷ đồng.

Cũng trong thông cáo báo chí, YEG cho biết đã được chấp thuận nới room ngoại lên 100%.

Trên sàn chứng khoán, YEG hiện có giá 224.300 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hoá đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

Yeah 1 còn có hệ thống 9 công ty con và 4 công ty con gián tiếp bao gồm: Công ty TNHH Yeah1 Việt Nam, Công ty Netlink Online Corporation và Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông TNT...

Tính đến ngày 31/12/2017, vốn chủ sỡ hữu Yeah1 đạt 238 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông khá cô đặc, riêng Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống hiện nắm giữa đến 41% vốn.