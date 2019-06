"Vũ khí" của Huawei trong chiến tranh thương mại: Hơn 56.000 bằng sáng chế

Trong bối cảnh phải hứng chịu áp lực từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hãng công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc sở hữu một lợi thế mà Washington không thể làm suy yếu, đó là danh mục bằng sáng chế công nghệ khổng lồ trên toàn cầu, theo Bloomberg.

Hiện Huawei sở hữu 56.492 bằng sáng chế có hiệu lực về viễn thông, mạng và các phát minh công nghệ cao trên toàn cầu, theo dữ liệu từ AcclaimIP của hãng dịch vụ và phần mềm quản lý tài sản trí tuệ Anaqua. Công ty này đang đẩy mạnh việc thu phí bản quyền trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận với các nhà cung cấp Mỹ cũng như thị trường này.

Huawei đang có các cuộc thảo luận kéo dài về việc cấp phép sử dụng bản quyền với nhà mạng Verizon Communications Inc. của Mỹ và đang tranh chấp với hãng sản xuất chíp Qualcomm Inc. về giá trị các bằng sáng chế của mình. Huawei cũng đang có tranh chấp với Harris Corp. sau khi nhà thầu quân sự này kiện HUawei vi phạm bản quyền về mạng và an ninh đám mây.

"Bằng sáng chế là vũ khí (của Huawei) của trong cuộc chiến về kinh tế", Brad Hulbert, luật sư về sáng chế của McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff tại Chicago, Mỹ, nhận định.

Không chỉ là tâm điểm của quan ngại về an ninh quốc gia của Mỹ, Huawei cũng là một trong những công ty nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Trump trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.

Tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh nhằm hạn chế Huawei bán thiết bị tại Mỹ. Không lâu sau, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ làm ăn với công ty này nếu không được Washington cho phép.

Tại Trung Quốc, Huawei được xem là biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn khi từ một nhà máy trở thành hãng công nghệ khổng lồ. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Huawei đánh cắp phát minh của các công ty Mỹ.

Tranh chấp về bằng sáng chế là điều không lạ trong giới công nghệ và cuộc cách mạng với công nghệ không dây 5G sắp tới có thể sẽ còn tạo ra nhiều tranh chấp hơn nữa. Những công ty truyền thống như Ericsson AB và Nokia Oyj đang nỗ lực hết sức để kiếm nhiều tiền hơn từ các bằng sáng chế của mình. Qualcomm hiện đang kháng cáo một phán quyết của Uỷ ban Thương mại Liên bang Mỹ có nguy cơ gây ảnh hưởng tới hoạt động cấp phếp vốn chiếm phần lớn lợi nhuận của hãng này. Huawei và Samsung Electronics Co. cũng mới kết thúc tranh chấp về bản quyền kéo dài hai năm hồi tháng 2/2019.

Chính phủ và các công ty Trung Quốc đã và đang đầu tư hàng tỷ USD để nghiên cứu công nghệ cao và kết quả là các bằng sáng chế. Chỉ riêng trong năm ngoái, Huawei nhận được 1.680 bằng sáng chế của Mỹ, trở thành công ty sở hữu bằng sáng chế nhiều thứ 16 tại Mỹ, theo số liệu từ Fairview Research. Theo Anaqua, Huawei hiện sở hữu tổng cộng 102.911 bằng sáng chế có hiệu lực và ứng dụng được công bố.

Chính trị có thể một phần nguyên nhân khiến Huawei đòi nhà mạng Mỹ Verizon trả phí bản quyền sáng chế mới đây, Peter Toren, một luật sự về bằng sáng chế tại Washington cho biết.

"Ở vị trí của Huawei và những áp lực họ đang phải chịu, Huawei chẳng có gì để mất ở thời điểm này khi 'tấn công' các công ty Mỹ về vấn đề sáng chế", Toren nói. "Họ bị 'tấn công' trong lĩnh vực này và sẽ 'phản đòn' ở lĩnh vực khác".

"Tôi không biết chính phủ Mỹ có thể làm gì để ngăn họ. Họ có quyền sở hữu những bằng sáng chế đó", Toren cho biết.

Cụ thể, hồi đầu tuần, Huawei đã yêu cầu Verizon phải trả tổng cộng hơn 1 tỷ USD phí bản quyền cho hơn 230 bằng sáng chế, theo Reuters. Số bằng sáng chế của Huawei trong vụ này được sử dụng bởi hơn 20 nhà cung cấp của Verizon, và một khi Verizon trả tiền bản quyền cho Huawei, thì các nhà cung cấp này sẽ phải có trách nhiệm trả cho Verizon. Nguồn tin của Reuters cho biết Huawei cũng đã trực tiếp đề cập vấn đề phí bản quyền với một số nhà cung cấp của Verizon.