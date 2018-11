Vụ rơi máy bay Lion Air: Lỗi cảm biến không được sửa trước khi cất cánh

Theo một báo cáo điều tra sơ bộ về vụ máy bay Lion Air của Indonesia rơi xuống biển hôm 29/10, một lỗi cảm biến trên chiếc Boeing 737 Max 8 đã không được sửa chữa trước khi cất cánh, dù lỗi này đã được phát hiện trong một chuyến bay ngày hôm trước, Bloomberg đưa tin.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, một kỹ thuật viên đã kiểm tra các cảm biến khác, thay vì cảm biến bị lỗi trong suốt ca đêm trước chuyến bay định mệnh vào sáng ngày 29/10.

Báo cáo trên không đưa ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nhưng cung cấp những thông tin chi tiết nhất về những phút hỗn loạn trước khi máy bay rơi và các bước được thực hiện để phát hiện lỗi trên máy bay vào đêm trước vụ tai nạn.

Trên cả chuyến bay hôm 28/10 và chuyến bay gặp nạn hôm 29/10, các phi công đã báo cáo rằng họ gặp khó khăn trong việc xác định các thông tin cơ bản như tốc độ và độ cao của máy bay.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia đã có được thông tin từ thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay - chứa dữ liệu về 69 giờ bay của 19 chuyến bay trước đó. Dữ liệu cho thấy phi cơ này cũng gặp vấn đề về chỉ báo tốc độ trên một số chuyến bay khác trước đó.



Theo báo cáo, các phi công trên chuyến bay 610 của Lion Air - rơi xuống biển Java hơn 11 phút sau khi cất cánh từ Jakarta, có vẻ đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi kiểm soát không lưu hỏi về tọa độ và độ cao của họ. Họ trả lời rằng đang gặp phải "vấn đề kiểm soát máy bay" không xác định được.

Báo cáo cho biết máy bay đã bị hạ phần mũi nhiều lần và phi công đã đưa được về trạng thái cân bằng, nhưng cuối cùng mất kiểm soát và lao xuống biển với tốc độ hơn 700km/h khiến toàn bộ 189 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Sau báo cáo trên, các nhà chức trách sẽ tập trung vào xem xét quy trình bảo dưỡng máy bay của Lion Air.

Các nhà chức trách Indonesia ngày 28/11 đã gặp gỡ gia đình của những hành khách trên máy bay gặp nặn để cung cấp tóm tắt kết quả điều tra sơ bộ. Tuy nhiên, các gia đình nói rằng họ vẫn không biết được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.



"Không có giải thích nào liên quan tới Boeing", Ari Priawan, người thân của 3 hành khách trên chuyến bay gặp nạn cho biết.

Trước đó, người thân của một hành khách trên máy bay gặp nạn đã đâm đơn kiện Boeing, cho rằng máy bay 737 MAX 8 do hãng sản xuất có thiết kế không an toàn. Đơn kiện trên cáo buộc Boeing không thông tin về một tính năng an toàn mới chưa từng xuất hiện trên các dòng máy bay 737 trước đó.



Hồi đầu tháng này, Boeing đã phát đi thông báo tới các hãng hàng không đang sử dụng dòng máy bay Max 737, nói rằng các lỗi cảm biến của máy bay có thể được xử lý bởi quy trình khẩn cấp hiện hành. Hãng này cũng nói rằng tự tin về tính an toàn của mẫu máy bay 737.



Các điều tra viên Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm thiết bị ghi âm giọng nói của máy bay gặp nạn. "Việc tìm kiếm thiết bị ghi âm buồng lái sẽ được tiếp tục", Nurcahyo Utomo, một điều tra viên trưởng cho biết. "Chúng tôi hi vọng sẽ bắt đầu trong tuần này và sẽ nỗ lực hết sức".