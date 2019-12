Vụ thuốc ung thư giả: Bắt Phó phòng quản lý giá thuốc - Cục quản lý dược

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.



Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế (sinh năm 1976, trú tại G23 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Ngày 28/12/2019, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.



Như VnEconomy đã đưa tin, ngày 18/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada, theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ án được khởi tố để điều tra về quy trình xem xét, cấp phép cho 2 hồ sơ nhập khẩu thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin, theo hồ sơ giấy tờ là do Công ty Health 2000 Canada sản xuất, Công ty VN Pharma nhập khẩu.

Hai thuốc này cùng nằm trong nhóm 7-8 thuốc cùng của Helix Canada sản xuất, VN Pharma nhập khẩu, đã bị Cục Quản lý dược rút giấy phép lưu hành tháng 7-2014, sau khi cơ quan công an phát hiện VN Pharma nhập khẩu lô thuốc điều trị ung thư H-Capita 500 mg, hồ sơ cũng là Helix sản xuất, VN Pharma nhập khẩu từ Canada nhưng thực tế H-Capita được sản xuất tại Ấn Độ.

Thanh tra Chính phủ khẳng định trách nhiệm trong vụ việc đưa thuốc ung thư giả vào Việt Nam: "Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, Cục trưởng Cục Quản lý dược chịu trách nhiệm với vai trò là người tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm qua các thời kỳ được nêu trong kết quả thanh tra".

Bên cạnh đó, Hội đồng tư vấn, Tổ thẩm định thuộc Bộ Y tế và cá nhân các chuyên gia thẩm định trực tiếp chịu trách nhiệm về những thiếu sót, vi phạm trong việc thẩm định, xét duyệt cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc, cấp phép nhập khẩu đối với 3 loại thuốc và cấp phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam cho công ty Helix.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất điều tra bổ sung và đề nghị Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

12 người đều bị đề nghị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 2 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung phạt từ 5 đến 12 năm.

Công ty Cổ phần VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc được thành lập từ tháng 10/2011. Từ năm 2012, nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư, Hùng bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc H-Capita 500mg từ Canada về Việt Nam. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà đối tác ở Canada không cung cấp được nên Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả.