Vừa "ế" trong phiên đấu giá, EVN tiếp tục đưa cổ phần TV4 ra chào bán

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu.

Theo đó, ngày 13/8 tới, EVN chào bán cạnh tranh 11.335.610 cổ phần với giá khởi điểm 59.400 đồng/cổ phần – trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 7.745.600 cổ phần.

Lý giải việc giá khởi điểm là 59.400 đồng/cổ phần, công ty cho biết cổ phiếu TV4 hiện đang được giao dịch trên HNX với giá tham chiếu ngày 22/2/2019 là 17.400 đồng/cổ phần. Theo kết quả báo cáo tư vấn, giá khởi điểm dự kiến tối thiểu của TV4 là 59.400 đồng/cổ phần

Theo dữ liệu trên HNX, 1 tháng gần đây, giá cổ phiếu TV4 giảm 23,29% từ 21.900 đồng/cổ phiếu xuống còn 16.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, EVN đưa 11.335.910 cổ phần của TV4 ra bán đấu giá với giá khởi điểm 59.400 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, chỉ có 3 nhà đầu tư là các cá nhân mua 300 cổ phần với giá đấu thành công bình quân 59.633 đồng/cổ phần, thu về 17,89 triệu đồng.

Theo bản công bố thông tin, EVN là công ty mẹ của TV4 với số cổ phần nắm giữ 11.335.910 cổ phần, chiếm 71,59% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ.

Theo cơ cấu cổ đông của TV4 tại ngày 18/3/2019, TV4 có 757 cổ đông trong nước - trong đó có 17 tổ chức và 740 cá nhân nắm giữ 99,51% tương ứng 15.756.900 cổ phần và 10 cổ đông nước ngoài – trong đó có 5 tổ chức và 8 cá nhân nắm giữ 0,08% vốn điều lệ.

Hiện, công ty đang sử dụng 5 lô đất làm văn phòng, sản xuất kinh doanh lâu dài tại Tp Nha Trang, Khánh Hòa gồm: 852,8m2 tại số 11 đường Hoàng Hoa Thám; 218,82m2 tại số 137 đường Thống Nhất; 429,6m2 tại số 38 đường Lê Thành Phương; 48,9m2 tại số 24 đường Yết Kiêu và 2.855 m2 tại xã Vĩnh Trung.

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của TV4 đạt 269 tỷ đồng, tăng 2,99% so với năm trước; doanh thu thuần đạt 247 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế lãi hơn 25 tỷ, tăng 0,85% so với năm trước; cổ tức 14% bằng tiền và kết thúc quý 1/2019, TV4 báo lãi hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2019, TV4 dự kiến tổng doanh thu đạt 210 tỷ, giảm 15,14% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với năm 2018 đạt 25,3 tỷ đồng; cổ tức 14%.