VVIP Sneak Preview Alpha City - dấu ấn mới của bất động sản hạng sang Tp.HCM

Là một trong những dự án được mong chờ nhất quý 2/2019, Alpha City - giai đoạn 2 đã chính thức ra mắt đông đảo các nhà đầu tư ngày 13/7/2019. Không chỉ chứng kiến số lượng giao dịch vượt ngoài dự kiến, sự kiện VVIP Sneak Preview còn để lại trong lòng 1.000 khách hàng tham dự ấn tượng khó phai.

Ngay từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam, cái tên Alpha King đã là một ẩn số với tư cách là nhà phát triển bất động sản độc tôn ở phân khúc hạng sang. Nhất cử nhất động của nhà phát triển quốc tế luôn được thị trường dõi theo, bởi độ hoành tráng vĩ mô, cũng như sự sáng tạo đến bất ngờ trong từng chi tiết.

Hàng loạt sự kiện dù lớn hay nhỏ được bảo chứng bởi thương hiệu Alpha King đều tạo được những dấu ấn độc đáo, mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho thị trường bất động sản Việt Nam. Theo đó, chặng đường gần 3 năm nỗ lực không ngừng nghỉ ấy nay được tiếp nối bằng VVIP Sneak Preview - sự kiện giới thiệu giai đoạn 2 Alpha City - sản phẩm đầu tư mang đến giải pháp vẹn tròn và an toàn tuyệt đối.

Đối với nhiều khách mời, là những nhà đầu tư tầm cỡ trong Nam ngoài Bắc, VVIP Sneak Preview - Alpha City giai đoạn 2 hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng. Không chỉ là một sự kiện ra mắt dự án thông thường với tiếng chuông chốt cọc ngân vang quen thuộc, lần đầu tiên, tại một sự kiện bất động sản, hình ảnh một Sài Gòn xưa nồng nàn xa nhớ, một Tp.HCM nay hối hả, phồn hoa đã được tái hiện không thể trọn vẹn và xúc cảm hơn.

Những tình khúc về Sài Gòn thể hiện bởi danh ca Thu Phương đã để lại cảm xúc khó quên trong lòng giới đầu tư mộ điệu.

Ý tưởng kết nối Sài Gòn xưa - nay của chương trình cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà Alpha King gửi gắm trong dự án tâm huyết Alpha City, bởi, hơn ai hết, đội ngũ sáng tạo của thương hiệu hiểu rằng, một công trình muốn phát triển bền vững, thịnh vượng lâu dài phải luôn luôn gắn bó với những giá trị nguyên bản, cội rễ văn hóa cũng như trở thành niềm tự hào của chính người dân.

Mỗi màn trình diễn của sự kiện đều mang thông điệp kết nối xưa - nay, truyền thống - hiện đại, kế thừa - phát triển đầy ý nghĩa.

Và, chính không gian đầy ắp xúc cảm nghệ thuật, văn hóa và mang đậm bản sắc Việt ấy đã tạo tiền đề để Alpha King tiếp tục hướng đến kỉ lục kinh doanh mới, xác lập vị thế tiên phong trong phân khúc bất động sản A+ tại Việt Nam.

Nối theo đó, hàng loạt tiếng chuông báo hiệu hoàn tất giao dịch liên tục vang lên rộn ràng, hối hả, như một cách khẳng định chắn chắn, rằng con tàu Alpha King đã mạnh mẽ ra khơi trên một lộ trình vàng khởi tạo bởi sự cộng hưởng thành công. Với số lượng lớn các căn hộ hạng sang đã có chủ ngay trong sự kiện, danh sách những nhà phát triển bất động sản có hoạt động nổi bật nhất thị trường trong thời điểm hiện tại đã chính thức gọi tên Alpha King.

Vị trí độc tôn của một công trình biểu tượng.

Với sản phẩm Alpha Hill giai đoạn 2 - tháp B, Alpha City mở ra khái niệm đầu tư mới, một giải pháp "Tam An". An Tâm - khi vốn đầu tư ban đầu chỉ cần 15% giá trị tài sản với chính sách thanh toán ưu việt từ Ngân hàng Sài Gòn SCB. An Nhàn - khi giao căn hộ cho đơn vị uy tín hàng đầu thế giới CBRE quản lý cho thuê chuyên nghiệp với giá thuê cam kết 550 triệu - 1,7 tỷ/năm. An toàn khi có quyền sở hữu vĩnh viễn một bất động sản vàng tại lõi trung tâm quận 1.

Hơn tất cả những yếu tố như vị trí, tiêu chuẩn xây dựng quốc tế hay công nghệ tiên phong mà Alpha City đang sở hữu, thì trải nghiệm về một ngôi nhà đáng sống mới là mục đích cuối cùng của thương hiệu trên hành trình kiến tạo. Vì lí do đó, chuỗi giá trị tăng cường như dịch vụ quản lý chuẩn khách sạn 5 sao, Veranda Resort mở với hơn 30 tiện ích trên không thời thượng… trở thành những lí do đầy thuyết phục khiến khách hàng hoàn toàn hào hứng và yên tâm khi quyết định an cư cùng Alpha City.

