VWS khánh thành hai cầu VWS1 và VWS2 tại Long An

Sáng 27/3/2019, Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam - Long An, công ty thành viên của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), đã tổ chức lễ khánh thành hai cây cầu VWS1 và VWS2 dẫn vào dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh Long An, tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Đây là hai cây cầu dẫn vào Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An), có tải trọng HL93, chiều dài toàn tuyến là 200 m, bao gồm cầu và đường dẫn 2 bên cầu. Quy mô tổng bề rộng chỉ giới xây dựng của 1 cầu là 75 m, hai bên đường bố trí vỉa hè rộng 10 m và hành lang an toàn rộng 13,5m.

Công trình cầu VWS1 và đường dẫn được khởi công ngày 1/9/2015, hoàn thành ngày 16/9/2016. Công trình cầu VWS2 và đường dẫn vào khởi công ngày 22/6/2017, hoàn thành 12/5/2018. Tổng kinh phí xây dựng 130 tỷ đồng.

Dự án Khu Công nghệ Môi Trường xanh có quy mô diện tích 1.760 ha, thời gian hoạt động 50 năm và chia làm 3 giai đoạn. Công suất xử lý chất thải đến năm 2025 là 21.400 tấn/ngày; đến năm 2035 là 26.800 tấn/ngày, và đến năm 2050 là 36.500 tấn/ngày.

Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 450 triệu USD, được trao giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 12/9/2015, do UBND tỉnh Long An cấp, là dự án nằm trong quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn ở ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008.

Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh sẽ tiếp nhận và xử lý tất cả các loại chất thải thông thường, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, chất thải điện tử, chất thải y tế, phân hầm cầu, bùn cống rãnh và tất cả các loại chất thải cần xử lý cho Tp.HCM, tỉnh Long An và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh thành lân cận có khoảng cách vận chuyển phù hợp theo hướng tái chế, tận dụng và thu hồi các sản phẩm có giá trị.

Đặc biệt, công nghệ xử lý phải có đầu ra sản phẩm hữu ích bằng công nghệ tái chế, tái tạo năng lượng..., hạn chế tối đa tỷ lệ chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường (tỷ lệ chôn lấp dưới 9%).

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông David Dương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty VWS cho biết: "Sự hình thành và phát triển của Khu Công nghệ Môi trường Xanh trong một ngày gần đây sẽ góp phần tích cực vào sự bảo vệ môi trường xanh bền vững. Việc áp dụng các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến của Hoa Kỳ và thế giới và tiến tới là chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao kiến thức cho đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trong nước. Lợi ích của dự án mang lại sẽ tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người lao động địa phương và thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An nói riêng và khu kinh tế trọng điểm phía Nam cùng Tp.HCM nói chung, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước".

Ông Lâm Văn Tới, Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhận định: "Hiện nay, chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Thủ Thừa, chưa được phân loại tại nguồn, tổng khối lượng thu gom xử lý trên 500 - 600 tấn/ngày, hiện được vận chuyển xử lý tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa Thạnh Hóa - Long An khoảng 50%, 50 % xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp và Đa Phước Tp.HCM, còn lại số ít được xử lý tại các lò đốt ở các huyện.

Do đó UBND tỉnh Long An có làm việc thống nhất với Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam - Long An, trước mắt Công ty đầu tư nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt công suất 1.000 tấn/ngày trong Khu Công nghệ Môi trường Xanh theo quy hoạch được phê duyệt, với diện tích khoảng 5 ha và dự kiến đưa vào vận hành năm 2019 một module với công suất 250 tấn/ngày đêm, đây là tín hiệu tốt cho công tác xử lý rác của tỉnh trong thời gian tới nói chung, huyện Thủ Thừa nói riêng sẽ thuận lợi và giảm được chi phí thu gom vận chuyển cho ngân sách huyện, tỉnh".

Cũng tại buổi lễ khánh thành, đại diện chủ đầu tư, ông David Dương khẳng định: "CWS/VWS xác định lựa chọn tỉnh Long An là địa bàn đầu tư chiến lược nên sẽ dành tối đa nguồn lực, tập trung đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục quan trọng của dự án để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Đây chính là sự phúc đáp chân thành nhất của CWS/VWS với tỉnh Long An".

Dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh là dự án thứ hai của CWS/VWS tại Việt Nam, sau sự thành công của dự án Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước, ở Tp.HCM.