WEF ASEAN 2018: Sự kiện khẳng định vai trò, uy tín, vị thế của Việt Nam

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) diễn ra từ 11 – 13/9, tại Hà Nội đã quy tụ nhiều nguyên thủ của các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao của các nước đối tác và khoảng 1.000 đại diện các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp ASEAN và quốc tế, cùng với khoảng 800 doanh nghiệp trong nước tham dự. Sự kiện khẳng định vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nguyên thủ của các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao các nước tham dự WEF ASEAN 2018.

Chiều 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhân dịp Tổng thống thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự WEF ASEAN 2018.

Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà đã tổ chức chu đáo, tạo nền tảng cho thành công của WEF ASEAN lần này. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển và ứng dụng các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghệ số.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng. Nhất trí thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước nhằm sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng phù hợp với cả hai bên và trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển năm 1982; giúp mở ra cơ hội to lớn hơn trong lĩnh vực hợp tác biển, nghề cá giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp xây dựng ASEAN đoàn kết, tự cường và có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Hai bên nhắc lại lập trường nhất quán trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và dự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả và thực chất.

Trước đó, sáng 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sang dự Hội nghị WEF ASEAN. Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong ASEAN nhằm cụ thể hóa tinh thần tự cường và sáng tạo, thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững những nguyên tắc mà ASEAN đã nhất trí trong các vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đà tích cực của tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực hiện nay, phối hợp cùng các nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Cũng trong sáng 12/9, trước phiên khai mạc Hội nghị WEF ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp GS.Klaus Schwab, Người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Thủ tướng đánh giá cao WEF phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc xây dựng chủ đề, nội dung, chương trình Hội nghị WEF ASEAN; nhấn mạnh chủ đề Hội nghị WEF ASEAN năm nay phù hợp với xu thế của thế giới, đáp ứng quan tâm và lợi ích của các nước ASEAN, gắn kết với chủ đề của ASEAN 2018 là "tự cường và sáng tạo". Thủ tướng đề nghị WEF ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và WEF thời gian tới.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN và khu vực, GS.Klaus Schwab tin tưởng với vai trò và uy tín của Việt Nam, Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ thành công tốt đẹp. GS. Schwab cũng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác với Việt Nam được ký tại Hội nghị WEF Davos năm 2017. Nhấn mạnh Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực WEF có thỏa thuận hợp tác; cam kết WEF tiếp tục phối hợp với Việt Nam thực hiện hiệu quả thỏa thuận này và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng, tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. GS. Schwab khẳng định, WEF tiếp tục hợp tác quảng bá, kết nối Việt Nam với cộng đồng DN quốc tế, trong đó có các tập đoàn hàng đầu thế giới là thành viên của WEF.

Trước đó, ngày 11/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhân dịp sang tham dự WEF ASEAN 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hồ Xuân Hoa dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc sang tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Trung Quốc với việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị lần này.

Cùng ngày, tại buổi tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị WEF ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đều khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Hai bên nhất trí sớm tổ chức họp Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp lần thứ 2 tại Việt Nam để rà soát và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai nước vượt mục tiêu 1 tỷ USD; tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 4 giữa hai nước trong năm 2019 và sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác ngư nghiệp giai đoạn 3 năm tới...

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã giành được trong những năm qua cũng như vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang trở thành Trung tâm của các sự kiện quan trọng của khu vực và thế giới, là hình mẫu để các nước khác học tập, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ giữa Đảng cầm quyền tại Sri Lanka và Đảng ta và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.

Trong cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; ông Gilbert Kaplan, Thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đang thăm Việt Nam và tham dự WEF ASEAN 2018.