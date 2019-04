X2 - thương hiệu nghỉ dưỡng dành riêng cho giới thượng lưu

Nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc sở hữu những bất động sản hạng sang của giới thượng lưu đang ngày càng cao ở Việt Nam và khu vực châu Á. Tuy nhiên, những cái tên thỏa mãn đúng tiêu chí mà giới nhà giàu đặt ra còn rất ít ỏi. Thương hiệu nghỉ dưỡng X2 là một trong số ít những đơn vị có thể cung ứng cho giới thượng lưu một kỳ nghỉ dưỡng xứng tầm địa vị.

Sự khác biệt từ thương hiệu X2

Một cuộc sống căng thẳng và áp lực lớn như thế khiến giới nhà giàu phải tìm sự cân bằng trong nhu cầu sống/nghỉ ngơi - ở mức rất cao. Đó là những biệt thự sang trọng, thẩm mỹ cao cấp, tiện nghi, biệt lập, yên tĩnh nhưng đồng thời phải là vị trí kim cương của đô thị. Một nơi phù hợp giúp họ nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo lại năng lượng. Đó cũng là nơi đủ tầm để họ dành cho người thân yêu, bạn bè của mình đến chia sẻ những kỳ nghỉ dưỡng cao cấp.

Để đáp ứng những yêu cầu đó của giới thượng lưu, chỉ có những tập đoàn nổi tiếng thế giới và có kinh nghiệm xây dựng quản lý những bất động sản cao cấp mới thực hiện nổi. Sở hữu hàng loạt bất động sản hạng sang tại Thái Lan, Úc, Indonesia, X2 - thương hiệu bất động sản đa quốc gia là một cái tên nổi bật trong số đó.

X2 (đọc là "cross to") là thương hiệu bất động sản uy tín và phát triển nhanh ở Đông Nam Á về cung ứng và quản lý chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. X2 mang đến những dịch vụ và thẩm mỹ vượt chuẩn 5 sao.

Trong chiến lược kinh doanh, X2 sớm nhìn ra một lỗ hổng nhu cầu tại những khu nghỉ dưỡng châu Á. Đó là giới thượng lưu ngày càng ít hài lòng hơn với những thiết kế khu nghỉ dưỡng ở châu Á. Những khu nghỉ dưỡng liên tục mọc lên và ngày càng trở nên giống nhau, không được chăm chút kỹ lưỡng về phong cách. Những resort theo công thức đó tưa như những món đồ hộp được sản xuất hàng loạt, ít giá trị tinh thần và điểm nhấn nghệ thuật.

Chính vì lí do này, X2 quyết tâm thoát ra khỏi khái niệm thiết kế truyền thống về các đặc tính nhiệt đới trong khu vực, xác định lại sự sang trọng theo các thuật ngữ hoàn toàn mới, và cho phép khách của mình trải nghiệm những khái niệm mới của sự xa xỉ. Sự xa xỉ này được thiết kế riêng cho tinh thần, một thứ văn hóa thượng tầng và đầy đam mê.

X2 tạo nên thẩm mỹ chân thực, thuần khiết - sự sang trọng và không phô trương cho dù đó là thiết kế hay dịch vụ. X2 thực hiện những ý tưởng mới, không chỉ vì lợi ích của việc kinh doanh, mà để mang lại trải nghiệm cảm giác độc đáo đang ngày càng trở nên khó tìm thấy trong các kỳ nghỉ sang trọng miền nhiệt đới khu vực châu Á.

Với tầm nhìn chiến lược đó, X2 không thể bỏ qua khu vực miền Trung Việt Nam, một thiên đường nhiệt đới của ngành du lịch châu Á.

X2 chọn Hội An để mở ra một khái niệm mới về nghỉ dưỡng

Năm 2017, lần đầu tiên du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là quốc gia dẫn đầu Châu Á và thuộc top 6 quốc gia hàng đầu thế giới có mức tăng trưởng du lịch cao, vượt mặt các "cường quốc" trong khu vực: Thái Lan, Singapore...

Năm 2018, Sở Du lịch Tp.Đà Nẵng cho biết, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng là 7.660.000 lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng trong năm 2018 ước đạt ước đạt 2,35 triệu lượt, tăng 48,7% so với năm 2017 do tăng thêm hơn 70 chuyến bay thẳng đến Đà Nẵng so với năm 2017.

Mục tiêu năm 2019, lượt khách du lịch đến Đà Nẵng đạt 8,19 triệu lượt và năm 2020 - mục tiêu là 9,5 triệu lượt khách.

Với đà tăng trưởng vượt bậc theo từng năm, Hội An chính là đích ngắm X2 lựa chọn mang đến sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang phù hợp giới đầu tư thượng lưu trong và ngoài nước.

Sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án X2 Hội An Resort & Residence, giới nhà giàu sẽ hưởng trọn tầm nhìn trực diện về phía sông Cổ Cò nối Vịnh Đà Nẵng và biển An Bàng.

Nhà đầu tư vào X2 Hội An Resort & Residence vừa có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống sang trọng, vừa bỏ túi được một khoản lời khi tham gia dự án triển khai chương trình quản lý, cho thuê khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kèm theo gói ưu đãi.

Chủ đầu tư sẽ tổ chức sự kiện bán hàng cho các biệt thự trong giai đoạn 1 vào ngày 13/04/2019 tại dự án với nhiều ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên đến 15% (điều khoản và điều kiện áp dụng).

* Thông tin chi tiết:

Website: http://x2hoian.com

Hotline: 0903 184 437.