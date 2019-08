Xăng dầu giảm giá đồng loạt dịp nghỉ lễ 2/9

Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, từ 15h chiều ngày 31/8, gỉảm đồng loạt giá xăng dầu.



Cụ thể, xăng RON95-III giảm 170 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 135 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 165 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 69 đồng/lít; Dầu madút giảm 244 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng RON95-III không cao hơn 20.235 đồng/lít; Xăng E5RON92 không cao hơn 19.223 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.339 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.327 đồng/lít; Dầu madút không cao hơn 13.828 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng quyết định thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; giảm mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng RON95 xuống mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại dầu ở mức 500 đồng/lít/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31/8/2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ cụ thể: 66,257 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,708 USD/thùng, tương đương -1,06% so với kỳ trước); 69,944 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,253 USD/thùng, tương đương -0,36% so với kỳ trước); 73,891 USD/thùng dầu điêzen 0.05S (giảm 0,97 USD/thùng, tương đương -1,3% so với kỳ trước)...

Nhằm hỗ trợ cho việc bình ổn thị trường dịp nghỉ lễ 2/9 (thời gian nhu cầu đi lại, mua sắm, du lịch, giải trí… tăng cao), đồng thời bảo đảm giá xăng dầu trong nước có sự điều chỉnh phù hợp với xu hướng biến động giá thị trường thế giới, vừa tiếp tục gia tăng Quỹ bình ổn giá để có dư địa điều hành bình ổn giá các tháng cuối năm.



Bên cạnh đó, gia tăng mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học và xăng khoáng nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu khuyến khích sử dụng xăng sinh học, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo hướng điều chỉnh giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn đối với một số loại xăng dầu và có chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92.