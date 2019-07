Xu hướng chọn chung cư sinh sống của giới nhà giàu Bình Dương

Dĩ An - Bình Dường bắt đầu xuất hiện một số căn hộ hạng sang, sánh ngang với những khu phức hợp sang trọng tại Tp.HCM. Với sự xuất hiện của các dự án này, đã bắt đầu xuất hiện xu hướng "buôn bán ở nhà phố, sinh sống ở chung cư" tại Dĩ An.

Vợ chồng cô Mười, chủ một vựa gạo lớn tại Dĩ An chia sẻ: "Cô chú vào đây cũng tầm 20 năm rồi. Hồi mới vô đây cực lắm, chẳng có ai cả, người thì ít, điện thì không có, trường học cho mấy đứa nhỏ thì cách xa gần chục cây số. May mắn trời thương, kể từ khi ở đây có khu công nghiệp nên dân cư ở đây ngày một đông, cô chú buôn bán cũng được nên cuộc sống giờ cũng ổn định. Vậy nên giờ mới tính mua căn nhà mới để cả nhà ở cho thoải mái đấy chứ."

"Nhà cô chú ở gần chợ buôn bán thuận tiện, nhưng ở thì hơi bất tiện, nó ồn ào, làm cô chú có tuổi nhiều khi thấy đau đầu, mất ngủ. Mỗi lần lên Tp.HCM, vô mấy khu căn hộ cao cấp bạn bè chú ở, an ninh với tiện nghi lắm, chú cũng muốn ở một khu như vậy. Nhưng Dĩ An trước giờ chưa có khu nào như vậy", chú Mười chia sẻ thêm.

Chị Hạnh chủ hai nhà hàng tại Dĩ An cũng chia sẻ: Nhà chị ở Dĩ An từ đời ba mẹ chị lận, giờ lấy chồng rồi cũng ở Dĩ An. Trước kia thì không sao, nhưng dạo này bé nhà chị cũng lớn chạy nhảy suốt, mà khu nhà chị xe cộ qua lại nhiều không có chỗ cho con đi chơi. Rồi không gian khu chị sống cũng phức tạp, chị không an tâm cho sự phát triển của bé.

Giờ chị mong có một căn hộ có nhiều cây xanh, hồ bơi, siêu thị, nhiều khu vui chơi cho trẻ em, đặc biệt tốt cho sức khoẻ và sự phát triển của bé nhà chị.

Chị gái chị ở Tp.HCM trong khu Vinhomes, khu này đặc biệt có Trung tâm thương mại Vincom, tiện là khi nào đi làm về ghé vô siêu thị mua đồ luôn. Đỡ tốn thời gian đi chợ mua đồ, nó đỡ mệt lắm đó. Cuối tuần lại dắt nhau vào Vincom mua sắm, ăn uống, xem phim. Chị ước gì có một khu như vậy ở Dĩ An.

Tại Dĩ An, câu chuyện của chú Mười, chị Hạnh cho thấy, khi thu nhập ngày càng tăng thì nhu cầu về cuộc sống cao cấp và tiện nghi thực sự cần thiết.

Đây là nguyên nhân chính khiến nhu cầu tìm kiếm căn hộ cao cấp tại Dĩ An tăng mạnh với cùng kỳ năm trước và dẫn đầu Bình Dương theo dữ liệu công bố gần đây của trang batdongsan.com.vn.

Chủ đầu tư dự án Charm City - căn hộ cao cấp hàng đầu Bình Dương và là nơi khởi đầu cho xu hướng "lên sống ở chung cư" tại Dĩ An, chia sẻ: Đa số khách hàng quan tâm tới Charm City là dân Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một… Nhiều người trong số này đang sở hữu những căn biệt thự, nhà phố vài chục tỷ tại Bình Dương.

Charm City còn thu hút giới nhà giàu Dĩ An khi sở hữu tiện ích hạng sang lần đầu xuất hiện tại Bình Dương.

Được biết, Charm City là dự án đầu tiên tại Bình Dương có đại Trung tâm thương mại Vincom Plaza trong khuôn viên. Tổ hợp Vincom Plaza dự kiến khai trương vào quý 4/2019 với hàng chục các tiện ích ngay trong khuôn viên dự án với: hai tầng thời trang trung cao cấp, hai tầng ẩm thực với hàng chục nhà hàng đa phong cách, hai khu vui chơi giải trí hiện đại cho trẻ em và giới trẻ, rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2, siêu thị VinMart, siêu thị điện máy VinPro, chuỗi cửa hàng cafe – trà sữa và khu phố shophouse sầm uất.

Ngoài ra, chủ đầu tư DCT Group còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp.

Điểm nhấn tiện ích của khu căn hộ cao cấp này là tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2; khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng gần 500m2. Trên độ cao hơn 100m, chủ đầu tư DCT Group gây ấn tượng khi phát triển tổ hợp Sky Garden kết hợp Chill Bar, và các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà tại Charm City.

Anh Thanh Dũng, sống tại Dĩ An, chọn 1 căn penthouse của Charm City cho biết: Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ nhà phố lên chung cư sống, nhưng cuối cùng anh cũng chọn 1 căn Charm City. Anh cũng đi xem nhiều chỗ, thấy Charm City cũng không thua kém gì những khu phức hợp cao cấp ở Tp.HCM: Vincom, nhà trẻ, hồ bơi resort, rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, khu giải trí trẻ nhỏ… Không thiếu một thứ gì. Dự án này có tất cả mọi thứ mà anh, bà xã, 2 đứa nhỏ, thậm chí cả ba mẹ anh cần.

Đồng quan điểm với anh Dũng, cô Thanh Hà chia sẻ: "Nhà cô chú ở Thuận An lận, sắp tới, con trai đầu của cô nó lấy vợ. Nên cô chọn Charm City để tặng cho vợ chồng 2 đứa, chúng nó mừng lắm.

Trước kia cô chú tính mua căn nhà phố cho con, chứ không thích chung cư đâu, vì chung cư nó bí bách lắm. Nhưng tham quan Charm City, cô chú thay đổi suy nghĩ, mấy đứa nhà cô cũng thích. Tại thấy chung cư này cái gì cũng có, đặc biệt là nó an ninh và có môi trường tốt, để sau này cháu nội của cô nó được phát triển khỏe mạnh, ông bà cũng yên tâm hơn".