Xu hướng đầu tư nhà ở và phố thương mại tại các thành phố du lịch “lên ngôi”

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam đang khiến bất động sản du lịch trở thành kênh đầu tư đầy tiềm năng, đặc biệt là phân khúc sản phẩm bất động sản nhà ở và nhà phố thương mại.

Tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản du lịch

Năm 2019, thị trường bất động sản nói chung ít nhiều bị ảnh hưởng bởi việc siết chặt tín dụng của Nhà nước cũng như những vướng mắc pháp lý, sự chặt chẽ hơn trong việc rà soát, cấp phép các dự án mới. Tuy nhiên, tổng các giao dịch trên thị trường bất động sản cho thấy phân khúc bất động sản du lịch vẫn duy trì tốt.

Số liệu của tổng cục thống kê cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,3 triệu lượt người, cao hơn mức 6,7 triệu lượt người của cùng kỳ năm 2018. Tổng cục Du lịch dự báo đến năm 2020, Việt Nam sẽ đón 21 triệu lượt khách quốc tế, và đến 2025 con số này sẽ tăng lên 32 triệu lượt.

Cùng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của "ngành công nghiệp không khói" tại các thành phố Du lịch lớn tại Việt Nam, sự quan tâm đầu tư của các Tập đoàn có tên tuổi cũng gia tăng dẫn đến sự bùng nổ của các dự án nghỉ dưỡng, bất động sản có chất lượng tại những thành phố này. Có thể hình dung bức tranh sinh động và đầy sức hút này qua các địa danh du lịch của các tỉnh thành có lợi thế về cảnh quan, văn hóa độc đáo như: Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc, Sa Pa...

CBRE Việt Nam cũng nhận định cùng với cú hích từ hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn khách du lịch gia tăng mạnh mẽ hàng năm sẽ là đòn bẩy kích thích sự phát triển bền vững cho phân khúc bất động sản du lịch. Đó cũng là lý do bất động sản du lịch nhanh chóng chiếm được vị trí cao trên bảng xếp hạng thị trường bất động sản năm 2019 và sẽ tiếp tục nóng trong năm 2020.

Xu hướng đầu tư mới năm 2020

Không thể phủ nhận, sự tăng trưởng vượt trội của du lịch Việt Nam với doanh thu ngoại tệ khủng là đòn bẩy tăng giá cho các loại hình bất động sản tại các thành phố du lịch.

Các sản phẩm nhà ở và nhà phố thương mại không phải là khái niệm sản phẩm mới trong thị trường bất động sản, tuy nhiên trong 1 vài năm trở lại đây, những ưu thế của loại hình sản phẩm này đang lấy được sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản và dự đoán các sản phẩm này "lên ngôi" những năm tiếp theo.

Bên cạnh yếu tố vị trí đẹp, chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế, nhiều nhà đầu tư thường chú ý đến các sản phẩm bất động sản có tiềm năng sinh lời bền vững, an toàn và ít rủi ro. Chính vì thế, xu hướng tìm kiếm những sản phẩm bất động sản nhà ở, nhà phố thương mại tại thành phố du lịch để đầu tư được nhiều khách hàng lựa chọn.

Ưu thế nổi bật của dòng sản phẩm này là sự an toàn và rõ ràng pháp lý. Lựa chọn sản phẩm này, khách hàng có thể chủ động đầu tư kinh doanh, toàn quyền quyết định với tài sản của mình. Theo các chuyên gia kinh tế thì điều đó sẽ giúp chủ sở hữu yên tâm về dòng tiền đầu tư cũng như tự cân đối được lợi nhuận từ việc kinh doanh đó.

Ưu thế tiếp theo khiến các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đó chính là sản phẩm nhà ở và nhà thương tại tại các thành phố du lịch chắc chắn có tiềm năng tăng giá thặng dư. Đặc biệt, các sản phẩm bất động sản này còn mang lại cho nhà đầu tư nhiều phương án kinh doanh và linh hoạt thay đổi.

Với mô hình nhà phố vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh được sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hoặc là tự kinh doanh hoặc là cho thuê lại đều mang lại cơ hội gia tăng lợi nhuận hấp dẫn và được đảm bảo.

Sản phẩm đầu tư mà có pháp lý đầy đủ và tính thanh khoản cao, lợi nhuận tốt nên việc các nhà đầu tư ưa thích xuống tiền có lẽ không có gì là lạ. Sản phẩm chủ động mang một "giá trị thật" cho khách hàng, không đưa ra những cam kết "ảo" đã thay đổi nhận thức của phần lớn khách hàng là các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, hình thành nên một xu hướng mới: đầu tư vào bất động sản nhà ở và nhà phố thương mại tại các thành phố du lịch.

Thời điểm hiện tại, những dự án bất động sản nhà ở, nhà phố thương mại đang gây "sốt" trên thị trường có thể kể đến như: Shophouse Sun Plaza Cau May (đường Cầu Mây, SaPa); shophouse Sun Grand City New An Thoi (Phú Quốc),… Đây đều là những dự án có vị trí đắc địa, tọa lạc tại vị trí đất vàng trung tâm của các thành phố du lịch mang lại tiềm năng tăng giá và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

