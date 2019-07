Xu hướng lập nghiệp ở Tp.HCM, an cư ở Bình Dương của các cặp vợ chồng trẻ

Hiện tại, giá cả nhà đất Tp.HCM quá đắt đỏ, lên tới cả trăm triệu ở trung tâm hay 40-50 triệu/m2 tại các khu vực vùng ven, khiến căn hộ cao cấp sát Tp.HCM tại Dĩ An, Thuận An trở thành lựa chọn của các gia đình trẻ có thu nhập ổn định, làm việc tại khu Đông hay các quận trung tâm ưa thích.

Xu hướng mua nhà vùng sát cạnh thành phố

Vợ chồng anh Hà Đông - chị Như Tình đang làm việc tại Tp.HCM chia sẻ: "Vợ chồng mình làm ở Tp.HCM nhưng không định sẽ mua nhà ở đây. Tp.HCM đất chật, người đông, đi đâu cũng kẹt xe, nhà ở thì nhỏ nhưng giá lại quá đắt đỏ. Giờ một căn hộ hai phòng ngủ tại Thủ Đức, khang trang và tiện nghi tầm trung cũng phải 2 tỷ, giá rẻ hơn hiện tại rất khó tìm.

Vợ chồng mình đang hướng đến một căn hộ cao cấp có giá hơn 1 tỷ tại Dĩ An - Bình Dương, đi đến chỗ làm chưa đến 10 phút, mà giao thông cũng thuận lợi, ít ồn ào như thành phố".

Cùng suy nghĩ với vợ chồng anh Đông - chị Tình, anh Đỉnh, mới lấy vợ được gần 1 năm. Anh chị làm việc tại quận 2, hiện tại đã có tích luỹ gần 1 tỷ, cũng đang có ý định mua nhà cho rằng: Với số tiền 1 tỷ, gồng mình vay nợ để mua căn hộ vài tỷ tại Tp.HCM sẽ rất cực, nhưng cũng số tiền đó có thể mua được căn hộ tại Dĩ An mà tiện ích đầy đủ hơn, không cần phải vay ngân hàng thêm nữa.

"Dĩ An hiện tại cũng đang rất phát triển, chuẩn bị có cầu vượt, có Vincom Plaza, lại sắp lên thành phố nên tương lai sẽ sầm uất lắm, mà từ chỗ mình đến chỗ làm cũng chỉ 15-20 phút, tiện đâu khác gì mua nhà ở Quận 9 hay Thủ Đức", anh Đỉnh nhấn mạnh.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách đến Dĩ An tham quan và khảo sát giá các căn hộ chung cư tăng mạnh. Anh Hồ Thanh Bình, nhân viên tư vấn bất động sản tại Dĩ An cho biết, từ đầu năm đến nay lượng khách đến hỏi mua căn hộ chung cư cao gấp đôi khách hỏi mua đất nền hay nhà phố, trong số đó có nhiều cặp vợ chồng trẻ đến từ Tp.HCM, chủ yếu các khách hàng này làm việc tại Quận 9, Thủ Đức, Quận 2, Quận 1 hay Gò Vấp...

Đánh giá xu hướng chuyển từ thành phố về Dĩ An mua nhà của giới trẻ, TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Tp.HCM cho biết: Sở dĩ các cặp vợ chồng này chọn mua căn hộ chung cư cao cấp tại Dĩ An là vì Dĩ An gần trung tâm Tp.HCM, cơ sở hạ tầng hoàn thiện khiến việc đi lại trở nên thuận tiện hơn.

Một lý do khác là hiện giá nhà đất tại Tp.HCM quá cao. Trong khi đó nhà đất tại Dĩ An giá đang rất mềm, mà tiện ích hiện đại không thua kém các dự án tại Tp.HCM.

Giá vừa tầm, được căn hộ cao cấp

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019 là thời điểm Bình Dương ghi nhận khá nhiều dự án chung cư mới công bố triển khai, thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Ở phân khúc căn hộ, Dĩ An là địa phương có nhu cầu tìm kiếm căn hộ tăng hơn 60% so với quý trước.

Trong hàng chục dự án được công bố từ đầu năm 2019 đến nay, dự án Charm City của chủ đầu tư DCT Group công bố ra thị trường với 500 căn hộ cao cấp giữa tháng 6/2019 là dự án được đông đảo các gia đình trẻ làm việc việc tại khu Đông quan tâm. Nhờ sở hữu mức giá ưu đãi đợt đầu dự kiến chỉ từ 1,1 tỷ/căn. Đây là mức giá được đánh giá là rất khó tìm đối với phân khúc căn hộ cao cấp tại Dĩ An.

Dự án này còn hấp dẫn khi vừa có Vincom Plaza Dĩ An quy mô 6 tầng trong khuôn viên dự án, cùng hệ thống tiện ích cao cấp: khu hồ bơi resort liên hoàn 2.000 m2, hệ thống Chill Bar, cà phê Rooftop trên đỉnh tòa nhà, và đặc biệt chỉ cách Tp.HCM 5 phút chạy xe.

Anh Ngọc Hùng hồ hởi khi nói về căn hộ Charm City của mình vừa tìm hiểu. "Ở đây có đầy đủ những thứ của một căn hộ cao cấp, vị trí đắc địa, tọa lạc tại trung tâm hành chính Dĩ An, cách TP.HCM 5 phút di chuyển; hệ thống tiện ích hiện đại: có siêu thị Vincom trong khuôn viên dự án, rạp chiếu phim Lotte Cinema, hồ bơi resort, hồ bơi tràn, hồ bơi Olympic… lại gần ngay trường học, bệnh viện. Ở Tp.HCM, phải dư giả lắm mới sở hữu được hộ kiểu này".

Đồng quan điểm này, chị Minh Hà, một khách đang tìm hiểu căn hộ 2 phòng ngủ tại Charm City tâm sự, nguồn thu nhập của một gia đình ở mức trung bình khá cũng khó có thể sở hữu một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Mua nhà phố đòi hỏi về vốn tích lũy và đầu tư ban đầu rất cao, căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm Tp.HCM, diện tích rộng, tiện nghi sang trọng có khi lên tới cả vài tỷ đồng/căn. Với mức giá này, không biết phải "cày" đến bao giờ mới có đủ tiền mua nhà.

Hai vợ chồng cũng đi hỏi nhiều nơi, cuối cùng thì chọn được căn hộ 2 phòng ngủ tại Charm City ngay trung tâm Dĩ An, giá vừa tầm lại đáp ứng được nhu cầu của gia đình mình. Charm City gây ấn tượng với mình vì có Vincom Plaza ngay trong lòng dự án, có thể là trợ thủ đắc lực giúp việc mua sắm, đi chợ trở nên dễ dàng hơn. Cũng như có hệ thống an ninh 6 lớp 24/24, giúp gia đình an tâm hơn, chị Hà hào hứng.

Hiện tại, ngoài việc giới trẻ Tp.HCM đổ về mua nhà tại Dĩ An, nhiều nhà đầu tư Tp.HCM cũng có xu hướng đầu tư căn hộ tại Dĩ An để cho người nước ngoài thuê. Được biết, căn 1 phòng ngủ có giá 1 tỷ tại các dự án cao cấp ở Dĩ An hiện có thể cho thuê được 10-12 triệu/ tháng, tương đương tỷ suất lợi nhuận 10% - 12% mỗi năm, cao gấp đôi, gấp ba tỷ suất lợi nhuận các dự án tại Tp.HCM.