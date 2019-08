Xu hướng mới: Mô hình văn phòng chia sẻ kiểu bốt điện thoại ở Nhật

Telecube là mô hình văn phòng chia sẻ theo phong cách Nhật. Tại không gian có kích thước chỉ bằng bốt điện thoại này, người thuê sẽ có một nơi yên tĩnh để ngồi, đặt laptop và làm việc ngay tại các ga tàu, sân bay và sảnh nhà cao tầng.

Telecube có diện tích chỉ 1,2 m2 và được trang bị hệ thống cách âm. Tại đây có ghế ngồi, bàn làm việc và ổ cắm điện. Đây là mô hình được đồng phát triển bởi công ty Mitsubishi Estate Co., hãng nội thất văn phòng Okamura Corp., công ty phần mềm họp trực tuyến V-Cube Inc., và Telecube Inc., dự kiến lắp đặt 1.000 văn phòng Telecube tại Nhật vào năm 2023.

Các công ty này nhận định sẽ có đủ nhu cầu đối với các trạm làm việc mini này. Hiện nay, các cửa hàng cà phê tại Tokyo thường xuyên trong tình trạng đầy kín người ngồi làm việc cùng laptop. Trong khi đó, WeWork Cos., startup chia sẻ văn phòng Mỹ đã mở địa điểm đầu tiên tại Nhật vào năm ngoái, cũng đang nhận thấy xu hướng các công ty và dân văn phòng tìm kiếm không gian làm việc linh hoạt hơn ở các địa điểm khác ngoài trụ sở để có thể sử dụng khi cần.

"Nếu bạn đang trên đường trở về từ một cuộc gặp với khách hàng và có 15 phút rảnh ở ga tàu, có thể bạn sẽ muốn một nơi để ngồi làm việc nhanh", Hiroyuki Mashita, giám đốc điều hành của Telecube, cho biết.

Người dùng sẽ phải đặt trước văn phòng Telecube, sau đó mở khóa bằng mã QR trên di động thông minh (smartphone). Các bốt văn phòng này có giá 250 Yên (2,3 USD) mỗi 15 phút sử dụng. Các công ty có thể đăng ký gói doanh nghiệp và trả tiền hàng tháng.

Chính phủ Nhật đang khuyến khích người lao động làm việc từ xa thay vì tới văn phòng nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thời gian diễn ra Tokyo Olympics 2020, khi ước tính có khoảng 7,8 triệu người đổ tới Tokyo, theo ban tổ chức Olympics. Các công ty cũng đang có xu hướng cho nhân viên làm việc từ xa, với 19% doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên nói rằng họ đang áp dụng cơ chế làm việc linh hoạt hơn, tăng từ tỷ lệ 16% vào năm 2008.

Mitsubishi cùng các đối tác đã đưa vào thử nghiệm 22 bốt văn phòng Telecube từ tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, công ty East Japan Railway Co. cũng giới thiệu mô hình văn phòng mini có tên Station Booths và đưa vào thử nghiệm từ 1/8/2019.