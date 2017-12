Xử phạt 600 triệu, thu hồi 9 tỷ từ vụ làm giá chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán vừa công bố thông tin xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đỗ Thị Cẩm Thúy.



Theo Ủy ban Chứng khoán, căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy (Nhân Chính, Hà Nội) thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đá Spilít (mã chứng khoán: SPI) vi phạm quy định hiện hành.



Cụ thể, bà Đỗ Thị Cẩm Thuý đã mở 1 tài khoản chứng khoán và nhờ 15 cá nhân mở 28 tài khoản chứng khoán tại 4 công ty chứng khoán, trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2015 đến ngày 13/5/2016, 29 tài khoản này liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SPI.



Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an ngày 28/11/2017, chưa đủ căn cứ để khởi tố bà Đỗ Thị Cẩm Thúy theo Điều 181c Bộ Luật Hình sự 1999 (tội thao túng chứng khoán). Ngày 26/12/2017, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Cẩm Thúy.



Theo đó, bà Thúy bị xử phạt tiền 600 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 9.281.500.050 đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2017.



Việc thu hồi hơn 9 tỷ đồng từ việc làm giá chứng khoán trên là con số lớn nhất từ trước tới nay đối với việc xử phạt hành chính trên thị trường chứng khoán.

Được biết, vào ngày 1/9/2015 giá cổ phiếu SPI ở mức 3.100 đồng và đến ngày 13/5/2016 cổ phiếu SPI lên 7.900 đồng. Chốt phiên ngày 26/12/2017, giá cổ phiếu SPI ở mức 3.900 đồng/cổ phiếu.

Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán, tính đến ngày 6/12/2017, cơ quan này đã ban hành khoảng 300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổng số tiền thu về là 18 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2016.