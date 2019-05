Xu thế dòng tiền: Cơ hội nào cho tháng 5?

Kết thúc tháng 4 thị trường đã có tuần tăng tốt nhất kể từ giữa tháng 3 và việc VN-Index không giảm xuống dưới ngưỡng 960 điểm đã tạo hi vọng thị trường kết thúc điều chỉnh.

Các chuyên gia đánh giá cao thực tế VN-Index không rơi vào mô hình "Vai-Đầu-Vai" khi không để mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Điều này mở ra khả năng thị trường tiếp tục đi lên trong ngắn hạn.

Tuy vậy, thanh khoản duy trì quá thấp đồng thời các thông tin hỗ trợ đến từ báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019 đã không còn nhiều hiệu lực. Thanh khoản vẫn là yếu tốt khiến các chuyên gia lo ngại nhất và tình trạng đó khiến các đợt phục hồi kém bền vững.

Kịch bản "Sell in May", ngược lại, cũng không được các chuyên gia đánh giá cao. Tuy thị trường khó tìm được cơ hội bứt phá nhưng cũng rủi ro giảm sâu cũng không cao, kể cả trong trường hợp xấu là thị trường chứng khoán quốc tế rơi vào nhịp giảm. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng có thể năm nay lại xuất hiện "một tháng 5 khác" vì thị trường đã điều chỉnh trước từ tháng 4. Tháng 5 cũng là thời điểm thị trường Việt Nam có thể đón nhận tin hỗ trợ từ việc nâng hạng của các thị trường cận biên khác.

Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng và dòng tiền ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Ngoài ra, tỷ trọng cổ phiếu tăng nhẹ cho thấy thị trường vẫn có cơ hội giải ngân mới, nhưng cơ hội này vẫn còn rất ít. ÔNG NGUYỄN VIỆT QUANG

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường tuần này biến động chính xác những dự báo của anh chị: VN-Index đã không giảm xuống dưới 960 điểm nhưng phục hồi kỹ thuật cũng không qua được 980 điểm. Giữa đợt báo cáo tài chính quý 1/2019 nhưng thị trường lại khá yếu, thanh khoản lại giảm dần. Anh chị đánh giá thế nào về diễn biến tuần qua?

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường chứng khoán Việt Nam có một tuần tăng điểm nhẹ từ mức 960 lên 980 điểm. Lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí, bất động sản, sắt thép. Tuần qua khối ngoại mua ròng gần 240 tỷ đồng, đóng góp chung vào sự phục hồi của thị trường. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch trước kỳ nghỉ lễ dài khiến cho thị trường giao dịch không quá sôi động.

Một lần nữa ngưỡng 960 điểm tương đương đường trung bình 200 phiên và cũng là "đường viền cổ" mô hình vai đầu vai được phát huy tác dụng là ngưỡng hỗ trợ mạnh giúp cho thị trường bật tăng khi chạm ngưỡng này. Dự báo thị trường có nhiều khả năng quay về ngưỡng 1.000 điểm.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tôi cho rằng thị trường có thể sẽ thử thách lại mức 980 điểm của chỉ số VN-Index trong thời gian này khi mà dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường, và các thông tin tích cực từ mùa đại hội cổ đông cần thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu.

Điểm tích cực tôi nhận thấy áp lực bán tại các mức giá cao không quá lớn và nhóm cổ phiếu Largecaps chỉ điều chỉnh nhẹ, đặc biệt tình trạng bán tháo không xảy ra mà chủ yếu xuất hiện ở nhóm cổ phiếu đầu cơ đã tăng nóng.

Tôi đánh giá xu hướng ngắn hạn vẫn ở mức giảm trên các chỉ số chính với mức kháng cự ở mức 982,87 điểm của chỉ số VN-Index và 107,77 điểm của chỉ số HNX-Index.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Thị trường đã có sự hồi phục khá tốt trong tuần qua. Điều này giúp tâm lý nhà đầu tư tạm thời bình ổn và không quá bi quan trước khả năng giảm sâu của thị trường trong ngắn hạn. Đồng thời, sự hồi phục trong tuần qua cũng giúp Vn-Index tiếp tục duy trì trạng thái điều chỉnh tích lũy trên khung thời gian tuần.

Mặc dù vậy, các tín hiệu hồi phục của thị trường vẫn còn khá yếu và chưa đủ tin cậy cho một đợt tăng bên vững trong ngắn hạn.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Diễn biến tuần giao dịch vừa qua phải nói là khá nản khi dòng tiền tham gia vào thị trường yếu trong bối cảnh rất nhiều nhà đầu tư chọn lựa phương án đứng ngoài không tham gia vào thị trường. Điều này là khá dễ hiểu sau màn thể hiện có phần kém khả quan của chỉ số VN-Index với nhiều phiên giao dịch "lệch pha" so với thị trường trong khu vực và thị trường chứng khoán Mỹ trong cả tháng 4 vừa qua.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng điểm 980 là ngưỡng kháng cự ngắn hạn nên nhất thời chỉ số chưa thể vượt qua được do thiếu vắng dòng tiền hỗ trợ. Thanh khoản yếu cũng có mặt tích cực khi điều này cũng đồng nghĩa với việc áp lực bán cũng giảm đi theo tương ứng.

Với việc nhiều chỉ báo kỹ thuật đều cho kết quả tích cực kết thúc phiên giao dịch 26/4, tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ khá dễ dàng vượt mức 980 điểm trong bối cảnh thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến nhịp tăng điểm ngắn hạn này trong hai tuần giao dịch đầu tháng 5.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Các thông tin kết quả kinh doanh đã xuất hiện dồn dập trong tuần, nhất là từ các ngân hàng hay các doanh nghiệp blue-chips hàng đầu. Anh chị đánh giá thế nào về mặt bằng chung kết quả kinh doanh cho đến lúc này? Đâu là yếu tố tích cực và đâu là điều mà anh chị lo lắng?

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Hiện nay chưa có thống kê đầy đủ về tình hình kết quả kinh doanh quý 1 của các công ty, tuy nhiên theo quan sát của tôi đa phần các doanh nghiệp đều có kết quả kinh doanh tích cực với kế hoạch lợi nhuận khủng đã được công bố.

Đặc biệt trong nhóm các cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường như nhóm blue chips, ngân hàng đều có kết quả kinh doanh khá tích cực.

Tuy nhiên hiện tại dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường mặc dù đã có khá nhiều các thông tin hỗ trợ là điều tôi thấy khá lo ngại. Điều này dẫn tới thị trường giao dịch khá yếu và rất nhạy cảm với các luồng thông tin không tích cực.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Nhìn chung tôi đánh giá mặt bằng kết quả kinh doanh quý 1 là khá khả quan với tâm điểm chú ý là nhóm cổ phiếu ngân hàng với kết quả tăng trưởng khá ấn tượng tuy câu chuyện nợ xấu vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu được hưởng lợi theo ngành như dệt may, thủy sản và bất động sản khu công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí và điện cũng khá thú vị với câu chuyện tăng giá xăng và giá điện.

Điều làm tôi lo lắng là việc tăng giá xăng và điện trong thời gian vừa qua sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất đầu vào của các doanh nghiệp, từ đó gián tiếp đẩy giá thành sản phẩm và tỷ lệ lạm phát trong năm 2019. Rõ ràng mức độ ảnh hưởng là khá đáng kể và hiện có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc tỷ lệ lạm phát có thể được duy trì dưới 4% theo như kịch bản Quốc hội đã phê duyệt.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Đã có rất nhiều công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1/2019 trong đó có khoảng gần nửa số lượng cổ phiếu trong nhóm VN30 là đã có kết quả. Tính chung lợi nhuận vẫn có sự tăng trưởng nhẹ. Nhóm tăng trưởng mạnh phải kể đến ngân hàng, bất động sản. Bức tranh lợi nhuận sẽ tiếp tục phân hóa khi kết quả kinh doanh sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Về mặt bằng chung kết quả kinh doanh cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp vốn hóa lớn trên cả 2 sàn HSX và HNX nhìn chung vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp đầu ngành có tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu sẽ giúp lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết dự báo có mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2018.

Mặc dù các doanh nghiệp vẫn có sự tăng trưởng so với năm trước nhưng theo dự báo của BVSC thì tốc độ tăng trưởng của nhiều nhóm ngành trong cả năm 2019 đã có sự chậm lại so với 2018.

Với động thái FED kiên nhẫn trong việc tăng lãi suất, môi trường lãi suất thấp ở các nước Nhật bản, Hàn Quốc tiếp tục được duy trì, bên cạnh đó khả năng được gia tăng tỷ trọng trong bộ chỉ số MSCI Frontier là cơ sở để kỳ vọng dòng tiền ngoại thụ động qua các quỹ ETF tiếp tục được rót ròng vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới, qua đó được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho diễn biến của thị trường. ÔNG TRẦN XUÂN BÁCH

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch khá dài trong tuần này vào thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ đang ở đỉnh cao lịch sử. Đã có quan điểm lo ngại về nguy cơ thị trường Mỹ kết thúc mùa báo cáo tài chính quý 1 và sẽ quay đầu điều chỉnh giảm làm ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam. Anh chị bình luận gì và có lo lắng điều đó hay không?

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường –Chứng khoán Vietinbank

Khá là khó để có thể nhận định rằng việc điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ có thể ảnh hưởng tới VN-Index không do hiện tượng "lệch pha" của chỉ số VN-Index so với thị trường thế giới và trong khu vực trong tháng 04.

Với nhận định thận trọng thì tôi cho rằng khả năng chỉ số VN-Index bị ảnh hưởng điều chỉnh giảm theo là khá cao nhưng mức giảm điểm có lẽ sẽ không quá lớn do chỉ số VN-Index cũng đã được điều chỉnh tương đối trong thời gian qua rồi.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Hiện tại tôi vẫn chưa thấy khả năng xuất hiện một cú sốc lớn với thị trường thế giới hay thị trường trong nước. Rủi ro lớn nhất có thể đến từ khả năng các thị trường chứng khoán thế giới bước vào một nhịp điều chỉnh giảm sau khi tăng nóng kể từ đầu năm. Tuy nhiên, cá nhân tôi không quá lo lắng nếu rủi ro này xảy ra.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Báo cáo GDP tạo tâm lý tích cực cho thị trường, dù một số doanh nghiệp gây thất vọng với kết quả kinh doanh không khả quan. Lực mua rất lớn vì giới đầu tư nghĩ rằng chứng khoán Mỹ sẽ chạm những mốc kỷ lục mới. Thị trường Mỹ đang giữ quan điểm lạc quan.

Tuy nhiên thị trường Việt Nam lại đang có những bước đi trái ngược trong ngắn hạn vừa qua khi mà thị trường chủ yếu là đi ngang và có phần khá tiêu cực khi mà dòng tiền lớn đứng ngoài thị trường. Do vậy, tôi cho rằng tương quan giữa hai thị trường là khá thấp và kịch bản thị trường Việt Nam giảm theo thị trường Mĩ khó có thể xảy ra.

Hiện thị trường phản ứng khá tốt với ngưỡng 960 điểm. Đây là ngưỡng rất quan trọng để chúng ta quan sát thêm hướng đi tiếp theo của VN-Index. Còn khá sớm để nói thị trường đã tốt trở lại nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên nắm giữ nhóm cổ phiếu dầu khí, bất động sản trong danh mục của mình để cân bằng tâm lý. ÔNG TRẦN HỮU PHÚC

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Hết thông tin kết quả kinh doanh cũng là khoảng trống tháng 5. Theo anh chị liệu "Sell in May" có xảy ra hay không và nhà đầu tư nên quay lại thị trường ở thời điểm nào, vì sao?

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội,a Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Hiện tượng "Sell in May" xảy ra khi thị trường gặp khoảng trống thông tin sau mùa đại hội cổ đông, dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút ra sau khi đã gặt hái được thắng lợi từ mùa đại hội cổ đông.

Hiện tại dòng tiền là khá yếu tuy nhiên tôi không nghiêng về kịch bản giảm sâu của thị trường do vậy tôi cho rằng "Sell in May" khó có thể xảy ra tại thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư chỉ nên quay lại khi mà dòng tiền lớn quay lại thị trường đồng thuận với các thông tin vĩ mô tích cực hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường –Chứng khoán Vietinbank

Thực sự thì hiệu ứng này đã và đang xảy ra trong suốt cả tháng 4 rồi và cũng giúp lý giải phần nào hiện tượng "lệch pha" của chỉ số VN-Index so với thị trường Mỹ và khu vực. Do đó, rất có thể tháng 5 năm nay nhà đầu tư sẽ được chứng kiến một câu chuyện khác so với mọi năm.

Dù sao thì với quan điểm thận trọng, tôi cho rằng thị trường sẽ bắt đầu phục hồi vào gần cuối tháng 5, đầu tháng 6 với kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý 2 cùng nhiều thông tin hỗ trợ khác.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi hiện không đánh giá cao khả năng thị trường sẽ xảy ra hiện tượng "Sell in May". Trong tháng 5, biên độ dao động của Vn-Index có thể sẽ nằm trong khoảng từ 950-1010 điểm.

Do thanh khoản thấp, nên diễn biến của các nhóm cổ phiếu sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dòng tiền ETFs, và tập trung ở một số cổ phiếu có câu chuyện riêng về thoái vốn - những câu chuyện đã mang lại thành công cho nhà đầu tư trong thời gian gần đây.