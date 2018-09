Xu thế dòng tiền: ETF có đáng ngại?

Thị trường đã không thể bứt phá được trong tuần qua khi liên tục "tụt áp" về cuối phiên. Các chuyên gia đánh giá cao vùng kháng cự gần 1000 điểm.

Nguyên nhân lý giải hiện tượng trên là áp lực chốt lời của nhà đầu tư khi thị trường tiến vào cùng kháng cự mạnh vì diễn biến tăng hiện tại vẫn được xem là sóng hồi kỹ thuật. Thanh khoản của thị trường cũng chỉ duy trì ở mức trung bình cho thấy nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trong thời điểm hiện tại.

Yếu tố tái cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF cũng được các chuyên gia nhìn nhận như một lực cản đối với thị trường tuần qua. Nhà đầu tư chờ đợi kết quả rõ ràng hơn từ các giao dịch này trước khi ra quyết định. Tuy vậy, các chuyên gia không tỏ ra lo ngại trước áp lực đảo danh mục của hai quỹ. Áp lực bán ra khá lớn ở nhiều blue-chips có thể gây ra những ảnh hưởng nhất thời, nhưng đó lại được xem là cơ hội để tích lũy cổ phiếu. Cũng có ý kiến cho rằng việc dự kiến khá sát sự thay đổi danh mục của các quỹ có thể dẫn tới các giao dịch thỏa thuận thay vì khớp lệnh.

Đánh giá về triển vọng thị trường trong ngắn hạn, các chuyên gia khá thống nhất kịch bản thị trường sẽ tiếp tục giằng co. Ngưỡng cản 1000 điểm của VN-Index rất cứng và thị trường cần tích lũy thêm một thời gian nữa. Tuy vậy cơ hội để vượt mốc này vẫn được đánh giá cao trong vài tuần kế tiếp.

Các chuyên gia hiện tại đều chỉ duy trì danh mục với tỷ trọng cổ phiếu trung bình hoặc thấp, đồng thời có kế hoạch tích lũy thêm cổ phiếu cho đầu tư trung hạn trong diễn biến điều chỉnh giảm.

Thị trường đã có trọn một tuần tăng điểm nhưng càng về cuối tuần đà tăng càng chậm lại. Khá nhiều lần thị trường cố gắng tăng nhưng đều quay đầu rơi khá mạnh về cuối phiên. Có thể hiểu diễn biến này như thế nào, đó là trạng thái tích lũy bình thường hay đang bị xả hàng?

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng áp lực rung lắc điều chỉnh của thị trường khi tiếp cận vùng kháng cự 1.000 điểm là điều bình thường. Diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới, tuy nhiên cá nhân tôi vẫn kỳ vọng vào khả năng Vn-Index sẽ sớm vượt qua vùng cản này để hướng đến các mốc kháng cự mạnh hơn trong thời gian tới.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Như đã trao đổi trong tuần trước, thị trường đang ở sóng hồi kỹ thuật, vì vậy rất khó để có những phiên bứt tốc mạnh mẽ. Việc giằng co và biến động trong phiên là diễn biến rất bình thường, chưa thấy hiện tượng "xả hàng" như đề cập.

Một điểm sáng trong giao dịch tuần qua là thanh khoản đã tăng trở lại và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tương đối mạnh. Điều này cũng giúp nhà đầu tư tự tin hơn trước khi bước vào kỳ review của các quỹ ETF.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

VN-Index có một tuần tăng điểm khá tích cực và lại tiệm cận ngưỡng 1.000 điểm. Tuy nhiên trong khoảng một tháng trở lại đây thì chỉ số nhìn chung vẫn đang dao động trong vùng 950-1.000 điểm. Mặc dù vậy, điểm khác biệt so với giai đoạn trước là mức độ dao động trong phiên cũng như nhịp độ biến động qua từng phiên đều có xu hướng gia tăng.

Giai đoạn hiện tại mang tính chất tích lũy để thiết lập mặt bằng giá mới trong dài hạn. Tôi kỳ vọng các yếu tố vĩ mô sẽ có chuyển biến tích cực hơn vào cuối quý ba và đầu quý bốn - cụ thể là lạm phát so với cùng kỳ sẽ hạ nhiệt về dưới 4% và tỷ giá trên thị trường tự do cũng như tại các ngân hàng thương mại sẽ bình ổn trở lại. Do vậy, nhà đầu tư, cả ngắn hạn và dài hạn, đều nên quan tâm hiều hơn đến sự vận động của dòng tiền trong giai đoạn này bên cạnh yếu tố cơ bản của từng cổ phiếu để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên Cứu Phân Tích, Chứng khoán Vietinbank

Liên tục trong ba phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, thị trường duy trì cùng một kịch bản với việc chỉ số VN-Index đã có mức tăng điểm khá tốt vào đầu phiên nhưng dần có hiện tượng "tụt áp" càng về gần cuối phiên ATC. Theo quan sát của chúng tôi, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên là do áp lực bán chốt lời lớn tại các mức 990 điểm và tiệm cận 1,000 khiến cho nhiều cổ phiếu có mức tăng tốt trong phiên quay đầu giảm điểm hoặc về lại tham chiếu.

Chính áp lực bán lớn này đã làm giảm thành quả tăng điểm của VN-Index trong bối cảnh thị trường tuần vừa qua đón nhận khá nhiều thông tin hỗ trợ tích cực từ việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu "hạ nhiệt", diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 cho tới việc khối ngoại quay trở lại mua ròng liên tiếp trong cả tuần giao dịch.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thị trường tuần từ 10/9 đến 14/9 đã có 1 tuần tăng điểm khá tích cực khi tăng 21.6 điểm từ mốc 969.74 điểm lên 991.34 điểm đóng cửa phiên cuối tuần. Thị trường trong 3 phiên cuối tuần đề thử thách mốc 1000 điểm nhưng đều thất bại. Nguyên nhân đến từ việc thanh khoản trung bình chỉ 4.000 tỷ một phiên cho thấy nhà đầu tư khá cẩn trọng với thị trường hiện tại.

Một phần cũng có thể do đây là tuần cơ cấu của các quỹ EFT nên đa phần các nhà đầu tư có xu hứng chờ đợi động thái của các quỹ để đưa ra quyết định đầu tư. Mốc 1000 điểm cũng có thể nói là 1 mốc cản cứng của thị trường hiện tại, dẫn đến thị trường rơi vào trạng thái tích lũy và rất có thể trạng thái này sẽ còn tiếp tục đến đầu tuần sau.

Cuối tuần này quỹ V.N.M sẽ công bố kế hoạch tái cân bằng danh mục còn quỹ FTSE thì dự kiến sẽ bán ra lớn đối với danh mục hiện có để mua vào các cổ phiếu mới. Liệu tuần tới thị trường có chịu sức ép mạnh hay không?

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên Cứu Phân Tích, Chứng khoán Vietinbank

Hoạt động tái cơ cấu danh muc của các quỹ trong tuần giao dịch tới chắc chắn sẽ gây ra ít nhiều biến động trên thị trường do nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm VN30 sẽ bị bán tương đối mạnh. Tuy nhiên ảnh hưởng tổng thể tới VN-Index sẽ hầu như không đáng kể do giá trị bán ra sẽ được cân đối lại tương ứng bởi tổng giá trị mua vào của các cổ phiếu mới.

Nhóm cổ phiếu bị các quỹ này bán mạnh sẽ bị ảnh hưởng khá đáng kể nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tích lũy gia tăng tỷ trọng cho sóng tăng vào cuối năm.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Việc cả 2 quỹ ETFs đều thêm VHM với tỷ trọng cao vào danh mục sẽ khiến cho các cổ phiếu bluechips khác trong danh mục phải chịu áp lực bán giảm tỷ trọng. Điều này sẽ ít nhiều gây ra ảnh hưởng đối với xu hướng thị trường trong tuần tới, nhất là về khía cạnh tâm lý.

Mặc dù vậy, tôi lại xem đây là cơ hội để mua tích lũy các cổ phiếu bị các quỹ ETFs bán ra. Sau khi kỳ tái cơ cấu danh mục của các quỹ này qua đi, thị trường có thể sẽ có diễn biến khởi sắc hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Với việc quỹ VanEck công bố kết quả của kì cơ cấu danh mục, 6,4 triệu cổ phiếu VHM đã được thêm vào danh mục của quỹ này, chiếm tỉ trọng 8% bằng với VNM cho thấy quỹ sẽ bán ra 1 lượng lớn cổ phiếu tạo sức ép rất lớn lên các Blue-chip của thị trường. Cụ thể trong đợt ngày các cổ phiếu VIC, NVL, MSN, VCB sẽ là những cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất.

Tuy nhiên trong những kì cơ cấu gần đây của các quỹ ETF chiến lực đầu tư ngược với các quỹ này đang mang lại tỷ suất sinh lời tốt hơn số với việc đầu tư thuận theo các quỹ, vì vậy nhà đầu tư cũng nên theo sát diễn biến của kì cơ cấu của các quỹ ETF để đưa ra quyết định đầu tư.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tôi cho rằng chắc chắn sẽ có áp lực vì lượng bán ra là tương đối lớn. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ các cổ phiếu bị bán ra hay bị giảm tỷ trọng đều đã dự báo chính xác trước đó, điều này có thể giúp các giao dịch "block deal" có cơ hội thành công lớn hơn, qua đó giảm áp lực bán khớp lệnh qua sàn.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Tuần tới cũng sẽ là thời điểm cả hai quỹ ETF ngoại lớn hoàn thành hoạt động tái cơ cấu danh mục với khối lượng giao dịch lớn nhiều khả năng sẽ rơi vào ngày thứ sáu cuối tuần (21/9). Điều này một mặt làm gia tăng mức độ rủi ro chung trên thị trường, nhưng đồng thời cũng làm mở ra nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm lợi nhuận cho những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch "lướt sóng" ngắn hạn.

Tuần tăng này dường như mạnh hơn và kéo dài hơn những gì anh chị dự kiến tuần trước. Hiện tại VN-Index đang ngấp nghé đỉnh cao cuối tháng 8. Dưới góc độ kỹ thuật, theo anh chị thị trường đi theo hướng nào?

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên Cứu Phân Tích, Chứng khoán Vietinbank

Dưới góc độ kỹ thuật, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn đang ở trong xu hướng tích lũy và đi lên trung hạn với đường MA 50 hướng lên trên.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá cao kịch bản VN-Index chinh phục trở lại ngưỡng kháng cự tâm lý 1,000 điểm và hướng tới ngưỡng kháng cự 1,022 điểm của đường MA 200 dài hạn trong tháng 9 do TTCK đang nhận được nhiều sự hậu thuẫn từ nền tảng vĩ mô vững chắc, sự quay trở lại mạnh mẽ của dòng vốn ngoại cho tới kỳ vọng KQKD Quý 3 khởi sắc.

Rủi ro giảm điểm sâu là không lớn với dải Bollinger đi lên ổn định; đồng thời VN-Index nhận được sự hỗ trợ mạnh tại ngưỡng 950 điểm – điểm giao nhau của đường MA 50 và biên dưới của dải Bollinger. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn là ở mức 980 điểm, tương đương với đường MA20.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Hiên tại dưới góc độ kĩ thuật, tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn giằng co trong vùng giá 955 – 968.5 điểm của chỉ số VN30 trong phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, dòng tiền lại có khuynh hướng dịch chuyển về nhóm cổ phiếu Smallcaps, hay nói cách khác là tính chất đầu cơ có xu hướng quay trở lại khi nhóm cổ phiếu Largecaps vẫn còn giằng co mạnh.

Ngoài ra, đây cũng là tuần cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF cho nên mức độ thanh khoản có khả năng sẽ duy trì ở mức thấp và thị trường sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong các phiên giao dịch đầu tuần và cải thiện dần về cuối tuần.

Tỷ trọng cổ phiếu khuyến nghị tiếp tục tăng dần cho thấy cơ hội giải ngân mới tiếp tục gia tăng. Theo các chỉ báo xu hướng vẫn duy trì mức TĂNG xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số với mức cắt lỗ ở mức 967.53 điểm của chỉ số VN-Index và 109.93 điểm của chỉ số HNX-Index.

Theo đồ thị tuần, thanh khoản có hướng cải thiện tích cực hơn trong tuần giao dịch 10 – 14/09/2018 và dòng tiền trung hạn đã có xu hướng cải thiện hơn. Đồng thời, thị trường có thể sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy trong tuần giao dịch này, điểm tích cực là tỷ trọng cổ phiếu tiếp tục có chiều hướng tăng và xu hướng tăng vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm Midcaps cho nên tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tích lũy dần cổ phiếu và ưu tiên nắm giữ ở nhóm Midcaps đang có xu hướng tích cực.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

VN-Index kéo dài thời gian tích lũy đi ngang từ giữa tháng 7 đến nay. Điểm số tăng hơn 100 điểm trong thời gian 2 tháng cho thấy thị trường đi ngang và vẫn vận động dưới đường trung bình 200 ngày. Theo tôi đây là thời gian trũng thông tin hỗ trợ do đó thị trường sẽ kéo dài thêm tình trạng này. Ngưỡng kháng cự là 1.022 điểm, hỗ trợ là 950-960 điểm.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Dưới góc độ kỹ thuật, thị trường vẫn đang trong sóng hồi do chưa thể vượt đỉnh gần nhất là 998,1 điểm. Đây được xem là ngưỡng kháng cự tương đối mạnh và rất khó vượt qua. Với các tín hiệu hiện tại, tôi cho rằng thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi vượt được ngưỡng kháng cự này.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến dao động giằng co quanh ngưỡng cản 1000 điểm trong tuần tới. Khả năng bứt phá thành công của Vn-Index qua mốc điểm này được tôi kỳ vọng sẽ sớm xảy ra trong một vài tuần kế tiếp.

Một tuần giao dịch khá đặc biệt khi VN-Index thì biến động khó lường nhưng cổ phiếu lại tăng khá tốt. Nắm giữ cổ phiếu là có lợi nhuận ngắn hạn không nhỏ trong tuần. Anh chị thì sao, hoạt động giao dịch có thay đổi gì hay không?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tôi chỉ duy trì danh mục có sẵn với tỷ lệ 40-50% và chưa có ý định mua thêm trong giai đoạn này. Danh mục nắm giữ tập trung vào nhóm "midcap" thuộc các ngành có triển vọng như bán lẻ, tiêu dùng, vật liệu xây dựng, logistic…

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên Cứu Phân Tích, Chứng khoán Vietinbank

Theo tôi các hoạt động giao dịch ngắn hạn nên được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng trong tuần giao dịch tới bởi các phiên điều chỉnh giảm do các quỹ lớn cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tỷ trọng danh mục ngắn hạn không quá 35%; ưu tiên các cổ phiếu hiện đang thu hút dòng tiền hoặc có KQKD Quý 3 khả quan đồng thời duy trì tỷ lệ margin hợp lý và mạnh dạn cắt lỗ nếu VN-Index thoái lui xuống dưới mức hỗ trợ ngắn hạn 980 điểm (MA 20).

Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tiếp tục duy trì danh mục trong khoảng 40% - 45%; tập trung vào các mã cổ phiếu cơ bản với tiềm năng lợi nhuận tốt cho kỳ vọng cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tỷ trọng khuyến nghị ngắn hạn tôi vẫn duy trì ở mức 59% cổ phiếu và 41% tiền mặt. Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn tôi duy trì ở mức 44% cổ phiếu và 56% tiền mặt. Nhà đầu tư có thể ưu tiên nắm giữ và tích lũy cổ phiếu ở nhóm Midcaps đang có xu hướng tích cực.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tỷ trọng danh mục tổng của tôi hiện ở mức 50% cổ phiếu. Tôi sẽ tiếp tục tích lũy thêm cổ phiếu trong các nhịp điều chỉnh của thị trường trong tuần tới.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường vẫn dao động tích lũy trong quá trình các biến động kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước dần được phản ánh vào mặt bằng giá cổ phiếu. Theo đó, có khả năng sẽ có sự phân hóa nhất định trên thị trường khi dòng tiền chuyển sự chú ý về lại nhóm doanh nghiệp tăng trưởng hoặc một số doanh nghiệp đã tái cấu trúc thành công và vượt qua giai đoạn khó khăn. Do biến động của thị trường là đi ngang do đó nhà đầu tư nên mua phiên giảm và tránh mua đuổi ở phiên tăng. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền là 70/30 tại thời điểm hiện tại.