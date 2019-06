Xu thế dòng tiền: Mất 960 điểm, VN-Index sẽ về 945?

Diễn biến tiêu cực của thị trường tuần qua và việc VN-Index đóng cửa cuối tuần dưới mức 960 điểm đã khiến đa số chuyên gia cho rằng tình hình sẽ còn xấu hơn.

Chỉ có duy nhất một chuyên gia để ngỏ kịch bản tích cực rằng VN-Index có thể trụ lại được tại ngưỡng 960 điểm và phục hồi lên 980 điểm. Các kịch bản xấu hơn đã chiếm ưu thế. Quan điểm chung là các chuyên gia cho rằng thị trường sẽ quay lại đáy cũ hồi đầu tháng 5 tương đương VN-Index 945 điểm.

Nguyên nhân được đưa ra là thị trường đang trong bối cảnh kém tích cực. Yếu tố hỗ trợ trong nước chưa xuất hiện trong khi thị trường chứng khoán quốc tế đang chịu áp lực nặng nề từ sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc cũng như căng thẳng thương mại lan ra nhiều nước khác. Diễn biến khó đoán của chiến tranh thương mại cũng khiến giá dầu giảm rất mạnh, ảnh hưởng đến cổ phiếu ngành dầu khí.

Các chuyên gia cho rằng lúc này nhà đầu tư nên chú ý quan sát dòng tiền trong nước và động tĩnh từ các thị trường quốc tế. Nếu thị trường có phản ứng tích cực tại ngưỡng 945 điểm thì có thể mua vào.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường có thêm một tuần giảm điểm nữa và tuần này diễn biến đã đi theo hướng phân tích của anh chị rõ hơn. VN-Index đã giảm dần và thủng ngưỡng 960 điểm. Sau nhiều phiên rơi chậm, phiên cuối tuần thị trường gần như rơi vào trạng thái đổ vỡ tâm lý. Đánh giá của anh chị thế nào về sự thay đổi này?

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Cảm nhận cá nhân của tôi về tâm lý thị trường trong tuần giao dịch vừa qua là mệt mỏi, chán nản và có phần muốn buông xuôi. Điều này cũng là dễ hiểu khi mà sự kết hợp giữa thiếu vắng thông tin hỗ trợ tích cực và hiệu ứng "sell in May & go away" đã góp phần tạo nên khoảng thời gian giao dịch tồi tệ nhất trong năm.

Thanh khoản thị trường thấp khi dòng tiền đứng ngoài không chịu tham gia hoặc chỉ tham gia một cách dè dặt mang tính thăm dò là không đủ để có thể nâng đỡ thị trường trước áp lực bán tuy không quá lớn và dồn dập nhưng lại tạo cảm giác rất áp bức.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Theo tôi phiên thứ 6 thị trường bị bán mạnh do bối cảnh chung của thị trường chứng khoán toàn cầu. Trong nước thanh khoản giảm dần và ở mức thấp nên nhà đầu tư ngắn hạn bán ra để chờ tín hiệu dòng tiền.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Phiên giao cuối tuần diễn ra không thực sự tích cực khi áp lực bán càng lúc càng mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu dầu khí GAS, PVS, PVD, PVB, PVT… Bên cạnh đó, các Bluechips như VHM, VRE, VIC, HVN, BVH, FPT, POW, PNJ, MWG…cũng như các cổ phiếu ngân hàng BID, CTG, VCB, VPB, HDB, TCB…đồng loạt giảm sâu khiến thị trường không có trụ đỡ. Sắc xanh le lói tại một vài Bluechips như HPG, MSN, SAB, VJC không đủ giúp thị trường tránh khỏi phiên giảm sâu.

Dòng tiền vào thị trường khá yếu khiến các chỉ số tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ. Bên cạnh đó, diễn biến không thực sự khả quan của giá dầu thế giới khiến áp lực bán tăng mạnh tại các cổ phiếu dầu khí càng làm thị trường thêm phần ảm đạm. Tương tự, các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, dệt may…cũng phần lớn chìm trong sắc đỏ.

Dòng tiền có xu hướng đứng ngoài thị trường, áp lực cung gia tăng dần do vậy đã dần đến sự hoảng loạn vào phiên chiều. Đáng chú ý, trong những phút cuối cùng phiên ATC đã xuất hiện lực cầu đỡ giá khá mạnh khi thị trường chạm đến vùng cản 960. Dù vậy, các chỉ số chứng khoán vẫn giảm sâu xuống mức thấp nhất phiên.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

VN-Index giảm điểm tuần thứ hai liên tiếp sau khi phải đối diện với áp lực bán chốt lời ngắn hạn khá mạnh trong tuần. Thị trường tăng điểm nhẹ trong phiên đầu tuần sau khi Mỹ và Nhật Bản cho thấy khả năng cao sẽ có thỏa thuận song phương. Nhưng đà tăng đã không thể duy trì trong những phiên liền sau và chỉ số ghi nhận bốn phiên giảm điểm liên tiếp trong phần còn lại của tuần sau những diễn biến leo thang của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung với nguy cơ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho dòng tiền chủ động thoát khỏi thị trường, đặc biệt là trong phiên cuối tuần khi chỉ số ghi nhận mức giảm khá mạnh (-9.46 điểm).

Bên cạnh đó, việc quỹ ishare MSCI cơ cấu lại danh mục vào tuần cuối tháng 5 đi cùng với áp lực bán ròng chung của khối ngoại cũng khiến cho thị trường chao đảo. Đóng cửa tuần giao dịch, VN Index giảm 10,15 điểm (-1,05%) về mức 959,88 điểm với thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước khi có khoảng 556 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong tuần, còn HNX Index giảm 1,04 điểm (-0,99%) về mức 104,35 điểm.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Thị trường đang cho thấy sự yếu đi trong ngắn hạn. Hiện tại, VN-Index đang ở sát các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và có tính quyết định đối với xu hướng tiếp theo của chỉ số. Nếu tiếp tục xuyên thủng vùng 955-960 điểm thì thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài xu thế giảm điểm về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong tháng 6.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Bối cảnh chung hiện tại khá xấu: Chiến tranh thương mại tiếp tục căng thẳng và không có vẻ gì là sẽ hoà hoãn, chứng khoán quốc tế quay đầu sụt giảm mạnh. Trong ngắn hạn, anh chị có nhìn thấy thông tin hỗ trợ nào khả dĩ giúp thị trường trụ nổi 960 trong tuần tới không, hay thị trường sẽ kiểm tra lại đáy 945 điểm?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tôi thấy trong ngắn hạn không có quá nhiều thông tin tích cực hỗ trợ thị trường, cùng với thanh khoản thấp và những bất ổn bên ngoài thì khả năng thị trường sẽ kiểm tra lại đáy 945 điểm là cao hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Về mặt kĩ thuật tôi cho rằng 960 là ngưỡng cản mạnh của thị trường trong ngắn hạn. Kịch bản tích cực trong tuần sau có thể thị trường sẽ có nhịp phục hồi trở lại vùng giá 980 điểm sau khi chạm ngưỡng kháng cự 960 tương ứng với đường MA100.

Thị trường có thể tiếp tục đi ngang quanh vùng giá 980 này trong vài phiên tới. Đồng thời, lực cầu có thể dần gia tăng trong những phiên tới khi thị trường cũng đang rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Điểm tích cực tôi nhận thấy là dòng tiền ngắn hạn có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Lực cung chốt lời tiếp tục áp đảo lực cầu đã khiến cho chỉ số lao dốc trong tuần vừa qua và việc chỉ số đóng cửa quanh ngưỡng hỗ trợ 960 điểm cũng như đường MA20 ngày đang gây áp lực tâm lý kém lạc quan cho tuần giao dịch tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm có thể kéo dài đi kèm với động thái bán ròng của khối ngoại liên tiếp trong một số phiên trở lại đây cũng tạo áp lực lớn lên chỉ số trong tuần tới.

Trên thế giới, chứng khoán châu Á trái chiều vì sản xuất Trung Quốc gây thất vọng. Tâm lý trên thị trường chứng khoán càng nặng nề sau khi Mỹ công bố áp thuế với hàng hóa Mexico và PMI sản xuất của Trung Quốc xuống dưới ngưỡng tăng trưởng. Lo ngại tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại khiến giá dầu tiếp tục giảm 3,2% tuần qua.

Hơn nữa, chúng tôi cũng không kỳ vọng sẽ xuất hiện thông tin hỗ trợ mới nào trên thị trường trong tuần sau. Do đó, nhiều khả năng thị trường sẽ rơi về ngưỡng 945 điểm tương đương đáy hình thành hồi đầu tháng 5/2019.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường –Chứng khoán Vietinbank

Tâm lý nhà đầu tư hiện nay đang tỏ ra khá bi quan và mệt mỏi trong bối cảnh thị trường đang đặc biệt nhạy cảm với các thông tin vĩ mô tiêu cực như câu chuyện căng thẳng thương mại không có hồi kết giữa Mỹ - Trung.

Với quan điểm thận trọng, tôi chưa nhìn thấy có thông tin hỗ trợ nào đủ mạnh để có thể giúp thị trường trụ vững tại vùng điểm 960 này. Xu hướng vận động giá giảm này sẽ còn tiếp diễn và tôi nghĩ nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần chào đón chuyến tàu VN-Index tại ga 945 điểm hoặc thậm chí là 935 điểm.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Yếu tố kỳ vọng lúc này nếu có thì sẽ là việc khối ngoại duy trì hoạt động mua ròng trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu đã giảm sâu về các vùng hỗ trợ được kỳ vọng sẽ kích hoạt lực cầu giá thấp tham gia vào thị trường, qua đó có thể giúp thị trường cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại tại vùng hỗ trợ 955-960 điểm.

Mặc dù vậy, với những yếu tố rủi ro mà thị trường đang gặp phải ở thời điểm hiện tại thì cá nhân tôi cho rằng cần phải tính đến khả năng chỉ số sẽ giảm phá đáy 945 điểm, thậm chí tiêu cực có thể giảm về 910-920 điểm trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Đang có những kỳ vọng thị trường Việt Nam cuối tháng 6 có thể được nâng hạng. Anh chị đánh giá khả năng này có lớn hay không, liệu thị trường có diễn biến tích cực đón đầu?

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Việc thị trường Việt Nam có được nâng hạng hay không đến nay vẫn còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi với nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng có lẽ vẫn còn hơi quá sớm cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán ngay trong tháng 6 trong bối cảnh thị trường Việt Nam vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, minh bạch và đâu đó vẫn còn tình trạng thao túng giá cổ phiếu.

Mặc dù vậy, tôi cũng đồng tình rằng nếu thị trường Việt Nam thực sự được nâng hạng thì đây sẽ là một tin tức vô cùng hữu ích, đủ sức giúp thị trường lấy lại những gì đã mất kể từ khi chỉ số VN-Index đạt mức đỉnh kể từ tháng 4 năm ngoái. Trong trường hợp đó, không nghi nghờ gì khi các cổ phiếu blue-chips, vốn hóa lớn, bất động sản và nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chỉ số VN-Index tăng mạnh trở lại.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tôi không có thông tin gì việc Việt Nam sẽ được nâng hạng thị trường ngay trong tháng 6. Việc thị trường Argentina được nâng hạng lên Emerging Markets; kì vọng Việt Nam sẽ được tăng tỷ trọng trong iShare MSCI Frontier 100 ETF đã không thực hiện được khi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục từ mức 16,99% (trong phiên 24/5) xuống còn 15,75%.

Ngoài ra với việc chỉ số USD Index đang ở mức cao làm lo ngại nước ngoài sẽ quay trở lại bán ròng trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tôi cho rằng nếu được FTSE Russell nâng hạng, vị thế của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ được gia tăng; đồng thời sẽ tác động tích cực lên khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như cải thiện thanh khoản của thị trường, chất lượng của doanh nghiệp niêm yết, nhất là trong bối cảnh trong tuần vừa qua quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF đã tiến hành cơ cấu danh mục định kỳ và điều này đã ảnh hưởng ít nhiều tới diễn biến thị trường.

Theo dữ liệu được công bố, iShare MSCI Frontier 100 ETF đã giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục từ mức 16,99% (trong phiên 24/5) xuống còn 15,75% (phiên 28/5). Trong khi đó, thị trường Kuwait vẫn được giữ tỷ trọng ở mức 25,56%.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi đánh giá không cao và cho rằng sẽ rất khó có khả năng thị trường Việt Nam được nâng hạng ngay trong đợt công bố cuối tháng 6 này.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Tuần qua gần như không thể giao dịch ngắn hạn được, rất hiếm cổ phiếu có lãi trong vòng T+3, thậm chí nguy cơ mắc kẹt còn lớn hơn. Tuy nhiên phiên giảm mạnh cuối tuần đã đẩy nhiều cổ phiếu giảm khá sâu trong tháng 5. Anh chị đã quay lại mua ở mức 960 điểm hay vẫn chờ tới 945 điểm?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Theo tôi hiện tại nên chú ý quan sát dòng tiền và diễn biến của các thị trường chứng khoán toàn cầu. Trong ngắn hạn có thể sẽ khó khăn nhưng hiện tại nhiều cổ phiếu đang được giao dịch tại mức P/E thấp; phù hợp cho đầu tư.

Tại 945 điểm nếu lực mua tốt và giá không còn rớt quá mạnh thì có thể xem xét giải ngân từng phần tại các mã báo cáo tốt như MBB, PNJ, MWG…

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường –Chứng khoán Vietinbank

Tôi đã tham gia giải ngân thêm khoảng 10% danh mục với mục đích thăm dò do nghi ngờ thị trường sẽ còn tiếp tục điều chỉnh. Khi tôi đã xác nhận được tín hiệu tạo đáy của thị trường/cổ phiếu, tôi sẽ giải ngân thêm.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tôi tập trung cơ cấu lại danh mục và chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn. Tỷ trọng danh mục đầu tư ngắn hạn của tôi ở mức 40% cổ phiếu và 60% tiền.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Trong diễn biến đàm phán thương mại Mỹ Trung khá phức tạp và khó dự đoán, xu hướng thị trường đã quay về xu hướng giảm điểm. Do đó, nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là quá trình kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 960 điểm của VN-Index, để kịp thời chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu chỉ số phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này với thanh khoản tăng mạnh trong tuần sau.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi hiện vẫn đứng ngoài thị trường và chỉ duy trì mức tỷ trọng thấp 20% cổ phiếu trong danh mục.