Xu thế dòng tiền: Qua lễ, thị trường có khá lên?

Thiếu vắng thông tin hỗ trợ cũng như những ảnh hưởng từ quốc tế khó lường, tôi dự báo trạng thái giằng co trong vùng 940-1000 điểm còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới với thanh khoản quanh 2.700 tỷ đồng/ phiên do nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.