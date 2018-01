Xu thế dòng tiền: “Sẽ sớm vượt đỉnh lịch sử”

Sự hưng phấn mạnh mẽ chỉ trong 3 phiên giao dịch của tuần trước khiến các chuyên gia tin rằng thị trường sẽ lập đỉnh lịch sử mới trước Tết.



Đà tăng giá của các cổ phiếu trụ, cổ phiếu blue-chips được cho là động lực sẽ giúp VN-Index có đỉnh cao mới. Các chuyên gia đưa ra các dự báo cho đỉnh mới trước kỳ nghỉ Tết vào khoảng 1170 điểm tới 1190 điểm, thậm chí là 1.200 điểm.

Đánh giá về những lo ngại thị trường sẽ xuất hiện đợt chốt lời lớn trước kỳ nghỉ dài ngày nhằm tránh chi phí margin, các chuyên gia cũng không tỏ ra quan ngại nhiều. Mặc dù rủi ro này là có, nhưng dòng tiền mới vào thị trường cũng rất lớn và hoàn toàn có thể bù đắp được.

Thậm chí, có quan điểm cho rằng thị trường chứng khoán đang vận động khác với quy luật. Nếu đã không có "Sell in May" hay "tháng cô hồn" thì cũng có thể sẽ không có chốt lời lớn trước kỳ nghỉ Tết như thường thấy!

Với đánh giá lạc quan về thị trường và kỳ vọng lớn, các chuyên gia tuần qua cũng đã quay lại thị trường mạnh mẽ hơn và nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao 80%.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Tuần qua tuy chỉ có 3 phiên giao dịch nhưng VN-Index vẫn tăng tới gần 5% và ghi nhận thanh khoản kỷ lục. Tất cả các mốc kháng cự được chỉ ra đang lần lượt bị xuyên thủng. Về mặt kỹ thuật, anh chị kỳ vọng nhịp tăng sẽ tiếp tục đến mức nào trước kỳ nghỉ Tết?

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Nhà đầu tư lạc quan, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán đang ở mức kỷ lục, điều này không chỉ đang diễn ra ở thị trường Việt Nam mà ở cả thị trường thế giới. Cả thị trường Việt Nam và thế giới vẫn đang tiếp tục đà tăng mạnh mẽ trong 2018, khiến giới phân tích cảnh báo rằng thị trường đang bước vào giai đoạn "hưng phấn thái quá".

Tuy nhiên, với vị thế là kênh hút tiền như hiện nay và với mức tăng 12% đang có ở tháng 1( cao nhất trong 5 năm qua) khiến nhà đầu tư không thể ngồi yên. Dòng tiền khổng lồ đổ vào thị trường khiến tất cả các mốc kháng cự đang lần lượt bị vượt qua chỉ trong "một nốt nhạc".



Với tình hình hiện tại, không thể đoán đỉnh dòng tiền được vì trong bối cảnh thị trường hưng phấn cao độ thì tâm lý chấp nhận rủi ro cũng luôn ở mức rất cao. Những dấu hiệu xấu, các phát ngôn cảnh báo thường trở nên lạc lõng và thành trò đàm tiếu…

Trong ngắn hạn và có thể ngay trong tuần tới, thị trường có cơ hội lịch sử khi tiến sát đến vùng đỉnh cũ đã lập được vào tháng 3/2007 đó là ngưỡng 1.179,32 điểm. Vì vậy từ nay đến trước kỳ nghỉ kéo dài, tôi kỳ vọng thị trường sẽ vượt đỉnh cũ và tiến đến vùng 1.195 điểm - 1.200 điểm.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tuần qua, chỉ với 3 phiên giao dịch nhưng VN-Index đã tăng rất mạnh cả vể chỉ số cũng như thanh khoản, vượt mọi lo lắng của nhà đầu tư. Thực sự dòng tiền vào thị trường rất mạnh mẽ. Việc dòng tiền rút ra để nộp tiền đấu giá lọc hóa dầu Bình Sơn(BSR) nhanh chóng được bù đắp bởi dòng tiền mới lớn hơn, và nhà đầu tư không hề ngần ngại trước các đợt IPO sắp tới, khác hẳn với các kỳ IPO trong lịch sử.

Đóng góp lớn nhất trong mức tăng tuần qua, phải kể đến dòng cổ phiếu trụ và cổ phiếu ngân hàng - đây cũng là điều thường thấy mỗi khi VN-Index cần vượt qua một mốc đỉnh tâm lý quan trọng nào đó. Do đó, về mặt kỹ thuật, khả năng rất cao VN-Index sẽ vượt đỉnh lịch sử của ngày 12/3/2007 ở mốc 1170,67 điểm trước kỳ nghỉ Tết.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Dưới góc độ kỹ thuật, tôi kỳ vọng rằng VN-Index có thể tiếp cận vùng đỉnh lịch sử 1160-1190 điểm trước kỳ nghỉ Tết.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường đang có những lo ngại nhất định về kỳ nghỉ kéo dài và thông thường nhà đầu tư sẽ không nắm giữ các vị thế đòn bẩy, đồng thời việc tăng tỷ lệ ký quỹ có thể bắt đầu từ 1/3. Do đó có thể xuất hiện lực chốt lời lớn trước kỳ nghỉ. Anh chị đánh giá rủi ro này như thế nào?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Năm 2017, tất cả các hành vi của nhà đầu tư trong quá khứ đều không lặp lại, hoàn toàn không có "sell in may", không có "tháng cô hồn", không có điều chỉnh lớn… Do đó, việc chốt lời lớn trước kỳ nghỉ Tết không đáng lo ngại, thậm chí có thể không xảy ra.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Áp lực chốt lời và hạ tỷ trọng margin trước kỳ nghỉ lễ dài ngày theo tôi là có. Tuy nhiên, mức độ tác động đến xu hướng thị trường có thể không nhiều bởi dòng tiền mới, đặc biệt là dòng vốn ngoại vẫn đang chảy mạnh vào thị trường và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại trong ngắn hạn.

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Tôi đồng quan điểm với ý kiến trên, thực tế là thị trường đang diễn ra tình trạng kéo xả liên tục vì vậy mới phiên giao dịch gần 16 nghìn tỷ vừa qua. Đó là điều thường thấy ở vùng giá cao và thanh khoản khổng lồ, bên bán đang chủ động nhưng bên mua cũng rất hưng phấn và chấp nhận rủi ro cao vì vậy cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ lợi thế về bên nào rõ rệt.

Với việc tăng tỷ lệ ký quỹ có thể bắt đầu vào từ 1/3, tức là qua tết cổ truyền. Như vậy với vị thế mới thì nhà đầu tư có 2 cách là: bán bớt cổ phiếu hoặc nộp thêm tiền vào. Theo thống kê thì giá trị giao dịch trên HSX trong tháng 1 khoảng 138 nghìn tỷ (đến 26/1), nếu tỷ lệ ký quỹ tăng 10% thì số tiền phải nộp vào hoặc bán ra ở khoảng 8,3 nghìn tỷ, bằng một phiên giao dịch như hiện nay, một con số không nhỏ.

Vì vậy, kịch bản thị trường trước kỳ nghỉ kéo dài vẫn là tình trạng xúc xả liên tục như hiện nay, rủi ro là đáng kể nên nhà đầu tư nên thận trọng với danh mục có tỷ lệ đòn bẩy cao.

Trong kịch bản lạc quan, tôi kỳ vọng dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường mạnh mẽ hơn nhất là thời điểm sau Tết, dòng tiền ngoại được hứa hẹn sẽ phá kỷ lục năm 2017 nhưng dòng tiền nội còn đáng chú ý hơn nhiều.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Dòng vốn nước ngoài mấy tuần nay gây ấn tượng mạnh với hàng ngàn tỷ đồng giao dịch mỗi ngày. Theo thông lệ thì quý đầu năm thường là thời điểm dòng vốn này giải ngân mạnh nhất. Anh chị có thể đánh giá "gu" giải ngân của dòng vốn mới này?

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Quan sát hoạt động mua ròng của khối ngoại trong thời gian gần đây, tôi thấy rằng, dòng vốn này tập trung mua chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, có nền tảng cơ bản, tiềm năng tăng trưởng tốt và có vị thế đầu các ngành như ngân hàng, hàng không, chứng khoán, thép, dầu khí, bất động sản, bảo hiểm, hàng tiêu dùng... Xu hướng mua ròng này của khối ngoại được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Như tôi có đề cập ở các bài viết trước, việc nước ngoài liên tục mua ròng, nó xuất phát từ 3 nguyên nhân chính:

Một là, quý 1 thường là quý giải ngân của hầu hết các quỹ đầu tư ngoại.

Hai là, khả năng rất cao là Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian tới, do đó, các quỹ đầu tư ở thị trường mới nổi sẽ có đổng thái giải ngân đón đầu.

Ba là, việc thị trường chứng khoán thế giới liên tục vượt đỉnh, đặc biệt là thị trường Mỹ, đã làm cho việc thu hút tiền tới các ETF đang đầu tư ở Việt Nam tốt hơn, khi thu hút được tiền mới, họ sẽ tăng giải ngân ở thị trường Việt Nam.

Do đó, "gu" giải ngân của nhóm dòng tiền trên sẽ tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu có thanh khoản cao, vốn hóa lớn, và định giá còn rẻ hơn mặt bằng chung của thị trường. Với các tiêu chí này, thì VN30 sẽ là mục tiêu chủ yếu.

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Dòng tiền ngoại đang có cơ hội phá vỡ kỷ lục trong tháng 11/2017 (10.421 tỷ đồng) ngay trong tháng 1 với hàng nghìn tỷ đồng giao dịch mỗi ngày. Theo thống kê trên HSX thì tuần vừa qua mặc dù có 2 phiên ngừng giao dịch nhưng khối này vẫn duy trì tuần mua ròng mạnh với hơn 1.718 tỷ đồng, đưa con số mua ròng từ đầu tháng 1 đến nay đạt hơn 10 tỷ đồng, một tín hiệu rất lạc quan ngay trong tháng đầu tiên của năm 2018.

Theo tôi, năm nay "gu" giải ngân của khối ngoại không có gì thay đổi so với năm ngoái đó là vẫn tập trung vào dòng IPO, thoái vốn và mới niêm yết vì ở đây họ có thể mua được lượng hàng lớn, có chất lượng và nắm quyền chi phối.



Đây cũng là mục tiêu của chính phủ trong năm 2018 khi chúng ta đang đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để tăng thu và giảm bớt gánh nặng ngân sách, trong khi vẫn muốn vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay với kế hoạch thoái vốn gấp 6,5 lần năm ngoái.

Ngoài ra, luồng gió mới có thể đến trong năm nay với cơ hội giải ngân vào các quỹ mô phỏng chỉ số của dòng vốn ngoại. Đơn cử như ở thời điểm hiện tại, chứng chỉ quỹ ETF nội E1VFVN30 đang hút được dòng tiền rất tốt, nhất là từ nhà đầu tư ngoại. Chỉ trong vài phiên đầu năm 2018, chứng chỉ quỹ này đã được khối ngoại rót vào hơn 1.000 tỷ đồng còn cả năm 2017 thì còn số này là trên 1.780 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

"Mua là thắng" đang là khẩu hiệu thịnh hành lúc này, trong khi tuần trước anh chị lại giảm tỷ trọng xuống là chủ yếu. Vậy anh chị đã tăng tỷ trọng trở lại hay chưa, mức phân bổ như thế nào?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Hiện thị trường đã tăng quá nhanh, quá mạnh, ngoài dự báo của tôi. Do đó, trong tuần qua tôi cũng đã tăng giải ngân một phần ở các nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu bất động sản.

Tuy nhiên, tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng với thị trường, việc điều chỉnh có thể diễn ra bất cứ lúc nào, vì vậy nhà đầu tư không nên tự tin thái quá dẫn tới việc mất kiểm soát danh mục của mình.

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Chứng khoán đang là kênh hút tiền, với mức sinh lời 12% (cao nhất trong vòng 5 năm qua) của thị trường chung ngay trong tháng đầu tiên của năm 2018 thì những người điên lên vì chứng cũng là bình thường, những người bình thường mới là "điên".

Nhưng dù có "phiêu" ở cấp độ nào thì chúng ta cũng không quên dưới chân là mặt đất, đôi khi có cả bùn nữa vì vậy tuân thủ quản trị rủi ro hoặc nguyên tắc trong giao dịch là điều luôn phải đặt lên hàng đầu. Thị trường đang có tâm lý rất mạnh cộng với tiền quá nhiều nên tình trạng xúc xả có đang diễn ra thì cũng không có gì là xấu, đó chỉ là quá trình hấp thụ để xu hướng tăng càng bền vững hơn.

Vì vậy chiến lược trong lúc này là "không làm gì cả", nắm giữ cổ phiếu và chờ đợi. Tôi vẫn giữ tỷ trọng danh mục ở mức cao với 80% cổ phiếu, không thay đổi so với tuần trước đó.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tỷ trọng danh mục tổng của tôi được nâng lên mức 80% cổ phiếu trong tuần qua (trong đó, phần danh mục trung hạn vẫn chiếm 30%).