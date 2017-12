Xu thế dòng tiền: Thị trường cần thêm thời gian tích lũy

Sau phiên giao dịch hào hứng đầu tuần, thị trường đã không thể tiến triển thêm trong 4 phiên sau đó. Các chuyên gia nhận định thị trường cần thời gian tích lũy đủ dài.



Đánh giá về triển vọng ngắn hạn, các chuyên gia được VnEconomy phỏng vấn đề thống nhất về giai đoạn tích lũy đang diễn ra cần thêm thời gian. Sau tuần giảm mạnh đầu tháng 12, thị trường khó có thể đi lên theo hình chữ V mà cần thời gian tích lũy lâu hơn, thường là 3-4 tuần.

Lý do được đưa ra là thời điểm hiện tại sức mua có suy yếu do nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đồng thời chờ đợi các thông tin hỗ trợ mới. Các công ty chứng khoán chốt số liệu sổ sách và một số nguồn giải ngân margin sẽ bị tạm dừng cho tới hết năm.

Do vậy, thị trường được nhận định sẽ tiếp tục đi ngang cho tới hết năm 2017. Mặc dù dòng vốn nước ngoài đang mua ròng mạnh nhưng đó có thể chỉ là các giao dịch chốt NAV và có thể sẽ sớm chững lại.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường đã có một tuần giao dịch khá tích cực nếu nhìn vào mức tăng 2,1% của VN-Index cho cả 5 phiên. Tuy nhiên thực tế phần lớn mức tăng này là của phiên đầu tuần với sự hứng khởi từ kết quả đấu giá Sabeco. Cả 4 phiên sau đó thị trường hầu như chỉ đi ngang. Theo anh chị thị trường còn thiếu động lực gì mà chưa bứt phá được?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Theo tôi, kết quả đấu giá cổ phiếu Sabeco chỉ có tác động về mặt tâm lý với một số ít nhà đầu tư chứ không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chung của thị trường.

Cách đây 2 tuần tôi có đề cập về việc thị trường sẽ phục hồi khi giảm về vùng 890 - 900 điểm và sau đó "sideway" ở vùng 930 - 960 điểm. Hiện nay thị trường đang đi đúng theo kịch bản này và đó đơn thuần là yếu tố kỹ thuật. Sau tuần giảm mạnh đầu tháng 12, rất khó để thị trường đi lên theo hình chữ V mà cần có thời gian tích lũy, thông thường là từ 3-4 tuần.

Vì vậy, khả năng thị trường tiếp tục "sideway down" từ đây tới hết năm 2017.

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Thị trường đang diễn biến như những phút cuối của một trận bóng đá, trong bối cảnh hân hoan tận hưởng thành quả của một năm tăng trưởng ngoạn mục sau 8 năm mới có thì tâm lý "câu giờ" là điều không tránh khỏi, tất cả như đang chờ tiếng còi kết thúc trận đấu.

Giá trị giao dịch (khớp lệnh) bình quân phiên tuần này đạt 4.300 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với tuần trước đó với 4.100 tỷ đồng, điều đáng nói là dòng tiền lại đang có dấu hiệu thu hẹp theo chiều hướng giảm về những phiên cuối tuần, từ mức cực kỳ hưng phấn phiên đầu tuần với 5.600 tỷ đồng thì phiên cuối tuần chỉ còn 3.700 tỷ đồng.

Như vậy, tiền vẫn đủ lớn tham gia vào thị trường nhưng giao dịch chậm và thận trọng, điều này hay gặp ở những giai đoạn thị trường giao dịch tích lũy, mặt khác thị trường giai đoạn này cũng chỉ được xem là đang ở nhịp hồi mang tính kỹ thuật, thị trường đã có một đỉnh ngắn hạn, chỉ số đang hướng đến đỉnh cao cũ nhưng để vượt đỉnh ở thời điểm hiện tại là không dễ, các cổ phiếu trụ đang ở gần đỉnh hoặc đang trong quá trình retest đỉnh, trong khi thông tin hỗ trợ phải chờ đến cuối tháng mới xuất hiện.

Tóm lại sau một năm tăng trưởng ngoài sức tưởng tượng, thị trường cần kể một câu chuyện mới để làm động lực cho hành trình phá đảo.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Trong 2 tuần cuối năm 2017, thị trường được dự báo sẽ có biến động hẹp và giao dịch cầm chừng.

Dòng tiền trên thị trường nhiều khả năng sẽ tạm thời bị thu hẹp khi mà các công ty chứng khoán chốt số liệu sổ sách và một số nguồn giải ngân margin sẽ bị tạm dừng cho tới hết năm. Các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng và hạn chế giao dịch trước kỳ chốt NAV cuối năm của các quỹ.

Mặt khác, đây cũng là khoảng thời gian mà thị trường đang khá thiếu thông tin hỗ trợ cũng như chưa hình thành được xu hướng rõ ràng về mặt kỹ thuật.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Tuần qua, cả hai chỉ số liên tục có các phiên tăng giảm xen kẽ nhau với biên độ dao động nhỏ. Dòng tiền được duy trì khi thanh khoản ở mức cao về cả khối lượng và giá trị giao dịch. Tuy nhiên, dòng tiền có sự chọn lọc kỹ lưỡng hơn khi nhà đầu tư đang tìm đến các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích cực trong quý 4/2017 cũng như 2018.

Kèm theo đó, khi thời điểm kết thúc năm các nhà đầu tư có xu hướng tạm thời nghỉ ngơi và không quá hào hứng giải ngân trong giai đoạn này đặc biệt sau một năm tăng trưởng ấn tượng của thị trường.

Do đó, nhiều khả năng chỉ số chung sẽ khó có thể bứt phá, thay vào đó là sự ổn định đi ngang tích lũy trong thời gian còn lại của năm.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Tuần trước anh chị cũng đã có những đánh giá về kết quả đấu giá Sabeceo. Việc bán hết cổ phần của đợt đấu giá có thể xem là thành công, nhưng SAB lại có 1 tuần sụt giảm tới 18,8%. Hai phiên cuối tuần nhà đầu tư bắt đáy SAB khá mạnh. Liệu cổ phiếu này đã chạm đáy hay chưa, để bớt ảnh hưởng lên VN-Index?

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Khi đợt đấu giá chào bán cổ phần SAB thành công cũng là lúc yếu tố tạo kỳ vọng cho diễn biến giá cổ phiếu này được hiện thực hóa. Áp lực bán gia tăng mạnh đẩy SAB sụt giảm mạnh trong tuần qua cũng là điều có thể hiểu được.

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng vùng giá cân bằng của SAB trong ngắn hạn có thể nằm tại vùng 230-240.000 đồng. Nếu vùng điểm này bị xuyên thủng, SAB có thể sẽ rơi vào nhịp sụt giảm sâu hơn trong thời gian tới. Vùng 180-190.000 đồng sẽ là vùng hỗ trợ cho cổ phiếu SAB nếu kịch bản trên xảy ra.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Bất cứ cổ phiếu nào cũng có giá trị hợp lý của nó, trước đây tôi đã có đưa ra ý kiến cá nhân rằng một cổ phiếu được giao dịch ở mức PE 40 là quá cao so với các nhà đầu tư tài chính đơn thuần.

Vì vậy, việc giá cổ phiếu SAB điều chỉnh mạnh sau thoái vốn không có gì là lạ và tôi nhớ cách đây vài tuần tôi đã có chia sẻ rằng: "Tôi sẽ không tư vấn cho nhà đầu tư cá nhân tham gia mua SAB trong giai đoạn thoái vốn".

Ngoài ra, quan sát thêm giao dịch cổ phiếu SAB trên sàn cho thấy phần lớn khối lượng bán ra trong những phiên gần đây là của nhà đầu tư nước ngoài. Việc này hoàn toàn dễ hiểu vì khi một nhà đầu tư nước ngoài khác là Thaibev đã mua kiểm soát SAB thì họ sẽ không còn mặn mà nữa. Lý do là họ không biết Thaibev sẽ làm gì trong tương lai.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

SAB đã có sự tăng giá ngoạn mục từ mục giá 190.000 VND hồi đầu tháng 6/2017 lên đến 347.000 VND cuối tháng 11/2017. Mức tăng trưởng hơn 85% trong khoảng thời gian 6 tháng là mức lợi nhuận hấp dẫn đã khiến các nhà đầu tư trong và ngoài nước chốt lời mạnh khi mà thông tin thoái vốn cổ phần đã xong.

Thông thường, khi mà mức tăng giá của cổ phiếu không đến từ việc lợi nhuận đột biến kinh doanh của doanh nghiệp mà đến từ câu chuyện thoái vốn của SCIC tại doanh nghiệp thì khi thông tin thoái vốn đã đi đến hồi kết sẽ khiến cho SAB trước mắt chưa có thông tin hỗ trợ để tăng giá.

Hai phiên cuối tuần SAB đã rơi về gần mức 240.000 VND tương đương ngưỡng MA200 phiên và bật tăng kỹ thuật. Theo chúng tôi, SAB đã rơi về ngưỡng hỗ trợ cứng và sẽ tích lũy đi ngang ở đây trước khi có những biến động giá tiếp theo khi có thông tin về kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2017.

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Thị trường tuần vừa qua đã có 2 phiên giảm nhưng SAB hoàn toàn "vô tội" trong những phiên này, các trụ khác đã không có sự đồng thuận và dòng tiền đang có dấu hiệu co hẹp là nguyên nhân chính.

Việc cổ phiếu này đã chạm đáy hay chưa vẫn là ẩn số, chúng ta đều biết với SAB thì lượng cổ phiếu có thể trading là rất ít (tầm hơn 3 triệu cổ phiếu), nhưng sau khi đấu giá thành công, bình quân mỗi phiên cổ phiếu này khớp 350 nghìn cổ phiếu là điều cần lưu ý, mức thanh khoản này hiện cao nhất kể từ khi cổ phiếu này lên sàn.

Việc sụt giảm tới 18,8% chưa có gì đảm bảo giá SAB đã chạm đáy hay chưa. Với mức tăng 76% so với hồi cuối năm ngoái, SAB là một trong những cổ phiếu trụ đánh bại thị trường trong năm nay (VN-Index tăng hơn 40%) do vậy thành quả là rất lớn nếu chốt ở mức giá này.

Mặt khác thời điểm này đang là giai đoạn các quỹ, các tổ chức chốt NAV và cơ cấu danh mục đầu tư cho năm tài chính mới nên việc SAB bị bán ra cũng có thể do hoạt động tái cơ cấu danh mục và cuối cùng với những tổ chức (trong đó có Heineken) hoặc quỹ đầu tư đang nắm giữ số lượng nhỏ họ cũng có thể bán ra khi có sự góp mặt của "ông kẹ" ThaiBev hiện đã nắm quyền kiểm soát.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Đúng như anh chị dự báo từ khá lâu, rằng dòng vốn nước ngoài đang quay lại những ngày cuối năm. Tuần qua dòng vốn này đã mua ròng rất tích cực, nhưng có vẻ nhà đầu tư trong nước lại giảm giao dịch, vì tỷ trọng của khối ngoại đang tăng lên khá cao trong tổng giá trị hàng ngày. Tại sao lại có sự trái ngược như vậy?

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Các blue-chip đầu ngành liên tục tăng như VCB, VIC, GAS, HPG,… đóng vai trò dẫn dắt và giúp giữ nhịp thị trường trong tuần qua bất chấp ảnh hưởng tiêu cực từ việc giá cổ phiếu SAB liên tục giảm sâu sau khi thương vụ thoái 53% vốn nhà nước tại doanh nghiêp này hoàn tất. Trong đó, đà tăng của các bluechip được hỗ trợ bởi lực mua ròng của khối ngoại trong tuần qua, đặc biệt tại HPG, VCB,…

Đáng chú ý, mặc dù hầu hết các nhóm ngành đều có đà tăng khá, độ rộng thị trường lại khá cân bằng. Có thể thấy dòng tiền đã có sự chọn lọc và tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4 cũng như năm 2018.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Sau một năm thành công rực rỡ, ai cũng muốn bảo vệ thành quả của mình. Thị trường đang trong giai đoạn giằng co và "test" các điểm kỹ thuật nên việc các nhà đầu tư cá nhân trong nước hạn chế giao dịch là hoàn toàn hợp lý. Họ cần quan sát thêm các diễn biến thị trường để lên kế hoạch đầu tư cho năm sau.

Riêng các nhà đầu tư nước ngoài cách đây 4 tuần tôi có chia sẽ rằng họ sẽ mua ròng trở lại vào nửa cuối tháng 12, lý do cũng đã được đề cập và chốt NAV là một nguyên nhân rất đáng để tham khảo.

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Như đã phân tích ở trên, tâm lý hân hoan tận hưởng thành quả của một năm tăng trưởng sẽ khiến nhà đầu tư thận trọng khi năm tài chính sắp kết thúc, bên cạnh đó thị trường cũng chỉ đang ở giai đoạn phục hồi kỹ thuật, sự đánh đổi rủi ro có thể có và lợi nhuận nếu nhận được có thể không tương xứng dẫn đến tâm lý thận trọng kéo theo sự ngập ngừng trong giao dịch, hệ quả là thị trường cũng thiếu động lực bứt phá.

Mặt khác thời điểm cuối năm thường dòng tiền thường bị co hẹp, một phần do nhà đầu tư phải trang trải, một phần cũng có thể đến từ margin. Dòng vốn nội thường có vòng quay ngắn và sức chịu đựng trong ngưỡng an toàn nếu không nói là thấp.



Còn đối với những dòng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có thể không phải đa số nhưng là những người quản lý vốn, nghiệp vụ đầu tư của họ là cuộc chơi dài hơi, họ chấp nhận một mức rủi ro cao để có phần thưởng xứng đáng.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi giao dịch sôi động của khối ngoại ở cả hai chiều mua và bán trong những tuần gần đây có thể là hoạt động chốt lời hoặc tái cơ cấu danh mục của khối này trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Hoạt động của khối ngoại được dự báo có thể sẽ bị suy giảm trong tuần tới.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới một năm 2017 cực kỳ thành công thậm chí ở cấp độ toàn cầu. Anh chị thì sao, liệu có thể hé lộ thành quả đầu tư trong năm qua?

Ông Ngô Quốc Hưng, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Phải nói thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới một năm 2017 thành công mỹ mãn, tạo cú "hích" cho việc nâng hạng thị trường, những thương vụ IPO và bán vốn doanh nghiệp của Việt Nam từ Vinamilk (VNM: HOSE) đến Sabeco (SAB: HOSE) giúp Việt Nam trở thành thị trường IPO lớn hàng đầu ở Đông Nam Á sau Singapore và Malaysia, bên canh đó cũng tạo tiếng vang lớn trên khu vực châu Á.

Là những người bám thị trường và tư vấn cho khách hàng, chúng tôi vui mừng đem lại những thành quả cho các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua cũng như những độc giả của chuyên mục xu hướng dòng tiền. Thị trường là bất tử, chiến thắng thị trường đối với quy mô vốn lớn là không dễ như đối với năm nay.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Với diễn biến thuận lợi của thị trường trong suốt cả năm 2017, danh mục đầu tư của tôi cũng đạt được sự tăng trưởng tích cực so với năm ngoái.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Dĩ nhiên năm 2017 là một năm thành công rực rỡ cho tôi và khách hàng. Rất khó để nói con số về lợi nhuận nhưng anh chị có thể tham khảo danh mục chúng tôi tư vấn xuyên suốt cả năm trên "Xu thế dòng tiền" bao gồm: xây dựng (CTD, HBC), vật liệu xây dựng (CVT, HPG, HSG), tài chính ngân hàng (BID, CTG, MBB, ACB), bán lẻ tiêu dùng (VNM, MWG), đầu tư (REE) và gần đây nhất là dầu khí thì sẽ có cái nhìn tổng quan nhất.