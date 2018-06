Xu thế dòng tiền: Ưu tiên giao dịch ngắn hạn

Mặc dù thị trường đã phục hồi khá tốt ở phiên cuối tuần nhưng các chuyên gia vẫn tỏ ra nghi ngờ sự chuyển biến thật sự trong xu hướng.

Thị trường tuần qua đã điều chỉnh như chờ đợi của các chuyên gia. VN-Index sau khi chạm đáy thấp nhất 941 điểm đã quay đầu đi lên và chốt tuần vượt 980 điểm. Đồng thời nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái mua ròng trở lại. Với diễn biến này nhiều chuyên gia cho rằng có thể xuất hiện nhịp phục hồi ngắn hạn.

Tuy vậy thay vì lạc quan, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng vì các biến động mấy ngày qua chưa tạo nên sự chuyển biến thật sự tích cực hơn. Quan điểm đầu cơ ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế.

Lý do chính được đưa ra là thị trường vẫn thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, trong khi bối cảnh thông tin bên ngoài lại khá tiêu cực. Điều này làm ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư và ngăn cản việc "xuống tiền" mạnh mẽ hơn và tạo nên thanh khoản thấp.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thị trường đã có một tuần giao dịch đầy bất ngờ dù đã điều chỉnh sâu hơn như dự đoán của anh chị trong tuần trước. Hai phiên đầu tuần thị trường giảm sốc nhưng ngày cuối tuần lại không hề hoảng loạn. Thị trường điều chỉnh như vậy đã hấp dẫn theo quan điểm của anh chị hay chưa?

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi vẫn chưa đủ cơ sở để cho rằng thị trường đã điều chỉnh đủ hấp dẫn. Có thể thị trường sẽ xuất hiện nhịp tăng điểm ngắn hạn sau khi phát đi những tín hiệu hồi phục tương đối tích cực trong những phiên cuối tuần qua.

Tuy nhiên, về mặt trung hạn, xu hướng của thị trường vẫn chưa có nhiều sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên cứu phân tích, Chứng khoán Vietinbank

Hiện nay, mức P/E chung toàn thị trường đạt khoảng 18x và do đó đang khá hấp dẫn để dòng tiền đầu tư tìm đến theo quan điểm của chúng tôi đặc biệt là khi so sánh với mức P/E 22x khi VN-Index đạt "đỉnh" ở mức hơn 1.200 điểm vào đầu tháng tư vừa qua.

Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá những đợt điều chỉnh sâu vừa qua là cơ hội tốt để nhà đầu tư dài hạn tiến hành giải ngân và tích lũy các cổ phiếu P/E thấp và có tiềm năng tăng trưởng tốt như Thế giới Di động (MWG); Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hòa Phát (HPG); Công ty Cổ phần CMC (CVT)…

Bên cạnh đó với tình hình động thái bán ròng của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt rõ ràng trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng khá tiêu cực bởi gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc; nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán sẽ chịu tác động rõ ràng nhất - xuất hiện những cơ hội "lướt sóng" tốt khi những cổ phiếu này giảm sâu.

Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên giao dịch ngắn hạn nhóm cổ phiếu này thay vì nắm giữ dài hạn như những năm trước.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Thị trường đã đi đúng kịch bản tôi đưa ra cách đây 3 tuần, mặc dù sự biến động có khó lường hơn nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Theo kịch bản tôi đưa ra trước đây thị trường sẽ về vùng 980 -10 sau đó tích lũy và "sideway up", tuy nhiên có lúc thị trường đóng cửa chỉ còn 962 điểm, thậm chí trong phiên còn chạm 941 điểm, rất gần với đáy cũ 930 điểm. Chính vì vậy, dòng tiền đầu cơ đã nhanh chóng lao vào bắt đáy, tạo thành một phiên giao dịch đầy cảm xúc vào ngày 19/6/2018.

Như đã trao đổi trước đây, thị trường chỉ thật sự hấp dẫn khi xuống vùng này nhưng theo quan sát của tôi đó chỉ là dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Hiện tại có rất nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô thay đổi bất thường như chiến tranh thương mại, sự mạnh lên của đồng USD ảnh hưởng đến tỷ giá VND…

Chính vì vậy, thay vì lạc quan quá vùng VN-Index 930 - 970 điểm thì tôi chuyển sang trạng thái "lạc quan trong thận trọng".

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thị trường đầu tuần đã có hai phiên sụt giảm mạnh, đặc biệt phiên ngày 19/6 thị trường giảm mạnh về ngưỡng thấp nhất là 941 điểm, tiệm cận vùng đáy cũ 920 điểm. Khi thị trường giảm mạnh về vùng 941 điểm lực cầu bắt đáy tỏ ra khá mạnh mẽ chiếm ưu thế so với lực cung, kết phiên đóng của tại ngưỡng 962 điểm.

Diễn biến này cho thấy khi thị trường tiệm cận về vùng đáy cũ nhà đầu tư đã nhận thấy giá cổ phiếu đã về đến những vùng giá hợp lý để nhà đầu tư có thể giải ngân. Với P/E hiện tại của thị trường khoảng 16.x đây là mức P/E thấy hơn đáng kể so với thời điểm tháng 1/2018 là khoảng 20.x và thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này có thể nói là đã khá hấp dẫn đối với những nhà đầu tư.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường có tuần giảm điểm do lực cầu yếu và tâm lý dao động trước thông tin bất lợi từ thế giới cũng như lực bán ròng của khối ngoại. Tuy nhiên, hai phiên cuối tuần khối này đã quay lại mua ròng giúp thị trường ổn định hơn mặc dù thanh khoản giao dịch rất thấp.

Hiện thị trường đóng cửa ngay dưới đường MA 200 ngày tại 985điểm. Nếu vượt ngưỡng này thì kháng cự tâm lý nằm ngay tại 1.000 điểm. Với việc thị trường vẫn đang thiếu vắng những thông tin hỗ trợ nhằm củng cố tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường, tôi cho rằng chưa có nhiều tiền đề để kỳ vọng vào sự đảo chiều của xu hướng giảm điểm hiện tại.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Ngoài câu chuyện biến động thất thường thì tuần qua cũng nổi bật vấn đề thanh khoản. Đây là vấn đề đã diễn ra từ 3 tuần này nhưng càng ngày thanh khoản càng giảm đi. Từ góc độ tư vấn và tiếp xúc với nhà đầu tư, anh chị thấy điều gì khiến nhà đầu tư giữ chặt tiền trong túi như vậy?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Điều này đã được dự báo trước đây và đó là xu thế tất yếu trong bối cảnh thị trường trong nước thiếu thông tin hỗ trợ tích cực trong khi thị trường thế giới lại có các biến động khó lường.

Thanh khoản sụt giảm không hẳn chỉ do nhà đầu tư giữ chặt tiền trong túi mà còn do rất nhiều nhà đầu tư còn kẹp hàng và hết sức mua. Cả bên mua, bên bán đều đang lưỡng lự và đang trong trạng thái chờ đợi.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng, sự thận trọng của nhà đầu tư phần nào xuất phát từ sự khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn khi thị trường liên tiếp sụt giảm và phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng.

Thêm vào đó, việc thị trường phải chịu ảnh hưởng từ các thông tin không tích cực từ thế giới và áp lực bán ròng của khối ngoại cũng là những yếu tố khiến cho nhà đầu tư trở nên bi quan và có phần lo ngại về xu hướng của thị trường trong ngắn hạn.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới vẫn chứa đựng nhiều căng thẳng, các thị trường mới nổi bị rút tiền khi Fed có khả năng tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong 6 tháng cuối năm. Trong nước, khối ngoại liên tục bán ròng, thị trường biến động tăng/giảm khá mạnh trong cùng một phiên. Dòng tiền dịch chuyển mạnh từ thị trường cơ sở sang thị trường phái sinh.

Bây giờ là thời điểm quá sớm để có kết quả kinh doanh quý 2 các doanh nghiệp do đó thị trường đang thiếu vắng những thông tin hỗ trợ giúp nhà đầu tư xuống tiền mua vào cổ phiếu.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Có thể nói thời điểm tháng 5, tháng 6 là những tháng trống các thông tin hỗ trợ về vĩ mô cũng như các thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cùng với những diễn biến bất lợi của thị trường dẫ đến việc nhà đầu tư khá dè dặt khi giải ngân tại thị trường cơ sở.

Ngoài ra việc dòng tiền khối ngoại rút ra khỏi thị trường, đồng USD tăng giá dẫn đến làn sóng tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là những yếu tố tiêu cực tác độ đến dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên cứu phân tích, Chứng khoán Vietinbank

Theo quan điểm của chúng tôi, có ba nguyên nhân chủ yếu khiến cho các nhà đầu tư vẫn mang nặng tâm lý "giữ chặt tiền" bất chấp thị trường đã điều chỉnh mạnh và phần lớn thị giá các cổ phiếu đều đã được chiết khấu về mức tương đối hấp dẫn:

(1) Vấn đề căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc gây ảnh hưởng tiêu cực lên tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; (2) Động thái bán ròng liên tục của khối ngoại trong thời gian vừa qua gây tâm lý bất an cho nhà đầu tư do lo sợ dòng tiền có nguy cơ bị rút ra khỏi thị trường Việt Nam; (3) Biến động khó lường của thị trường trong giai đoạn vừa qua cũng khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại khi quyết định "xuống tiền" do lo sợ tình trạng "bắt dao đang rơi".

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Đã bắt đầu có những con số kinh doanh tốt lộ diện nhưng thị trường lúc này đón nhận thêm khá nhiều thông tin mới, từ căng thẳng thương mại gia tăng tới tỷ giá biến động và thị trường chứng khoán lân cận lao dốc mạnh. Theo anh chị các yếu tố này có "phá hỏng" những kỳ vọng về đợt tăng trưởng đón kết quả kinh doanh quý 2 của thị trường Việt Nam?

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thực tế, đây là thời điểm quá sớm để có kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh thế giới có những thông tin bất lợi cũng như khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng tạo tâm lý căng thẳng trên thị trường chứng khoán thì chỉ số VN-Index nhiều khả năng vẫn biến động quanh ngưỡng tâm lý 1000 điểm.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Những thông tin hỗ trợ tốt có thể nói là rất cần thiết cho thị trường trong thời điểm hiện tại, những thông tin này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ thị trường và hướng dòng tiền quay trở lại với thị trường chứng khoán.

Những tác động tiêu cực của thị trường thế giới có thể nói đã phần nào phản ánh vào giá hiện tại của chứng khoán Việt Nam vị vậy thời gian tới thị trường Việt Nam khó có thể có những biến động mạnh do tác động từ thị trường quốc tế.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Thực tế cho thấy, các yếu tố này đã tạo ra tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua, đặc biệt là các phiên sụt giảm mạnh đầu tuần. Tuy nhiên, tôi cho rằng, các thông tin này hiện sẽ chỉ tạo ra tác động ngắn hạn và mang tính thời điểm đối với thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên Cứu Phân Tích, Chứng khoán Vietinbank

Chúng tôi không phủ nhận rằng một số thông tin tiêu cực vừa qua như căng thẳng thương mại gia tăng hay việc FED tăng lãi suất lên thêm 0,25%, biến động tỷ giá, thị trường chứng khoán lân cận lao dốc mạnh hay gần đây nhất là việc MSCI loại Việt Nam ra khỏi danh sách xem xét nâng hạng sẽ ít nhiều gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực nhất định lên thị trường chung.

Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố nhất thời trong ngắn hạn nên nhà đầu tư cũng không cần quá lo lắng. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm khuyến nghị nhà đầu tư tích cực giải ngân vào các mã cổ phiếu cơ bản có tiềm năng tăng trưởng tốt với mức P/E hấp dẫn như là HPG, CVT, PNJ, MWG… Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán mà tiêu biểu là VPB, SSI… cũng là những lựa chọn tốt với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Kết quả kinh doanh quý 2 là yếu tố hỗ trợ tích cực, tuy nhiên nó chỉ diễn ra cục bộ ở một vài nhóm cổ phiếu và khó tạo thành một xu thế trong bối cảnh hiện nay. Do đó, tôi thiên về kịch bản thị trường sẽ tạo nên sự phân hóa mạnh khi kết quả kinh doanh quý 2 được công bố rộng rãi.

Các nhóm cổ phiếu midcap, ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt sẽ dễ tăng giá hơn, trong khi áp lực giảm giá sẽ đè nặng lên các cổ phiếu large cap và đầu cơ.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Thanh khoản thấp tức là nhà đầu tư ngại mua vào tuần qua, anh chị thì sao? Cơ hội tốt nằm ở hai phiên giảm mạnh đầu tuần, anh chị có tăng tỷ trọng cổ phiếu lên không?

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi vẫn duy trì tỷ trọng danh mục tổng của mình ở mức trung bình thấp khoảng 30% cổ phiếu (trong đó, phần danh mục trung hạn chiếm 20%).

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Theo kỹ thuật tôi đã mua tăng tỷ trọng ở 2 phiên đầu tuần, tuy nhiên tôi chốt một phần vào ngày thứ 6, một phần sẽ chốt ngay trong 2 ngày đầu tuần này. Lý do vì trong bối cảnh hiện tại tôi không chủ đích nắm tỷ trọng cổ phiếu cao.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Hiện tại thị trường đang có những chuyển biến không có nhiều tích cực, nhà đầu tư có thể xem xét hạ thấp tỉ trọng cổ phiếu và nâng tỉ trọng tiền mặt chờ đợi cơ hổi giải ngân mới. Đối với nhà đầu tư ngắn có thể xem xét tỉ trọng ở mức 25% cổ phiếu và 75% tiền mặt trong khí nhà đầu tư trung và dài hạn có thể giữ cổ phiếu ở mức 20% và 80% là tiền mặt.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Nghiên cứu phân tích, Chứng khoán Vietinbank

Mặc dù tuần giao dịch vừa qua thị trường đã chứng kiến hai phiên giao dịch giảm điểm sâu nhưng tôi đã không giải ngân thêm do đã tiến hành mua vào từ tuần giao dịch trước đó. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể cân nhắc nâng tỷ trọng danh mục lên 45 - 50% và tập trung vào các cổ phiếu với lịch sử kết quả kinh doanh tốt như HPG, VPB,… nhằm tận dụng mùa báo cáo kinh doanh quý 2.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Cơ hội kiếm tiền khá là nhỏ khi mua vào cổ phiếu trong thời điểm hiện tại khi mà chỉ số biến động chủ yếu quanh ngưỡng MA200 tương đương 985 điểm. Chúng tôi vẫn quan sát thêm thị trường khi nhà đầu tư nước ngoài đang có dấu hiệu mua ròng nhẹ trở lại.