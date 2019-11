Xuân An Green Park sắp ra mắt 93 căn biệt thự Emerald Villas

Thị trường bất động sản cuối năm đang "nóng dần" trước thông tin – Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long sắp "trình làng" 93 căn biệt thự Emerald Villas (Khu đô thị Xuân An Green Park). Sản phẩm bất động sản kết hợp 2 trong 1: vừa thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh, vừa sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu sống, làm việc và hưởng thụ của cư dân.



Khu đô thị Xuân An Green Park là dự án quan trọng, đánh dấu mục tiêu triển khai mũi nhọn phát triển dự án của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long, nhằm đem đến một không gian sống tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp.

Dự án Xuân An Green Park nằm tại Nghi Xuân – huyện trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, chỉ cách trung tâm Tp. Vinh 5 phút chạy xe, được thừa hưởng lợi thế phát triển từ cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại Hội nghị "Bàn công tác phối hợp giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định "Nghệ An và Hà Tĩnh muốn đi nhanh phải đi cùng nhau".

Trong thời gian qua, Nghi Xuân liên tiếp đón nhận những quy hoạch mang tầm chiến lược như: Dự án Cầu Cửa Hội nối Nghi Xuân và Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn kết hợp với đường quốc gia ven biển; Dự án đường quốc gia ven biển được mệnh danh là "con đường tơ lụa" chạy từ Bắc vào Nam đi qua 28 tỉnh thành ven biển, đi qua 6 huyện và thành phố Hà Tĩnh là hai dự án tạo nền tảng hạ tầng giúp phát huy tối đa thế mạnh khu vực.

Với tiềm năng sẵn có, Nghi Xuân đã kết hợp du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái với tham quan các di tích văn hóa, tâm linh; du lịch lễ hội với trải nghiệm nông thôn mới... thành chuỗi tham quan độc đáo, mới lạ.

Tọa lạc tại vị trí vàng trong khu đô thị Xuân An Green Park, 93 biệt thự Emerald thừa hưởng mọi lợi thế của dự án từ vị trí, thiết kế, cảnh quan và tiện ích. Trong đó, 42 căn biệt thự ven hồ được định vị là đẳng cấp trên mọi đẳng cấp bởi mang đến cho gia chủ đặc quyền thừa hưởng trọn vẹn 6,4ha công viên xanh và mặt nước.

Bên cạnh đó, biệt thự Emerald Villas sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận lợi với bốn mặt đều giáp các trục đường huyết mạch như đường 8A rộng 42m, Nguyễn Nghiễm rộng 35m, đường đi bãi biển Xuân Thành rộng 36m…, mở ra cơ hội sinh lời vượt trội cho những tuyến nhà phố kinh doanh được quy hoạch hướng mặt đường.

Biệt thự Emerald Villas được quy hoạch trên diện tích rộng 500 – 684,7m2 và thiết kế đồng bộ đảm bảo tính thống nhất trong cảnh quan. Mỗi căn biệt thự cũng được thiết kế khoảng lùi hợp lý để trồng cây bao quanh, cho gia chủ vui vầy cuộc sống điền viên giữa thảm thực vật đa tầng tán và không gian xanh mướt đẹp như tranh vẽ.

Với cấu trúc ba tầng cây là hoa cỏ, cây tầm trung, cây tầm cao, cùng diện tích công viên cây xanh và hồ nước rộng 6,4ha, khu đô thị Xuân An Green Park được nhiều chuyên gia về môi trường đánh giá là một hệ sinh thái trong lành, chuẩn mực. Dồn hết tâm huyết vào điểm nhấn xanh của dự án, chủ đầu tư đã chọn lọc, sưu tầm hàng nghìn loài cây và hoa từ khắp ba miền đất nước để nâng niu và ươm trồng, hình thành mảnh đất hội tụ và tiếp nối tinh túy đất trời của toàn dải đất hình chữ S.



Tại đây, gia chủ có thể tìm thấy các loài cây chanh, cam, chè, khế,... mộc mạc như cội nguồn, đến những gốc đại thụ quý hiếm như cây đa, hoa dẻ cổ, hoa mộc cổ, cây săng lẻ…, bốn mùa tận hưởng các loài hoa muồng hoàng yến, tường vi, ngọc lan, mẫu đơn, dâm bụt,…

Bên cạnh đó, 33 tiện ích đẳng cấp từ trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí đến quảng trường sự kiện… khiến vùng lõi khu đô thị trở thành nơi tập trung khách hàng đông đảo. Đây là điều kiện thuận lợi để kinh doanh các loại hình dịch vụ từ nhà hàng, cửa hàng thời trang đến đặt văn phòng đại diện cho các công ty trong và ngoài nước.

Ngoài mức giá hấp dẫn chỉ từ 2.5 tỷ, khách hàng mua biệt thự Emerald Villas còn được chủ đầu tư hỗ trợ vay vốn đến 60%, ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng; cam kết mua lại với 125% lợi nhuận sau 3 năm.

Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand)

Công ty Cổ phần Đất Xanh Nghệ An