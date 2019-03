Xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu tháng 3/2019

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt con số 1,8 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, chỉ riêng xuất khẩu sản phẩm gỗ trong nửa tháng 3 đã đạt 298,2 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2019, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Về nhập khẩu, thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2019 đạt 105,9 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 3, trị giá nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 476,8 triệu USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài Việt Nam, quốc gia này còn nhập khẩu đồ nội thất gỗ từ Ý và Đức.

Thị trường Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ năm 2018

Cụ thể, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Ý, Đức và Việt Nam chiếm tới 60,7% tổng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong đó, dẫn đầu về trị giá nhập khẩu là thị trường Ý đạt 34,9 triệu USD trong tháng 12/2018, tăng 15,1% so với tháng trước, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, trị giá nhập khẩu từ thị trường Ý đạt 417,6 triệu USD, tăng 14,2% so năm 2017.

Tiếp theo là thị trường Việt Nam với trị giá trong tháng 12/2018 đạt 17,9 triệu USD, tăng 14,1% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam đạt 180,9 triệu USD, giảm 1,6% so với năm 2017.

Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc từ Việt Nam đã giảm từ mức 15,5% trong năm 2017 xuống còn 14,4% trong năm 2018.

Trong số ba thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, Trung Quốc giảm nhập khẩu mạnh nhất từ thị trường Đức, với trị giá trong tháng 12/2018 đạt 6,5 triệu USD, giảm 59% so với tháng 11/2018, giảm 60,1% so với tháng 12/2017.

Trong năm 2018, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc từ Đức đạt 163,9 triệu USD, giảm 16,3% so với năm 2017. Thị phần nhập khẩu từ Đức cũng giảm mạnh từ mức 16,5% trong năm 2017 xuống còn 13,1% trong năm 2018.

Ngoài ra, trong năm 2018 Trung Quốc còn nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Ba Lan, Malaysia, Thái Lan...

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc trong tháng 12/2018 đạt 96,5 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng trước đó và giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018 trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 1,26 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2017.

Còn theo báo cáo nghiên cứu mới của Global Market Insights, Inc, thị trường đồ nội thất thế giới dự báo tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 5,5% và đạt 750 tỷ USD vào năm 2024. Trong đó, đồ nội thất bằng gỗ hiện đang chiếm thị phần lớn trong thị trường nội thất thế giới với 60% thị phần trong năm 2017, và dự kiến sẽ tiếp tục là phân khúc chiếm lĩnh thị phần thế giới trong thời gian dự báo.