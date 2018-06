Xuất khẩu rau quả của Việt Nam chạm mốc 1,8 tỷ USD

Trong số các thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu đánh giá thị trường Nga là rất tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam khai thác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong nửa đầu tháng 6/2018 kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 169,9 triệu USD, giảm 10,8% so với nửa cuối tháng 5/2018, nhưng tăng 20,6% so với nửa đầu tháng 6/2017.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2018, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,83 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trước đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả trong tháng 5/2018 đạt 347 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng 4 và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến hết tháng 5/2018, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,66 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, mặt hàng rau quả xuất khẩu sang các thị trường chính đều có kim ngạch tăng khá. Trong đó, dẫn đầu là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 18,1%; tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 50,9 triệu USD, tăng 14,6%; Nhật Bản đạt 46,7 triệu USD, tăng 8%; Hàn Quốc 46,5 triệu USD, tăng 15,4%; Thái Lan đạt 26,1 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, với tỷ trọng chiếm tới 74,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018. Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc có lợi thế vì nhu cầu tiêu thụ, vị trí địa lý gần, tập quán, thị hiếu tiêu dùng khá tương đồng với Việt Nam.

"Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng hàng hóa tại thị trường Trung Quốc cũng ngày càng nâng lên và đây cũng là xu hướng chung trên thị trường thế giới. Theo đó, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu cần chú trọng tới việc tìm hiểu vụ mùa tại Trung Quốc để trồng các mặt hàng rau quả phù hợp và không trùng đúng vụ mùa của họ, tránh trường hợp được mùa mất giá", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Cơ quan này lấy ví dụ điển hình như vụ vải vào mùa, cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường chế biến sâu, xuất khẩu quả tươi, tăng cường tiêu thụ nội địa, tăng cường công nghệ sơ chế, bảo quản nhằm kéo dài thời gian lưu thông, tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu...

Đánh giá về triển vọng xuất khẩu hàng rau hoa quả của Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng có nhiều tín hiệu khả quan trong thời gian tới.

Cụ thể, theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, diện tích chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây ăn trái ngày càng lớn.

Việc mở rộng thị trường xuất khẩu là rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên để làm được điều này các doanh nghiệp xuất khẩu cần sản xuất theo nhu cầu và bám sát được vào các tiêu chuẩn, yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm của các thị trường xuất khẩu. Chỉ có sản phẩm tốt đạt yêu cầu của các nhà nhập khẩu, doanh nghiệp mới có thể đẩy mạnh xuất khẩu.

Trong số các thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu đánh giá thị trường Nga là rất tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam khai thác.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế cho thấy, 3 tháng đầu năm 2018 trị giá nhập khẩu hàng rau quả của Nga đạt 2,3 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Nga tăng mạnh nhập khẩu hàng rau hoa quả từ các thị trường như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, I-ran, Bê-la-rút, Ai-déc-bai-gian, Hà Lan, Cộng hòa Môn-đô-va và Việt Nam.

Đáng chú ý, mặc trị giá nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn thấp nhưng tốc độ tăng trưởng mạnh nhất so với các nguồn cung lớn.