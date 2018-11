Xuất khẩu than bất ngờ quay đầu tăng mạnh

Sản lượng than xuất khẩu trong 10 tháng qua cũng đạt mức 2 triệu tấn, trị giá 274 triệu USD, tăng 24,4% về lượng và tăng gần 25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, Nhật Bản vẫn là thị trường nhập khẩu than nhiều nhất của Việt Nam.

Cụ thể, xuất khẩu than sang Nhật trong 10 tháng đạt sản lượng 809 nghìn tấn, trị giá 107 triệu USD, chiếm 39,7% tổng sản lượng, tăng 2,4% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng tháng 10/2018, Việt Nam đã xuất khẩu sang Nhật 110 nghìn tấn than, trị giá 14,13 triệu USD, tăng tăng đến 331% về sản lượng và tăng 210% về trị giá so với tháng 9/2018.

Thị trường nhập khẩu than nhiều thứ hai của Việt Nam là Hàn Quốc. Đây cũng là thị trường có mức nhập khẩu than tăng đột biến trong 10 tháng qua với 378 nghìn tấn, trị giá 48 triệu USD, tăng 277% về lượng và tăng 332% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 10/2018, Hàn Quốc nhập khẩu 58 nghìn tấn than của Việt Nam với trị giá 5,8 triệu USD, tăng 168% về lượng và tăng 90% về trị giá so với tháng 9/2018.

Thị trường lớn thứ ba và thứ tư của mặt hàng than là Thái Lan và Indonesia, với sản lượng lần lượt là 161,1 nghìn tấn và 151,4 nghìn tấn. Trong đó, xuất khẩu than sang thị trường Indonesia cũng tăng ấn tượng gần 150% về lượng và tăng 175% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Còn xuất khẩu than sang Thái Lan tăng 32% về lượng và 53% về trị giá.

Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm nay Việt Nam có thêm 2 thị trường xuất khẩu than là Thụy Sỹ và Hà Lan, với sản lượng xuất khẩu lần lượt là 17,5 nghìn tấn và 180 tấn, trị giá lần lượt là 2,7 triệu USD và 69 nghìn USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu than sang Malaysia, Đài Loan và Lào sụt giảm mạnh trong 10 tháng qua. Cụ thể, xuất khẩu than sang Malaysia giảm gần 42% về lượng và giảm gần 70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu sang Đài Loan sụt giảm 49% về lượng và giảm 56% về trị giá; sang Lào giảm 61% về lượng và giảm 40% về trị giá.

Hiện, Malaysia là thị trường xuất khẩu than lớn thứ 5 của Việt Nam. Trong khi đó, Đài Loan và Lào là thị trường lớn thứ 8 và thứ 9 của Việt Nam.

Mặt khác, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2018, sản lượng sản xuất than đá trong nước ước đạt 3,4 triệu tấn, tăng mạnh 112% so với tháng 10/2018. Tính chung 10 tháng năm 2018, sản lượng sản xuất than ước đạt 34,3 triệu tấn, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái.