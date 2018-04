Được hai tỷ phú "chống lưng", startup y tế chuẩn bị huy động 1 tỷ USD

Được hai tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos và Bill Gates rốt vốn, startup phát hiện ung thư Grail Inc. của Mỹ đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD để thúc đẩy tăng trưởng trước khi chào cổ phiếu lần đầu ra công chúng ( IPO) tại Hồng Kông, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết.



Grail Inc. đang làm việc với các bên cố vấn để chuẩn bị cho vòng gọi vốn mới. Hiện tại chưa có quyết định về vòng gọi vốn này và thời gian, quy mô có thể còn thay đổi.

Theo nguồn tin trên, startup này cũng đang lên kế hoạch thực hiện IPO tại Hồng Kông trong năm nay.



Được thành lập năm 2016 bởi hãng chuyên phát triển và sản xuất thiết bị cho giải mã gen - Illumina Inc., năm ngoái Grail huy động được hơn 900 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B. Đây là vòng gọi vốn lớn nhất một startup công nghệ sinh học từng huy động được, theo Bloomberg.

Một số nhà đầu tư khác của Grail bao gồm Bristol-Myers Squibb Co., Celgene Corp., Johnson & Johnson Innovation, Merck & Co., và hãng công nghệ Trung Quốc Tencent Holdings Ltd.,

Theo cuộc phỏng vấn với Jay Flatley - Giám đốc điều hành của Illumina vào năm 2016, mục tiêu của Grail là phát triển phương pháp chẩn đoán sàng lọc ung thư vòm họng ở giai đoạn đầu khi bệnh nhân hầu như chưa xuất hiện triệu chứng gì. Tháng 12 năm ngoái, Grail tuyên bố sản phẩm xét nghiệm sàng lọc ung thư vòm họng - loại ung thư phổ biến ở Đông Nam Á và phía nam Trung Quốc này sẽ được giới thiệu trong năm nay.