Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đưa đón học sinh

Đó là chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công văn gửi Giám đốc các cơ sở đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô, chiều 16/8.



Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, dịch vụ đưa đón trẻ em mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đi học bằng xe ô tô phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, gần đây xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ này tại một số địa phương như: xe không đảm bảo chất lượng, lái xe chưa đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chưa thực hiện đúng quy trình đưa đón học sinh.

Cá biệt, có trường hợp bỏ quên học sinh nhiều giờ trên xe ô tô dẫn đến tử vong, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do nhà trường tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các cơ sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh.

Trong đó, lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Lái xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất, đạo đức tốt, giao tiếp, ứng xử văn hóa với học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Đồng thời, cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Trong đó, phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh.

Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho học sinh.

Nhà trường cũng phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh khi thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe cũng như khi lên, xuống xe ô tô.

Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do.

Hiệu trưởng hoặc người đại diện pháp luật của nhà trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường cũng như sự an toàn của học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường phải thiết lập kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh về chất lượng dịch vụ đưa đón học sinh, từ đó kịp thời xử lý và thông báo để cha mẹ học sinh biết, giám sát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, các nhà trường chủ động phối hợp với ban an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.