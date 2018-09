Tiềm năng phát triển du lịch Flamingo Cát Bà Beach Resort

Với những lợi thế tự nhiên, Cát Bà (Hải Phòng) đang dần trở thành một đảo du lịch thu hút được du khách quanh năm. Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort - tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tại quần đảo này đã thú đẩy tiềm năng phát triển du lịch nơi đây.

Nằm trong quần thể thắng cảnh nổi tiếng, Cát Bà lâu nay được xem là hòn đảo Ngọc tại vịnh Bắc Bộ. Bãi tắm Cát Cò 2 cũng được Tạp chí Thrillist bình chọn nằm trong Top các bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á. Quần thể Flamingo Cát Bà Beach Resort với tổng diện tích 77.843 m2 sở hữu ba khu rừng giữa bầu trời Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Forest On The Sand tại bãi biển Cát Cò 1 và Cát Cò 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2019.

Flamingo Cát Bà Beach Resort kế thừa và phát huy kiến trúc của tòa nhà 5 vạn cây xanh Forest In The Sky tại Flamingo Đại Lải Resort. Các căn Sky Villa tại Flamingo với diện tích từ 40m2 đến 2000m2 tiếp tục mang đậm nét sống gần gũi thiên nhiên, với những không gian khoáng đạt, tiện nghi, cùng 999 vườn treo Babylon tràn ngập hoa hồng trên các tầng cao.

Ngoài tổ hợp dịch vụ tiện ích 5 sao, dự án còn được thiết kế một nhà hát, trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện với sức chứa đến 1200 chỗ, trở thành trung tâm hội nghị quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Hải Phòng.

Flamingo Cát Bà Beach Resort được đánh giá là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng có vị trí đắc địa, tiềm năng nghỉ dưỡng sinh lời bền trong tương lai. Hướng tới phát triển những giá trị cuộc sống đẳng cấp 5 sao, song Flamingo luôn tâm niệm gìn giữ và bảo vệ tiềm năng môi trường bền vững

Ông Rajat Chhabra, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo Group, cho biết: "Chúng tôi muốn phát triển những công trình không chỉ ở gần Hà Nội mà còn gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi đã đầu tư hàng triệu USD, để đảm bảo rằng môi trường nơi đây được bảo vệ. Đó là mục tiêu trọng tâm của Tập đoàn Flamingo."

Hàng năm, Cát Bà đón nhận lượng khách du lịch khổng lồ đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, du khách quốc tế yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, giao hòa biển trời của bãi biển này cả bốn mùa trong năm, điều hiếm thấy ở các bãi biển khác tại miền Bắc Việt Nam.

Không thể không nhắc đến, Cát Cò 1 và Cát Cò 2 - nơi tọa lạc của Flamingo Cát Bà Beach Resort vốn riêng tư, thích hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng.

Trong bối cảnh Cát Bà đang đón nhận thời cơ phát triển với hàng chục tỷ USD đầu tư vào hạ tầng cơ sở: đường cao tốc nối đến Hải Phòng, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng nước sâu Lạch Huyện và khu chế xuất Cát Bà; cáp treo vượt biển…; sự xuất hiện của một công trình như Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ là một trong những dấu ấn đưa Cát Bà trở thành một trung tâm du lịch của miền Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung trong tương lai không xa.