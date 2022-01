Honda chiếm bao nhiêu thị phần xe máy tại Việt Nam?

Là hãng xe chiếm thị phần lớn nhất, Honda Việt Nam đã bán ra gần 2 triệu xe máy trong năm 2021, chiếm 79,9% thị phần, tăng 1% so với năm 2020.

Theo công bố của Honda Việt Nam, hãng xe máy Nhật Bản đã bán được 253.849 xe trong tháng 12/2021, tăng 26.0% so với tháng trước và tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn cả năm 2021, người tiêu dùng Việt đã mua 1.992.365 xe, giảm 7% so với kết quả bán hàng của cả năm 2020.

Trong tổng số gần 2 triệu xe máy bán ra của năm 2021, mẫu xe máy Honda bán chạy nhất là Wave Alpha với 376.514 xe, chiếm 18,9% tổng doanh số bán xe máy. Trong nhóm xe tay ga, Honda Vision là mẫu xe bán chạy nhất với 490.613 xe bán ra, chiếm 24,6% tổng doanh số bán xe máy. Trong khi đó, “vua”của dòng xe côn tay là Winner X, doanh số đạt 89.014 xe, chiếm 4,5% tổng doanh số bán xe máy.

Mới đây, chuyên trang thống kê dữ liệu mô tô xe máy Motorcycles Data đã công bố danh sách 10 nhà sản xuất xe máy bán chạy nhất thế giới năm 2021. Số liệu của Motorcycles Data chỉ mới tính đến hết tháng 11/2021. Số liệu cho thấy Honda vẫn là thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới năm 2021, chiếm gần 1/3 thị phần xe máy toàn cầu.

Cụ thể, trên thế giới, trong 11 tháng của năm 2021, Honda đã bán ra 13,8 triệu chiếc xe máy, tăng 14% so với năm 2020, đạt 29,9% trong tổng lượng xe máy tiêu thụ trên toàn thế giới năm 2021. Dù vậy, thị phần xe máy của Honda trên thế giới đang có phần giảm sút trong những năm gần đây. Năm 2019, Honda chiếm 33,7% thị phần và năm 2016 là 35,5%.

Trong năm 2021, Honda Việt Nam đã xuất khẩu 213.492 xe máy, tăng 31,9% so với năm 2020.

Trong năm qua, Honda đã ra mắt 6 mẫu xe và phiên bản mới tại Việt Nam. Trong đó, dòng xe tay ga có mẫu SH350i ra mắt ngày 25/08/2021. Thay vì nhập khẩu như các dòng xe SH trước đó, SH350i ra mắt năm 2021 là mẫu xe sản xuất trong nước. SH350i lắp ráp có giá bán từ 146 triệu đồng, chỉ bằng một nửa so với phiên bản nhập khẩu. Tuy nhiên, người mua không bao giờ mua được xe máy Honda với mức giá niêm yết. Khi mẫu xe này mới ra mắt, đã có thời điểm giá xe tại đại lý đội lên tới 40 triệu đồng.

Ngoài SH350i, một phiên bản xe tay ga mới của Honda ra mắt trong năm 2021 là LEAD 125cc ra mắt ngày 13/12/2021. Đây là phiên bản hoàn toàn mới lần đầu tiên sở hữu động cơ thế hệ mới nhất của Honda, eSP+ 4 van. LEAD 125cc mới có giá bán từ 38.990.000 đồng với ba phiên bản, trong đó phiên bản cao nhất có giá niêm yết là 42,3 triệu đồng.

Xe máy Africa Twin

Đối với dòng xe côn tay, mẫu CBR150R đã ra mắt ngày 29/09/2021. Đáng chú ý hơn trong dòng xe côn tay là Winner X – ra mắt ngày 23/12/2021. Mẫu xe có ba phiên bản bao gồm Thể thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn. Phiên bản Thể thao kết hợp các chi tiết phối nền màu Đỏ với tem hòa trộn hai màu Xanh Trắng. Phiên bản Đặc biệt với chất liệu nhám phủ 3 tông màu cơ bản Đen, Đỏ và Xám. Phiên bản Tiêu chuẩn thể hiện vẻ năng động với 4 màu sơn bóng chủ đạo đa dạng bao gồm Đỏ, Đen, Trắng và Xám. WINNER X 2022 trang bị hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key trên cả 3 phiên bản Thể Thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn.

Ngoài ra, trong năm 2021, Honda Việt Nam đã ra mắt 2 mẫu xe phân khối lớn là Africa Twin và Gold Wing. Trong đó, Gold Wing ra mắt ngày 8/10/2021 trang bị động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5, 6 xy-lanh đối xứng, sử dụng 4 van mỗi xy-lanh. Tích hợp hệ thống ly hợp kép DCT cao cấp nhất với 4 chế độ lái.