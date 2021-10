Khởi sắc, song thị trường ô tô vẫn chưa hết ảm đạm

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 9/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 13.537 xe, tăng 52% so với tháng 8/2021 và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 13.537 xe ô tô bán ra trong tháng 9/2021 có 8.347 xe du lịch; 4.886 xe thương mại và 304 xe chuyên dụng. Theo đó, sản lượng xe du lịch tăng 34%; xe thương mại tăng 108% và xe chuyên dụng giảm 2% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.316 xe, tăng 37% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra trong tháng là 6.221 xe, tăng 76% so với tháng trước.

Sau tháng Bảy âm lịch và các chính sách giãn cách xã hội dần được nới lỏng, thị trường ô tô trong nước có dấu hiệu khởi sắc. Doanh số bán hàng tháng 9/2021 đã tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng khá khiêm tốn nếu so sánh tổng doanh số bán hàng mỗi tháng trong năm 2021.

Kết quả kinh doanh trên thị trường ô tô tháng 8/2021 đã ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục trong lịch sử, kể từ năm 2015 đến nay. Trong tháng 8/2021, chỉ có 8.884 xe được bán ra, giảm 45% so với doanh số của tháng 7, và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì thế, dù tổng doanh số bán ra của thị trường ô tô trong tháng 9/2021 có phần khởi sắc so với tháng 8, song tính đến nay đây vẫn là tháng có kết quả kinh doanh thấp thứ 2 trong năm 2021, chỉ cao hơn so với kết quả thấp kỷ lục của tháng 8.

Thậm chí, số lượng xe ô tô bán ra trong tháng 9/2021 vẫn thấp hơn so với tháng 2/2021, là tháng trùng với kỳ nghỉ lễ tết Nguyên đán 2021. Sau đây là biểu đồ tăng trưởng doanh số ô tô mỗi tháng, từ tháng 1-9/2021: