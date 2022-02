Loạt sedan hạng C ra mắt, thị trường ô tô sôi động ngay đầu năm

Không phải là mẫu xe mới ra mắt song Kia K3 vẫn đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường. K3 vừa ra mắt vào tháng 9 năm ngoái và nhanh chóng đứng đầu thị trường. Một trong những nguyên nhân lý giải thực tế này là vì các sản phẩm trong phân khúc sedan hạng C “lười nâng cấp”. Cụ thể, trong năm qua, chỉ có Kia Cerato ra mắt phiên bản nâng cấp và được đổi tên thành K3. Hyundai Elantra, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis đang bán đều là những phiên bản đã cũ, có từ 2-3 năm trước.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, nhóm sedan hạng C tại Việt Nam, gồm: Kia Cerato/K3, Mazda3, Hyundai Elantra, Honda Civic và Toyota Corolla Altis, đạt doanh số 22.562 xe trong năm 2021, giảm hơn 26% so với năm 2020. Tuy nhiên, diễn biến thị trường của phân khúc này chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2022, khi hàng loạt mẫu xe chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.

Hiện tại, mẫu xe sedan hạng C Toyota Corolla Altis đang được nhà sản xuất ưu đãi mạnh tay trong tháng 2 này. Ngoài gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ mà Corolla Altis được hưởng nhờ nguồn gốc xuất xứ là xe sản xuất trong nước, khách hàng mua Toyota Corolla Altis tất cả các phiên bản còn được nhà sản xuất ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ 40 triệu đồng.

Cộng dồn ưu đãi, khách mua Corolla Altis gần như được giảm 100% lệ phí trước bạ (khoảng 85 triệu đồng). Đưa giá lăn bánh của Corolla Altis xuống mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Corolla Altis là mẫu xe đang được hưởng ưu đãi lớn nhất trong thời điểm này của Toyota. Điều này được cho là nhằm “xả hàng” Altis phiên bản hiện tại và chuẩn bị cho việc đón phiên bản mới Altis 2022. Điều này, tất nhiên sẽ làm cho thị trường sedan hạng C tại Việt Nam thêm phần sôi động.

Theo nhiều thông tin, Toyota Corolla Altis 2022 sẽ ra mắt ngay trong tháng 3 tới. Corolla Altis 2022 sẽ mở bán với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV, giống với đội hình của "người anh em" Corolla Cross.

Những ngày gần đây, mẫu ô tô Trung Quốc MG5 đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ, góp phần khuấy động phân khúc, khi kỳ vọng cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Kia K5, Honda Civic, Mazda3 hay Hyundai Elantra. MG Việt Nam đã công bố mức giá dự kiến của mẫu xe MG5. Theo thông tin trên website của hãng, MG5 sẽ có giá khoảng 585 triệu đồng. Khách hàng có thể đặt cọc mua xe ngay với số tiền 2 triệu đồng và được hoàn cọc nếu không nhận xe.

Xe trang bị động cơ 1.5L và hộp số vô cấp CVT sản sinh công suất cực đại 112 mã lực và Momen xoắn cực đại 150Nm. Ngoài ra, MG5 sở hữu không gian rộng rãi, khoang nội thất được thiết kế theo kiểu dáng thể thao với ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Cửa sổ trời và taplo thiết kế sang trọng với họa tiết hình Kim cương mang đến cho bạn những giây phút thú vị. Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto kết hợp với vô lăng 3 chấu bọc da và màn hình ảo 7 inch.

Đây là chiếc sedan đầu tiên của MG tại thị trường Việt Nam. Trước đó hãng xe Trung Quốc đã có 2 mẫu xe gầm cao trong danh mục sản phẩm là ZS và HS. Mức giá 585 triệu đồng được xem là khá cạnh tranh với các đối thủ, tuy vậy MG5 vẫn bị đánh giá gặp rào cản về mặt thương hiệu khi so sánh với các dòng xe trong phân khúc.

Mẫu xe Honda Civic chính thức "chốt" lịch ra mắt phiên bản 2022 vào ngày 16/2. Theo tìm hiểu, hiện các đại lý ô tô Honda trên toàn quốc đã chính thức nhận đặt cọc mẫu sedan hạng C Honda Civic 2022, dự kiến có 3 phiên bản: E, G và RS, giao xe trong tháng 2/2022. Giá xe chưa được tiết lộ, khách hàng mua xe có thể đặt cọc trước 10 triệu đồng.

Honda Civic thế hệ 11 tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan. Như trên đã nói, Civic 2022 tại Việt Nam sẽ có phiên bản RS với trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing và camera theo dõi làn đường LaneWatch tương tự CR-V.

Ngoài ra, phân khúc này cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh đến từ “tân binh” Trung Quốc như Beijing U5 Plus. Có thể nói, với sự xuất hiện của hàng loạt xe ra mắt phiên bản mới, phân khúc sedan hạng C hứa hẹn sẽ sôi động trong năm 2022. Thị trường ô tô Việt Nam ngày càng phát triển, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về các phân khúc xe. Vì vậy, những mẫu sedan hạng C sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ khác đang được người tiêu dùng ưa chuộng, như dòng xe gầm cao đa năng, linh hoạt cùng tầm giá.