Nhiều ô tô giảm giá, khách hàng chần chừ chờ giảm 50% phí trước bạ

Mở đầu cho tháng 11, Toyota Việt Nam đã công bố loạt chính sách ưu đãi, áp dụng với nhiều mẫu xe, từ Vios đến Innova, Fortune, Rush… Trong đó, hãng xe Nhật hỗ trợ khách hàng về lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất cùng các chính sách cho vay linh hoạt. Không phải đến bây giờ, mà Toyota Vios đã liên tục được hãng xe ưu đãi trong mấy tháng vừa qua. Hãng xe Nhật có lẽ đang nỗ lực kích cầu cho Vios, nhằm cải thiện doanh số khi mẫu sedan hạng B chưa tháng nào trở lại ngôi vương quen thuộc từ xưa. Hiện Toyota Vios bản G/GR-S có mức ưu đãi cao nhất là 34,5 triệu đồng, trong đó có mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các mẫu xe khác của Toyota cũng đang được ưu đãi lệ phí trước bạ như Toyota Innova, Rush, Corolla Altis.

Không giảm phí trước bạ, song mới đây, THACO AUTO đã công bố điều chỉnh giá bán mới cho các phiên bản Kia Sorento. Theo đó, giá bán khởi điểm của mẫu xe này sẽ còn từ 999 triệu đồng, giảm so với mức khởi điểm từ 1,079 tỷ đồng. Theo THACO, đây là giá bán tốt nhất kể từ trước đến nay, và cũng là mức giá rất cạnh tranh trong phân khúc SUV tại Việt Nam.

Thực tế, mức giá từ 999 triệu đồng của Kia Sorento đã được áp dụng từ cách đây vài tháng, khi THACO AUTO triển khai các chương trình ưu đãi. Tuy nhiên, giá xe Kia Sorento chính thức điều chỉnh về mức từ 999 triệu đồng từ tháng 10/2021.

Kia Sorento có tổng cộng 9 phiên bản. Trong đó, Sorento động cơ diesel chia làm 5 bản nhỏ gồm Deluxe, Luxury, Premium, Signature (6 ghế và 7 ghế); Sorento máy xăng chia làm 4 bản nhỏ gồm Luxury, Premium, Signature (6 ghế và 7 ghế). Bản tiêu chuẩn Deluxe chỉ có máy dầu. Các bản Signature chỉ khác nhau ở số ghế, còn trang bị khác gần như giống hệt nhau.

Ngoài việc giảm giá, khách hàng mua xe Kia Sorento trong dịp này còn được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi.

Trên thị trường, một số dòng xe được cho là sắp sửa ra mắt phiên bản mới cũng đang được đại lý áp dụng giải pháp kích cầu để “xả hàng” bản cũ. Honda Civic đang được các đại lý giảm giá mạnh tay lên tới 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và phụ kiện. Đây là mức giá giảm khá sâu và không phải đại lý nào cũng chiết khấu cao như vậy, tuy nhiên, mức giảm giá trung bình của Honda Civic là khoảng 60-70 triệu đồng, tùy từng đại lý và tùy khả năng thương thảo.

Toyota Vios

Mẫu xe Kia Cerato cũng đang được áp dụng các ưu đãi nhằm đón phiên bản mới Kia K3. Phiên bản cao cấp nhất của Kia Cerato là 2.0 AT Premium đang được giảm 65 triệu đồng, bán ra với mức giá 620 triệu đồng, từ mức cũ 685 triệu đồng. Phiên bản Cerato 1.55 MT giảm còn 499 triệu đồng/chiếc (giảm 45 triệu đồng).

Kia Cerato là mẫu sedan hạng C đang được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam và hiện với mức giá giảm, Cerato chỉ ngang với mẫu sedan hạng B.

Khách hàng “đặt chỗ” chờ giảm phí trước bạ

Về phần người tiêu dùng, một số đang có tâm lý chờ đợi, chưa quyết định lấy xe ngay mà chỉ “đặt chỗ” để chờ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Thông tin về ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được thực hiện sớm nhất vào ngày 15/11, theo đề xuất của Bộ Tài chính. Mặc dù chưa chắc chắn về chính sách cũng như thời gian hiệu lực, nhưng nhiều khách hàng vẫn cố chờ để được hưởng ưu đãi.

Các đại lý ô tô cho biết lượng khách đến cửa hàng tăng cao trong hai ngày cuối tuần vừa qua, phần để xem xe, tham khảo giá, phần để ký hợp đồng “giữ chỗ”. Thời điểm cuối năm thị trường thường sôi động, cộng với việc các hãng xe đang triển khai chương trình ưu đãi giảm giá, và khả năng lệ phí trước bạ sẽ được giảm 50%, mang đến những khởi sắc sôi động cho thị trường.

Trong tháng 9/2021, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 13.537 xe, tăng 52% so với tháng 8/2021 và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Mặc dù có tăng trưởng so với tháng 8/2021, song thị trường vẫn chưa thực sự khởi sắc. Thậm chí, số lượng xe ô tô bán ra trong tháng 9/2021 vẫn thấp hơn so với tháng 2/2021, là tháng trùng với kỳ nghỉ lễ tết Nguyên đán 2021. VAMA sẽ công bố doanh số bán hàng của thị trường ô tô Việt tháng 10/2021 vào khoảng ngày 10/11.