Những mẫu xe đang khan hàng tại Việt Nam

Toyota Raize

Toyota Raize là một trong những mẫu xe hot kể từ khi ra mắt tại Việt Nam hồi cuối năm 2021. Raize khan hàng ngay từ khi ra mắt. Từ trước tết Nguyên đán, lượng xe Raize về đại lý đã rất nhỏ giọt. Hầu như chỉ những khách hàng đã đặt cọc mua Raize từ trước thời điểm mẫu xe chính thức ra mắt mới có thể được nhận xe trước tết. Ngoài ra, theo phản ánh, khách hàng đặt mua Toyota Raize ở thời điểm hiện tại phải đợi đến tháng 2 hoặc tháng 3/2022 mới có thể nhận xe, thậm chí sang đến tháng 4/2022 nếu khách hàng “đủng đỉnh”, chấp nhận chờ giao xe sau và không mua thêm phụ kiện.

Có thể nói, từ khi ra mắt đến nay, khách hàng khá “khổ sở” khi “chấm” mua mẫu xe này. Tình trạng khan hiếm khiến đại lý bán Toyota Raize “kèm lạc”, khách hàng muốn mua xe sớm buộc phải chi thêm từ 20-25 triệu đồng để mua gói phụ kiện của đại lý.

Những ngày vừa qua lại rộ lên thông tin Toyota Raize tăng giá bán khiến nhiều người hoang mang lo ngại, vừa phải chờ xe lâu lại vừa bị tính mức giá cao. Một số đã tính đến chuyện bỏ cọc “quay xe”. Tuy nhiên, thông tin tăng giá bán chưa được hãng Toyota Việt Nam chính thức công bố mà đang là tin ở dạng “truyền miệng”.

Toyota Raize hiện được phân phối duy nhất 1 phiên bản động cơ 1.0 Turbo. Xe có giá 527 triệu đồng, chi phí lăn bánh khoảng hơn 612 triệu đồng tại Hà Nội và là 602 triệu đồng tại TP.HCM.

Kia Sonet

Nói đến Toyota Raize, không thể không nhắc đến Kia Sonet. Bởi vì, đây là cặp đôi đối thủ của nhau. Kia Sonet và Toyota Raize là hai mẫu xe “nhân tố mới” - xe gầm cao đô thị cỡ nhỏ - trên thị trường ô tô Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Cả hai xe đều được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, như đèn LED, màn hình giải trí kích thước lớn và nhiều tính năng an toàn.

Nguồn gốc nhập khẩu nên Toyota Raize dễ rơi vào tình trạng khan hàng hơn. Trong khi đó, Kia Sonet được nhà sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Dù vậy, Kia Sonet cũng không thua kém trong việc để khách hàng phải chờ đợi lâu.

Vừa qua, giá xe Kia Sonet đã bất ngờ tăng lên 5 triệu đồng so với mức giá ngày ra mắt, cao nhất lên tới 614 triệu đồng. Cụ thể, cả 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium của Kia Sonet đều tăng 5 triệu đồng, mức giá mới lần lượt 544 triệu đồng, 584 triệu đồng và 614 triệu đồng. Riêng phiên bản tiêu chuẩn Deluxe MT vẫn giữ nguyên giá 499 triệu đồng.

Hyundai Tucson

Hiện tại, Hyundai Tucson đang được đại lý bán ra với mức giá chênh tới 100 triệu đồng so với giá niêm yết. Điệp khúc thiếu hụt linh kiện, đứt gãy chuỗi cung ứng tiếp tục được áp dụng với Hyundai Tucson. Theo khảo sát, hầu hết các đại lý đều đang báo giá Hyundai Tucson cao hơn từ 35-100 triệu đồng so với giá đề xuất, tùy từng phiên bản. Cụ thể, Tucson 2.0L máy xăng tiêu chuẩn đội thêm 35 triệu đồng, bản Tucson 2.0L xăng cao cấp thêm 50 triệu đồng, bản Tucson 2.0D dầu cao cấp chênh 60 triệu đồng và bản Tucson 1.6L Turbo HTRAC chênh tới 100 triệu đồng so với giá niêm yết.

Hyundai Tucson 2022 ra mắt cuối tháng 12/2021 đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế mới bắt mắt và ấn tượng hơn nhiều so với đời cũ. Mẫu xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như Camera 360, phanh tay điện tử, dừng xe thông minh Autohold, gạt mưa tự động, phanh tay điện tử, sưởi và làm mát ghế, đèn pha tự động, Cruise Control thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh 8 loa Bose, cần số điện tử điều khiển nút bấm…

Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe đang rơi vào tình trạng khan hàng khiến một số đại lý bán xe với mức giá chênh lên tới 80 triệu đồng. Sau khi thế hệ mới ra mắt 2018, SantaFe trở thành mẫu xe đua tranh doanh số trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ giá khoảng 1,2 tỷ đồng. SantaFe hiện đang mẫu xe dẫn đầu phân khúc về doanh số. Bản nâng cấp ra mắt 2021, cũng được nhiều khách hàng quan tâm với nhiều trang bị đi kèm với đó khung gầm và động cơ mới. Ở phiên bản mới, SantaFe bỏ máy xăng 2.4, thay bằng loại 2.5, động cơ dầu vẫn là loại 2.2.

SantaFe có giá niêm yết từ 1,030 tỷ đến 1,340 tỷ đồng. Tuy nhiên, khách hàng đang phải mua thêm phụ kiện từ 40-80 triệu đồng để sớm được giao xe.

VinFast VF e34

Xe điện VinFast VF e34 là một trong những mẫu xe đang có số lượng giao hàng nhỏ giọt, dù theo hãng thông báo, số lượng người đặt mua xe, ngay từ khi xe mới ra mắt, đã lên đến hàng ngàn. Tuy vậy, trong hai tháng đầu năm 2022, mới chỉ hơn 90 khách hàng nhận được xe. VinFast cho biết tình trạng thiếu hụt linh kiện kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và bàn giao xe ô tô điện VF e34 cho khách hàng trong tháng qua.