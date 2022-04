Ô tô tăng giá, khan hàng, người dùng Việt vẫn đổ xô "tậu" xe mới

Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 3/2022. Theo đó, trong tháng 3/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.962 xe, tăng 60% so với tháng 2/2022 và tăng 17% so với tháng 3/2021. Tất cả các chủng loại ô tô đều tăng trưởng mạnh, với 28.491 xe du lịch; 7.794 xe thương mại và 677 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 62%; xe thương mại tăng 63% và xe chuyên dụng tăng 41% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 21.863 xe, tăng 50% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.099 xe, tăng 82% so với tháng trước.

Tính trong ba tháng đầu năm, toàn thị trường đã tiêu thụ 90.506 xe ô tô. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2022 tăng 27% so với 2021, trong đó, xe ô tô du lịch tăng 39%; xe thương mại tăng 7% và xe chuyên dụng tăng 32% so với năm 2021. Tính đến hết tháng 3/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 34% trong khi xe nhập khẩu tăng 17% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng vừa qua, các hãng xe cũng đồng loạt báo cáo doanh số bán hàng tăng vọt. Trong đó, Toyota tuyên bố là hãng bán ra nhiều ô tô nhất Việt Nam, với 8.097 xe, bao gồm cả dòng xe sang Lexus. Ngay cả VinFast Fadil, mẫu xe xăng có mức giá thấp nhất của VinFast và đã được nhà sản xuất tuyên bố ngừng sản xuất, cũng đạt doanh số cao, thậm chí là mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 2.567 xe bán ra.

Thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đang được đánh giá là cầu vượt cung. Sau hai tháng đầu năm sụt giảm doanh số do nhiều nguyên nhân khách quan, thị trường đã phục hồi ngoạn mục. Thậm chí, dự đoán thị trường ô tô sẽ còn nhiều khởi sắc ít nhất là đến hết tháng 5/2022, khi chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước còn hiệu lực. Thời gian qua, các hãng xe liên tục giới thiệu các mẫu xe, phiên bản mới và đều thu hút khách hàng. Tuy nhiên, mặc dù hút khách song đại lý lại không có đủ xe để bán ra.

Trên các diễn đàn, hội nhóm về ô tô, nhiều người cho biết các nhân viên kinh doanh của đại lý ô tô giới thiệu các mẫu xe, kèm theo “gói lạc”, yêu cầu khách hàng mua thêm phụ kiện hoặc bán ra với mức giá chênh lệch so với giá niêm yết. Khách hàng phải chờ đợi nhiều tháng mới có xe giao.

Biểu đồ tăng trưởng của thị tường ô tô trong 5 tháng gần đây, nguồn: VAMA

Tình trạng thiếu hụt linh kiện đang ảnh hưởng đến thị trường ô tô Việt Nam. Các mẫu xe “hot” rơi vào cảnh khan hàng, và người tiêu dùng đang “lãnh đủ”. Có thể kể tên hàng loạt mẫu xe rơi vào cảnh khan hàng và được bán ra theo cách “bia kèm lạc” như Toyota Raize, Kia Sonet, Kia Seltos, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Toyota Veloz. Ngay cả mẫu xe điện VinFast VF e34 cũng đang trong cảnh không có đủ xe để giao cho khách. VinFast cho biết nguồn cung linh kiện thiếu hụt tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và bàn giao xe ô tô điện VF e34 cho khách hàng. Trong ba tháng đầu năm 2022, mới chỉ có 505 xe điện VF e34 được bàn giao. Trước đó, khi mẫu xe này ra mắt, VinFast cho biết đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng mua xe điện.

Không chỉ lợi dụng tình trạng khan hàng mà các đại lý bán xe kèm gói phụ kiện, thị trường ô tô Việt cũng đang có sự biến động khi các hãng xe điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên. Hiện tại, hai hãng xe Nhật là Toyota và Suzuki đã điều chỉnh tăng giá bán nhiều mẫu xe.

Thời gian qua, nhiều đại lý ô tô Toyota đã tư vấn khách hàng nên “chốt” sớm những mẫu xe đã ưng ý, bởi vì hãng xe Nhật sẽ đồng loạt điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên, áp dụng các hầu hết mẫu xe đang bán. Theo thông tin, Toyota sẽ tăng giá cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu, với mức tăng giao động từ 5-6 triệu đồng đối với xe lắp ráp và 16-40 triệu đồng đối với xe nhập khẩu.

Những mẫu xe “hot” như Toyota Corolla Cross tăng 16 triệu đồng tất cả các phiên bản, đẩy giá xe lên từ 746-939 triệu đồng. Xe Toyota Raize tăng 20 triệu đồng, giá mới là 547 triệu đồng. Hai mẫu xe có mức điều chỉnh giá tăng cao nhất lên 40 triệu đồng là Toyota Land Cruiser và Alphard. Toyota Camry cũng điều chỉnh tăng từ 18-21 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Suzuki cũng đã điều chỉnh, tăng giá bán một số dòng xe. Các mẫu xe Suzuki Ertiga, Swift, Ciaz, đều được điều chỉnh tăng thêm từ 5,9 -10 triệu đồng. Đây là những mẫu xe mới đã được cập nhật để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thân thiện với môi trường.