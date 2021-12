Omnicron đe dọa CES 2022, một số hãng xe đã hủy tham gia

Sự kiện công nghệ hoành tráng nhất năm CES 2022 sắp sửa bắt đầu, tuy nhiên những ảnh hưởng của diễn biến dịch Covid-19 cùng với biến thể mới Omnicron đang đe dọa phủ làn mây u ám. Số ca nhiễm Omicron đang tăng cao trên toàn thế giới cũng như tại Mỹ. Một số thương hiệu xe hơi đã chọn bỏ qua CES 2022, nhiều thương hiệu khác được cho là đang theo dõi tình hình trước khi xác nhận có tham gia CES 2022 hay không.

CES 2022 mang những người khổng lồ về công nghệ và ô tô từ khắp nơi trên thế giới về một nền tảng chung. Vào tháng tới, CES sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 tại Las Vegas. Nhưng mối đe dọa Omnicron vẫn còn rất lớn.

Một trong những thương hiệu ô tô lớn nhất đã xác nhận việc rút lui là GM. Màn ra mắt mẫu xe điện Silverado được nhiều người chờ đợi sẽ diễn ra trực tuyến. Waymo, một công ty phát triển công nghệ lái xe tự hành, cũng đã tuyên bố sẽ không tham gia trực tiếp sự kiện này. Cả GM và Waymo đều tham gia cùng với Google, Microsoft, Twitter, Amazon, Facebook (Meta) và những người khác bỏ lỡ CES 2022.

Truyền thông Mỹ cho biết các nhà tổ chức CES đã xác nhận có tới 42 lượt hủy tham dự sự kiện vào tuần trước. Mặc dù các yêu cầu phòng dịch rất nghiêm ngặt như chỉ cho phép những người đeo khẩu trang, được tiêm phòng đầy đủ vào tham gia sự kiện, nhưng nỗi sợ hãi Omnicron đang rất thực tế.

Một lý do khác có thể khiến các công ty rút khỏi CES cũng có thể là do số lượng lớn các chuyến bay bị hủy ở Mỹ và trên toàn thế giới. Những ngày gần đây đã chứng kiến ​​nhiều hãng hàng không hủy hàng nghìn chuyến bay. New York Times cho biết có tới 1.300 chuyến bay có ít nhất một điểm dừng ở Mỹ đã bị hủy chỉ trong ngày Chủ nhật. Các công ty hàng không viện lý do thiếu hụt nhân sự với nhiều nhân viên bị ốm.

Các nhà tổ chức hội nghị công nghệ CES 2022 vẫn đang khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện trực tiếp ở Las Vegas vào tuần tới, bất chấp việc một số nhà triển lãm nổi tiếng đã hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Jamie Kaplan, giám đốc cấp cao về truyền thông CES tại Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng, khẳng định "Chúng tôi sẽ không hủy. Chúng tôi có 2.200 công ty muốn có một buổi biểu diễn. Vì vậy, chúng tôi đang tổ chức buổi biểu diễn này”.

Bà cho biết thêm rằng "Điều quan trọng cần nhớ là trong khi có những công ty lớn tại CES, thì cũng có những công ty vừa và nhỏ thực sự dựa vào CES để kinh doanh". Kaplan lưu ý rằng các đơn vị hủy triển lãm chỉ chiếm chưa đến 10% diện tích sàn trưng bày.

Sự kiện CES cuối cùng là vào năm 2020 đã thu hút 171.268 người tham dự và 4.419 nhà triển lãm. Nhưng CES 2022 sẽ nhỏ hơn nhiều. Ban tổ chức dự kiến sẽ có từ 40.000 đến 60.000 người tham dự triển lãm thực tế. 2.200 nhà triển lãm đã đăng ký CES 2022 sẽ chỉ bằng một nửa số lượng của triển lãm trực tiếp cuối cùng cách đây hai năm.

Tất nhiên, không phải tất cả các công ty xe hơi đều từ chối CES 2022. Cho đến nay, Stellantis vẫn đang lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe ý tưởng Chrysler Airflow của họ cùng với một số cỗ máy ngoài thị trường khác như EV Citroën Ami đô thị. Và thông tin quan trọng với người tiêu dùng Việt Nam, đó là VinFast cũng sẽ có mặt tại CES, giới thiệu toàn bộ đội hình ô tô của mình. Ba trong số đó sẽ là những mẫu xe lần đầu tiên được trình chiếu, đại diện cho sự gia nhập của VinFast vào các phân khúc xe điện hạng A, hạng B và hạng C. VF e35 và VF e36, chơi ở phân khúc D và E, đã được ra mắt tại Los Angeles Auto Show vào tháng 11/2021. Tại CES, VinFast cũng có kế hoạch trình diễn bộ công nghệ của mình, bao gồm các tính năng tự động cũng như công bố một số quan hệ đối tác chiến lược với các công ty khác.

Ngày 27/12/2021, VinFast đã công bố sẽ chính thức nhận đặt hàng hai mẫu ô tô điện VF e35, VF e36 trên quy mô toàn cầu từ 8 giờ sáng 06/01/2022 - sự kiện sẽ diễn ra cùng thời điểm tại nhiều thị trường trong đó có Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 tại Las Vegas (Mỹ). Giá bán chính thức và các chính sách hậu mãi tại Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan… sẽ được công bố chi tiết tại từng thị trường.