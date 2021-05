Sức mua yếu, ô tô đua nhau giảm giá

Mẫu SUV 7 chỗ ngồi Hyundai Santa Fe đang được đại lý giảm giá sâu do sắp có thế hệ hoàn toàn mới về Việt Nam.

Ngay từ đầu tháng 5/2021, nhiều hãng xe phổ thông đã bắt đầu tung ra loạt chương trình giảm giá và khuyến mại nhằm kéo người tiêu dùng quay trở lại với thị trường.

Mới đây nhất, nhà phân phối chính hãng Subaru đã thông báo áp dụng bảng giá bán lẻ mới dành cho mẫu xe “con cưng” của mình là Forester. Theo đó, giá bán lẻ ưu đãi của phiên bản tiêu chuẩn Forester i-L giảm sâu đến 159 triệu đồng so với giá niêm yết xuống còn 969 triệu đồng. Các phiên bản cao cấp hơn là Forester i-S EyeSight và Forester i-S cũng giảm giá từ 79 – 99 triệu đồng xuống còn lần lượt 1,209 tỷ đồng và 1,119 tỷ đồng.

Ngoài giảm giá, Subaru Việt Nam cũng tặng khách hàng mua xe những gói phụ kiện có giá trị hàng chục triệu đồng.

Trước đó, nhiều hãng xe lớn khác mặc dù không công bố chương trình giảm giá chính thức song theo khảo sát tại hệ thống đại lý, giá bán lẻ của nhiều mẫu xe cũng đã giảm khá sâu so với giá niêm yết.

Xét trên quy mô thì Hyundai đang là thương hiệu ô tô đang có nhiều mẫu xe giảm giá nhất. Ngoại trừ mẫu SUV đô thị Kona, hầu hết các mẫu xe Hyundai đều đang được hệ thống đại lý giảm giá trực tiếp 5-15 triệu đồng, kể cả mẫu xe đang bán chạy nhất thị trường là Accent.

Mẫu xe đang được giảm giá sâu nhất là Santa Fe. Hiện tại, các đại lý Hyundai đang áp dụng mức giảm giá đến gần 60 triệu đồng cho mẫu SUV 7 chỗ ngồi Santa Fe kèm theo các gói khuyến mại như hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng hoặc phụ kiện chính hãng. Thậm chí khách mua phiên bản Santa Fe máy dầu hiện cũng đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cộng với các gói phụ kiện chính hãng. Tính ra, tổng giá trị ưu đãi người tiêu dùng có thể tiết kiệm được khi mua mẫu xe Hyundai Santa Fe ở thời điểm này nằm quanh mức 100 triệu đồng.

Các đại lý ô tô Honda cũng đang giảm giá rộng rãi đối với hầu hết các mẫu xe. Trong đó, giá bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng của mẫu xe CR-V phiên bản L thậm chí thấp hơn giá niêm yết đến 130 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại mẫu xe SUV cỡ C của Honda tại thị trường chỉ đang có phiên bản CR-V L để bàn giao ngay cho khách hàng, phiên bản CR-V G đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Ngoài CR-V, hầu hết các mẫu xe ô tô Honda khác cũng đều đang được các đại lý giảm giá 5-10 triệu đồng, bao gồm cả mẫu xe bán chạy City 2021.

Ford cũng không nằm ngoài cuộc đua khi áp dụng đồng loạt các “chiêu thức” kích cầu. Đáng kể nhất là mẫu SUV 7 chỗ ngồi Everest. Trong đó, khách mua phiên bản Everest Ambiente 2.0L có thể tiết kiệm được khoản tiền đến 75 triệu đồng thông qua động thái hỗ trợ lệ phí trước bạ từ các đại lý. Tương tự, khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với khách mua các phiên bản Everest Trend 2.0L AT 4x2 và Everest Titanium 2.0L AT 4x2 cũng vào khoảng 20-50 triệu đồng.

Ngoài mẫu SUV 7 chỗ ngồi cỡ D, nhiều mẫu xe ô tô Ford khác cũng đang được giảm giá. Chẳng hạn, khách mua mẫu SUV full-size Explorer được giảm giá 45 triệu đồng hay mẫu SUV đô thị EcoSport đang giảm giá 25 triệu đồng.

Đợt giảm giá diện rộng trên thị trường ô tô đang là cơ hội mua xe của người tiêu dùng.

VƯỢT COVID-19, DỌN KHO CHỜ MÙA XE MỚI

Trên thực tế, không chỉ một số hãng xe kể trên mà theo khảo sát, đa số các loại ô tô phổ thông hiện đều đang được hệ thống phân phối giảm giá bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Từ các thương hiệu chiếm thị phần lớn như Hyundai, Toyota, Mazda, Kia đến các thương hiệu nắm miếng bánh thị trường nhỏ hơn như Ford, Honda, Mitsubishi hay Suzuki… cũng đều đang giảm giá trực tiếp từ 5-20 triệu đồng cho khách mua xe.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà thị trường ô tô Việt Nam đã vượt “vùng trũng” đầu năm một cách khá ngoạn mục. Theo thông lệ thì giai đoạn 3 tháng sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, sức mua ô tô trên thị trường thường rơi xuống mức thấp nhất trong năm.

Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sức mua trên toàn thị trường quý 1/2021 đã đạt 70.952 chiếc, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 51.126 chiếc, tăng 34%; phân khúc xe thương mại đạt 18.735 chiếc, tăng 43%; phân khúc xe chuyên dụng đạt 1.091 chiếc, tăng 17%.

Mặc dù đã vượt qua “vùng trũng” rất gọn gàng song trên thực tế, thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đáng kể nhất là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 được dự đoán là sẽ còn gây nên những tác động tiêu cực đến thị trường. Bởi vậy, việc các hãng xe lao vào cuộc đua giảm giá, khuyến mại nhằm kích thích sức mua cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bên cạnh đó, cũng dễ nhận thấy là không ít các mẫu xe thuộc diện được giảm giá, ưu đãi nhiều nhất đang ở đoạn cuối của chu kỳ sản phẩm. Do đó, có thể coi những động thái giảm giá mạnh tay là nhằm “dọn kho” để chuẩn bị chào đón thế hệ mới hoặc phiên bản nâng cấp.

Đơn cử như mẫu xe Hyundai Santa Fe. Giới thạo xe dự đoán nhiều khả năng ngay trong quý 3/2021, TC Motor sẽ chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới Hyundai Santa Fe 2021 ra thị trường. Thậm chí thời điểm này, hình ảnh thực tế của Hyundai Santa Fe 2021 cũng đã liên tục xuất hiện.

Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Subaru là Forester nhiều khả năng cũng sớm có phiên bản mới và đó có thể là lý do chủ yếu dẫn đến động thái giảm giá sâu của nhà phân phối.

Theo dự đoán, thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn nửa cuối năm 2021 sẽ chào đón một loạt các mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp. Vì vậy, một cuộc “chạy đà” sớm thông qua giảm giá, kích cầu sẽ giúp bức tranh toàn cảnh của thị trường khởi sắc hơn.