Thị trường ô tô tháng 2 giảm mạnh do Tết?

Toàn thị trường tiêu thụ hơn 22.800 xe

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô công bố, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ 22.802 xe ô tô, trong đó bao gồm 17.541 xe du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch và xe thương mại đều sụt giảm so với tháng trước, tương ứng với mức giảm 31% và 7,6%.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Tết Nguyên đán được cho là nguyên nhân khiến doanh số bán hàng của thị trường ô tô giảm sút. Tháng 2 hàng năm thường là thời gian thấp điểm của thị trường, do tính chất thời gian vừa là tháng có số ngày ít nhất năm, vừa thường rơi vào thời gian tết Nguyên đán. Trong năm nay, dịp nghỉ tết Nguyên đán chiếm gần 1 tuần đầu tiên của tháng Hai. Vì vậy, doanh số sụt giảm trong tháng này cũng là điều dễ hiểu.

Theo báo cáo bán hàng được các hãng xe đưa ra, hầu hết các hãng xe đều có kết quả bán hàng giảm sút trong tháng nay. Đối với Honda, chỉ có 1.830 xe ô tô Honda bán ra tại Việt Nam trong tháng 2, giảm 51,5% so với tháng trước. Honda City là mẫu ô tô bán tốt nhất, với 771 xe bán ra, chiếm 42,1% tổng doanh số bán ô tô của Honda Việt Nam trong tháng 02/2022.

Hyundai Accent chỉ bán được 1.001 xe trong tháng 2

Trong khi đó, hãng xe Hàn Quốc Hyundai - vốn là hãng có số lượng xe bán ra nhiều nhất trên thị trường trong năm 2021 - cũng chịu chung số phận sụt giảm. Báo cáo kết quả bán hàng tháng 2/2022 của Hyundai cho thấy hầu hết mọi mẫu xe Hyundai đều sụt giảm doanh số trong tháng, chỉ duy nhất mẫu xe hạng A Grand i10 tăng trưởng nhẹ. Cụ thể, Hyundai bán được 4.173 xe, giảm 43,2% so với tháng 1/2022. Ngay cả mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai là Accent cũng chỉ bán ra 1.001 xe, giảm 58,2% so với tháng 1/2022. Các mẫu xe khác như Santa Fe, Tucson, KONA cũng có sự sụt giảm đáng kể. Hyundai Grand i10 là mẫu xe duy nhất tăng trưởng dương với 987 xe bán ra, tăng 8,5% so với tháng 1/2022.

Những mẫu xe bán chạy trên thị trường đều sụt giảm doanh số mạnh trong tháng 2. Ford Ranger “vua bán tải” giảm từ kết quả 757 xe bán ra trong tháng 1/2022 xuống chỉ còn 230 xe bán ra trong tháng 2, mất ngôi vương trong phân khúc. Mẫu xe bán chạy nhất của phân khúc bán tải là Mitsubishi Triton cũng chỉ đạt doanh số 294 xe bán ra.

Trong tháng 2, nhiều mẫu xe đã được các hãng cho ra mắt thị trường, hầu hết là những dòng xe phổ thông, dễ tiếp cận đối với phần đông người tiêu dùng. Những mẫu xe mới ra mắt trong tháng qua có thể kể đến như MG5 2022, Honda Civic hay Mitsubishi Outlander 2022. Đây đều là những dòng xe có mức giá tầm trung, chỉ từ khoảng 600 - 900 triệu đồng.

Diễn biến thị trường ô tô tháng 2/2022 (Nguồn: VAMA).

Mặc dù sụt giảm so với tháng trước, song tính chung trong hai tháng đầu năm, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ 53.544 xe ô tô, tăng 34% so với 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 42%; xe thương mại tăng 4,7% và xe chuyên dụng tăng 62% so với năm 2021.

Hiện tại, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn đang được áp dụng, giúp tăng lợi thế cho các dòng xe sản xuất trong nước trước các đối tác nhập khẩu. Theo biểu đồ trên, doanh số xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn đang đạt con số áp đảo so với xe nhập khẩu. Tính đến hết tháng 2/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41% trong khi xe nhập khẩu tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.