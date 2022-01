Xe điện hay xe xăng dễ bốc cháy hơn?

Cháy xe điện là một vấn đề thực sự cần quan tâm. Thật ra, cháy xe điện cũng giống như bất kỳ rủi ro nào mà người lái xe có thể gặp phải và cần được xử lý. General Motors trong năm qua đã trắng tay do lỗi trên một số xe điện Bolt và khiến xe bốc cháy. Không chỉ General Motors, mà danh sách các nhà sản xuất ô tô EV gặp vấn đề tương tự còn có cả những cái tên khác. Tuy nhiên, những con số đó lại khá nhạt nhòa so với nguy cơ cháy nổ của các phương tiện chạy bằng xăng. Không chỉ nói suông, số liệu sẽ chứng minh điều đó.

Theo trang electrek.co, nghiên cứu mới cho thấy tai nạn hỏa hoạn với xe điện ít phổ biến hơn nhiều so với xe chạy bằng khí đốt. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu của AutoInsuranceEZ, các phương tiện vận hành sử dụng xăng có nguy cơ bốc cháy cao hơn gấp 10 lần so với xe điện.

Nghiên cứu đã tổng hợp và so sánh dữ liệu của Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB), Cục Thống kê Giao thông Vận tải (BTS) và dữ liệu triệu hồi xe của chính phủ Mỹ từ trang Recalls.gov để tổng hợp các biểu đồ số liệu.

Từ dữ liệu đó, bạn sẽ nhận thấy rằng rất nhiều vụ triệu hồi xe mà nguyên nhân lỗi có thể dẫn đến hỏa hoạn đã được thực hiện vào năm 2020, những vụ triệu hồi này áp dụng đối với các mẫu xe chạy xăng, bao gồm cả các loại hybrid, trong đó pin xe thu 100% năng lượng trực tiếp từ quá trình đốt cháy xăng trong động cơ.

Đó là năm 2020. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, năm 2021 thế giới xe sẽ không thể quên một câu chuyện triệu hồi khác, khi chỉ riêng Chevy đã thu hồi hơn 140.000 EV và EUV Bolt. Tuy nhiên, việc triệu hồi được thực hiện sau 16 vụ cháy xe, và có một số người bị thương. Chevrolet từng phải khuyến cáo các chủ xe không nên sạc xe qua đêm hoặc để xe đã sạc đầy trong gara. Những vụ cháy xe điện đã xảy ra, càng khiến cuộc tranh luận điện khí hóa thêm phần nóng hơn. Ô tô Tesla cũng đã nhiều lần "lên báo" vì bốc cháy.

Dựa trên số liệu các vụ cháy xe được NTSB tổng hợp, có thể thấy xe chạy xăng dễ cháy hơn rất nhiều. Có tổng số 16.051 xe hybrid gặp tai nạn bốc cháy, và có tới 199.533 xe chạy xăng gặp tai nạn bốc cháy. Kết hợp cả ô tô chạy xăng với ô tô hybrid (cũng cần xăng), có hơn 215.000 tai nạn cháy ô tô đã xảy ra, trong khi chỉ có 52 vụ cháy ô tô điện.

Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFPA), các vụ cháy xe chiếm 15% trong số 1,4 triệu vụ cháy xảy ra ở Mỹ vào năm 2020, và những vụ cháy này khiến 18% số người chết và 11% thương tích dân sự. Trong số đó, khoảng 0,02% là các vụ tai nạn liên quan đến xe điện.

Biểu đồ đầu tiên cho thấy cả hai lần thu hồi EV vào năm 2020 đều do hỏa hoạn và vấn đề nằm ở pin. Khi điều khiển bất kỳ phương tiện nào, đều có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, đặc biệt là sau khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, có thể an toàn khi nói rằng các vấn đề có thể dẫn đến hỏa hoạn bên trong và bên ngoài của một vụ tai nạn trong một chiếc xe chạy bằng khí đốt vượt xa mọi nguy cơ hỏa hoạn do hóa chất trong pin. Xe điện nói chung cũng không có xu hướng phát nổ.

Số các vụ tai nạn cháy xe ô tô phân loại theo nhiên liệu. Ảnh: AutoinsuranceEZ.com

Cho dù bạn chọn lái phương tiện nào, mục tiêu số một là sự an toàn cho bạn, hành khách của bạn và những con người khác trên đường cùng bạn. Nếu bạn lo lắng về phạm vi sử dụng, không thể sạc ở nhà hoặc đơn giản nghĩ rằng xe điện quá đắt, đó là những băn khoăn dễ hiểu. Nhưng lập luận rằng xe điện dễ bắt lửa và gặp tai nạn bốc cháy hơn xe xăng, thì có vẻ hơi chủ quan. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý những số liệu trên chưa thể phản ánh đầy đủ và khách quan vấn đề, bởi vì số lượng xe chạy xăng đang lưu thông trên đường phố hiện nay cao hơn nhiều so với xe điện.

Thực tế, các nhà sản xuất ô tô phải đối mặt với nhiều thách thức khi họ chạy đua để đưa xe điện đến tay người tiêu dùng trước thời hạn quy định và công ty ngừng sản xuất xe đốt trong. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất còn phải đối mặt với việc khách hàng hoài nghi về số lượng trạm sạc, về phạm vi xe có thể lái được trong một lần sạc đầy, và các chi phí khác. Các vụ hỏa hoạn cũng khiến người tiêu dùng lo ngại sau khi xảy ra hàng loạt tai nạn với những chiếc xe vừa được giới thiệu ra thị trường.