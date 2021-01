Lexus IS 2021 thế hệ hoàn toàn mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản IS 300 Standard, IS 300 Luxury và phiên bản hybrid IS 300h. Xe nhắm vào nhóm khách hàng chính là giới trẻ yêu thích cảm giác lái thể thao và cảm tình với thương hiệu xe sang Nhật Bản.



Ngoại thất của Lexus IS 2021 khá đơn giản, không nhiều đường nét cầu kỳ. Xe có kích thước nhỏ nhưng lại trang bị bộ lốp kích thước đến 19 inch tạo cảm giác chắc chắn, bệ vệ.

Trọng tâm xe thấp, phần hông sau mở rộng, đường dập nổi khoang hành lý thuôn nhọn và hình dáng giống một chiếc coupe. Mặt trước hạ thấp 43mm cùng cabin vuốt dần về phía sau, kích thước tổng thể gia tăng và cạnh trên của đèn pha đã được hạ thấp đáng kể so với thế hệ trước.

IS 2021 là mẫu xe được Lexus tập trung đầu tư vào tính năng lái thể thao.

Lưới tản nhiệt con suốt thiết kế mới với cấu trúc ba chiều và đa diện, các hình khối kết hợp với họa tiết lưới nhấn mạnh sự nhanh nhẹn và trẻ trung. Ở phía sau, đèn xi-nhan hình chữ L đặc trưng sử dụng 2 dải đèn LED ở hai đầu, ánh sáng giảm nhẹ dần về phía trung tâm, tạo ra hiệu ứng ánh sáng trải dài.

Là mẫu xe nhắm đến giới trẻ song thiết kế nội thất lại khá cổ điển và giản dị. Tuy vậy, đây lại là kiểu thiết kế "bền mắt" vốn có của Lexus. Bảng điều khiển trung tâm nằm ngang, chi tiết trang trí và màu sắc kim loại làm tăng hình ảnh thể thao. Cách phối màu hai tông với trục ngang mạnh mẽ được sử dụng, kéo dài từ bảng tap-lô đến phần viền trên cánh cửa hai bên.

Ghế xe bọc da Smooth có chức năng chỉnh điện 8 hướng. Xe trang bị hệ thống âm 10 loa. Ở trung tâm màn hình cảm ứng 8 inch, đồ họa 24-bit màu đầy đủ và tốc độ khung hình 30 khung hình/giây. Màn hình cảm ứng tích hợp các kết nối không dây, tương thích hệ điều hành Apple CarPlay và Android Auto nhưng Lexus vẫn trang bị cho IS 2021 đầu CD để nghe nhạc lossless chất lượng cao.

Khoang nội thất thiết kế khá giản dị nhưng tinh tế.

Hai phiên bản Lexus IS 300 Luxury và IS Standard sử dụng động cơ I4 dung tích 2.0 lít dùng cả kim phun nhiên liệu trực tiếp và gián tiếp D-4ST và hệ thống điều phối van biến thiên thông minh mở rộng kép Dual VVT-iW. Khối động cơ này cho công suất cực đại 241 mã lực và mô-men xoắn cực 350Nm .

Phiên bản IS 300h trang bị động cơ xăng 2.5 lít cùng động cơ hybrid với tổng công suất 221 mã lực.

Các phiên bản IS 300h và Luxury được trang bị 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Sport+. Riêng phiên bản IS 300 Standard trang bị 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Các trang bị an toàn trên xe gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), ổn định thân xe (VSC), hỗ trợ vào cua chủ động (ACA), kiểm soat lực bám đường (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) và 8 túi khí.

Lexus IS 2021 được phân phối tại Việt Nam với mức giá bán lẻ 2,13 tỷ đồng cho phiên bản IS 300 Standard. Phiên bản IS 300 Luxury có giá 2,49 tỷ đồng và phiên bản hybrid IS 300h có giá 2,82 tỷ đồng.