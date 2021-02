Xe sang Mercedes-Benz tại Việt Nam đồng loạt thay đổi tính năng

Các tính năng được thay đổi trên xe hạng sang Mercedes-Benz nhằm thực hiện các quy định về giao thông đường bộ.



Cụ thể, theo thông báo từ Mercedes-Benz Việt Nam, tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động (Active Parking Assist) sẽ được ẩn đi nhằm tuân thủ Quy định an toàn UN R79 thuộc Công ước Vienna về Giao thông đường bộ mà Việt Nam đang tham gia.

Các mẫu xe bị ẩn tính năng Active Parking Assist gồm C-Class nâng cấp (W205), GLC nâng cấp (X253, CKD), A-Class sedan (V177), GLB (X247), GLC Coupe (C253), GT 53 4-Door (X290), GLE (V167), GLE Coupe (C167) và GLS (X167).

Chi tiết hơn, hệ thống Parktronic trên các mẫu xe kể trên vẫn hoạt động bình thường nhưng các tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động như hỗ trợ phanh, ga, vào số và hỗ trợ đánh lái trong suốt quá trình hỗ trợ tự động đỗ xe sẽ bị khóa lại.

Việc điều chỉnh các tính năng này không chỉ thực hiện tại Việt Nam mà tại tất các các nước tham gia Công ước Vienna về Giao thông đường bộ.

Cùng thời gian này, Mercedes-Benz Việt Nam cũng tiến hành thay đổi thiết kế phanh trên các xe AMG line.

Theo đó, từ năm 2021, các mẫu xe trang bị gói thiết kế ngoại thất AMG line của Mercedes-Benz sẽ thay đổi thiết kế phanh từ dạng phanh đục lỗ thành không đục lỗ. Đây là thay đổi mang tính hệ thống, áp dụng với tất cả các sản phẩm có gói ngoại thất AMG line trên quy mô toàn cầu.

Hãng ô tô Đức cho biết việc thay đổi thiết kế phanh không ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ an toàn của sản phẩm.

Tại thị trường Việt Nam, các xe sẽ thay đổi thiết kế phanh bao gồm: C 300 AMG, E 300 AMG, GLC 300 AMG, GLC 300 Coupe, GLB 200, GLE 450, và GLS 450.

Hiện tại, thị trường ô tô vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Do đó, nhằm kích cầu tiêu dùng, liên doanh ô tô Đức cho biết sẽ tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2021.

Các mẫu xe Mercedes-Benz nằm trong diện được hỗ trợ một nửa lệ phí trước bạ bao gồm C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG sản xuất trong năm 2021 và E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG, S 450 và S 450 Luxury sản xuất trong năm 2020.

Điều kiện để nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ là người tiêu dùng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên áp dụng chính sách ưu đãi.