Doanh số bán ô tô các nước thuộc ASEAN đạt 2,79 triệu xe năm 2021

Đây là mức tăng đầu tiên trong ba năm, với sự gia tăng đáng kể nhu cầu ở Indonesia cũng như việc nới lỏng hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 ở một số quốc gia trong nửa cuối năm 2021 là những yếu tố chính.

Mặc dù vậy, tổng số cộng lại được ghi nhận từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam vẫn thấp hơn khoảng 20% ​​so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch.

Sự phục hồi hạn chế được cho là do các hạn chế về đại dịch vẫn tồn tại trong khu vực, cùng với các vấn đề sản xuất phát sinh từ sự thiếu hụt chip bán dẫn.

Đối với năm 2022, các nhà phân tích thị trường tỏ ra bi quan về việc doanh số bán xe hơi sẽ tăng trở lại, phần lớn là do số lượng các trường hợp nhiễm các biến thể omicron ngày càng tăng.

Trong số 2,79 triệu xe bán ra vào năm ngoái, Indonesia đã đóng góp 887.202 xe để trở thành thị trường tiêu thụ ô tô mới lớn nhất trong số 6 nước ASEAN, lần đầu tiên nước này làm được điều này sau hai năm. Indonesia đã đưa ra các biện pháp giảm thuế để thúc đẩy nhu cầu vào tháng 3 năm ngoái, vốn đã được kéo dài đến cuối năm 2021, nhưng những đợt giảm thuế này đã được gia hạn trở lại cho đến cuối tháng 3 năm 2022.

Hiệp hội các ngành công nghiệp ô tô Indonesia dự kiến ​​doanh số bán ô tô mới trong năm nay sẽ đạt 900.000 xe, thấp hơn mức 1,03 triệu xe trước đại dịch vào năm 2019. Năm ngoái, Toyota duy trì vị trí là thương hiệu bán chạy nhất, tiếp theo là Daihatsu và Mitsubishi lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Trong khi đó, vị trí thứ hai thuộc về Thái Lan với doanh số bán xe mới giảm năm thứ ba liên tiếp xuống 759.119 xe (- 4%). Trong nửa đầu năm 2021, doanh số bán hàng đã tăng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng đà tăng đã bị vô hiệu hóa do các lệnh ngừng hoạt động được áp dụng và sản xuất bị đình trệ do các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Toyota, công ty dẫn đầu thị trường tại Thái Lan, đang kỳ vọng ngành công nghiệp địa phương sẽ đạt doanh số 860.000 xe mới vào năm 2022 bao gồm cả những xe do các thương hiệu khác cung cấp. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 1 triệu xe mà Thái Lan đạt được vào năm 2019 và Toyota không hy vọng doanh số bán hàng sẽ vượt qua mốc đó cho đến sau năm 2023 do sức mua suy yếu của người tiêu dùng do đại dịch gây ra.

Malaysia cũng chứng kiến ​​doanh số bán ô tô mới giảm 4% trong năm ngoái, xuống còn 508.911 xe, với việc ngừng hoạt động trên toàn quốc vào tháng 6 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động bán hàng. Hiệp hội Ô tô Malaysia dự báo sẽ có 600.000 xe bán ra năm 2022, cao hơn con số năm 2021, nhưng không quá xa so với những gì đã được ghi nhận vào năm 2019.

Việt Nam (300.000 xe) và Philippines (280.000 xe) đứng cùng hạng với Indonesia, tăng lần lượt là 3% và 16%. Trong đó, Việt Nam là thị trường ô tô mới lớn thứ tư của Đông Nam Á trong hai năm (2021 và 2020), vị trí mà trước đó Philippines đã nắm giữ.