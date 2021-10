Nhà khoa học trưởng Toyota: “Không nên chỉ tập trung vào xe điện để giảm phát thải”

Nhận xét của Pratt dường như đã nhấn mạnh thêm quan điểm Chủ tịch Toyota Akio Toyoda từng nói trước đó.

Toyoda và các quan chức khác của công ty này từng nói rằng xe điện sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc giảm lượng khí thải, nhưng cũng nên sử dụng các giải pháp khác, đó là các mẫu xe hybrid xăng-điện của Toyota hoặc xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Tại hội nghị, Pratt cho hay, Toyota tin tưởng vào "sự đa dạng của hệ thống truyền động" để cung cấp cho khách hàng các công cụ khác nhau để giảm CO2.

Các biện pháp khuyến khích của chính phủ nên nhằm mục đích giảm lượng khí thải carbon, không chọn công nghệ ô tô nào là cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó khi đề xuất các lệnh cấm đối với xe động cơ đốt trong (ICE), bao gồm cả xe hybrid, như một phương tiện để đạt được mục tiêu, Pratt nói thêm.

Toyota là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn đã hỗ trợ chính quyền Trump trong nỗ lực cấm California đặt ra các yêu cầu không phát thải của riêng mình, nhưng công ty đã bỏ hỗ trợ đó vào đầu năm 2021.

Toyota còn cho biết công ty có kế hoạch đầu tư 13,5 tỷ USD cho đến năm 2030 vào pin EV, nhưng cho đến nay kế hoạch tung ra các loại xe điện chạy bằng pin mới (BEV) có vẻ tương đối khiêm tốn so với các nhà sản xuất ô tô Mỹ như General Motors Co và Ford Motor Co, vốn đang chi khoảng 30 tỷ USD mỗi năm đến năm 2025 để điện khí hóa nhiều dòng xe.