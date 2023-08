VinCSS ký kết hợp tác với tổ chức Chống Lừa Đảo: "Xã hội hóa" xác thực mạnh không mật khẩu tại Việt Nam

Sự hợp tác giữa hai bên nhằm hướng đến một loạt các hành động từ giáo dục nâng cao nhận thức đến triển khai giải pháp công nghệ trong lĩnh vực định danh xác thực an toàn, giúp Việt Nam tăng cường năng lực phòng thủ trên không gian số và giảm thiểu nguy cơ là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng trên toàn cầu.

Chống Lừa Đảo là tổ chức được thành lập bởi nhóm những chuyên gia trẻ, tài năng với mục tiêu phục sự cộng đồng, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ người dùng Internet. Mặc dù mới thành lập từ năm 2022, đến nay, tổ chức này đã giúp đỡ hơn 26.000 nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng, hợp tác với nhiều tổ chức, tập đoàn công nghệ lớn và vinh dự nhận được giải thưởng "Top 10 sản phẩm xuất sắc dành cho xã hội số" của chương trình “Make in Vietnam” do Bộ Thông tin và truyền thông phát động.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) dù chỉ mới thành lập từ năm 2018 đã nhanh chóng trở thành một startup công nghệ có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực quan trọng như Dịch vụ An ninh mạng cho hệ thống công nghệ thông tin, Quản lý định danh và truy cập, An ninh bảo mật IoT, cùng với Giải pháp đảm bảo an ninh cho ô tô điện thông minh. Trong đó, với hệ sinh thái Quản lý định danh và truy cập VinCSS FIDO2 đã đạt thành công đáng kể khi được tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín toàn cầu Frost & Sullivan công nhận là doanh nghiệp hàng đầu về xác thực không mật khẩu tại khu vực Đông Nam Á năm 2022.

Thông qua sự hợp tác này, cả hai bên sẽ chung tay mở rộng việc áp dụng các giải pháp xác thực không mật khẩu theo tiêu chuẩn FIDO2 quốc tế và đồng lòng thực hiện các chương trình truyền thông nhằm tăng cường nhận thức về việc xác thực an toàn đến người dùng trong nước. Mục tiêu chung của VinCSS và Chống Lừa Đảo là hướng tới một Việt Nam không còn phụ thuộc vào mật khẩu, một phương thức xác thực đã “lỗi thời". Thay vào đó, Việt Nam sẽ từng bước chuyển đổi lên xác thực mạnh không mật khẩu và giảm thiểu tối đa rủi ro trở thành mục tiêu của tội phạm mạng quốc tế.

Chung tay đẩy nhanh quá trình “xã hội hoá" công nghệ xác thực không mật khẩu tại Việt Nam

Chia sẻ về việc hợp tác với VinCSS, ông Ngô Minh Hiếu, đồng sáng lập của Chống Lừa Đảo cho biết: “Với kinh nghiệm và uy tín của mình, VinCSS đã đồng hành cùng chống lừa đảo trong nhiệm vụ cao cả giúp an toàn hơn cho không gian mạng. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống số của người dân, mà còn là một phần của sứ mệnh bảo vệ người dân Việt Nam khỏi những nguy cơ lừa đảo và tội phạm mạng ngày càng phức tạp. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ VinCSS sẽ là động lực to lớn khích lệ dự án cộng đồng chống lừa đảo phát triển, chung tay giúp ngành công nghệ bảo mật ở Việt Nam tiến xa hơn và nhanh chóng vượt qua các thách thức trên con đường "chống lừa đảo" đầy chông gai.”

Ông Philip Hùng Cao, DCEO VinCSS và ông Ngô Minh Hiếu, nhà sáng lập Chống Lừa Đảo.

Ông Philip Hùng Cao, Phó Tổng giám đốc phụ trách chiến lược và phát triển thị trường của VinCSS bày tỏ: “Qua sự hợp tác này, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng và xác thực mạnh an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua các chương trình talkshow và sự kiện truyền thông để có thể tiếp cận đến đông đảo hơn nữa cộng đồng người dùng Internet ở Việt Nam. Cùng nhau, chúng tôi dấn thân hành động giúp truyền đạt và nâng cao niềm tin số, đóng góp vào việc đưa Việt Nam ra khỏi “vùng trũng xác thực" và giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa mạng quốc tế. Sự hợp tác này biểu trưng cho sự đồng lòng và khao khát chung tay đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới một Việt Nam an toàn và tiên tiến trên không gian mạng”.