22 tấn quế của Việt Nam bị Ba Lan trả về, doanh nghiệp cần siết chặt quản lý chất lượng

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, cho biết kinh tế tăng trưởng liên tục trong nhiều năm trở lại đây khiến nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Ba Lan tăng mạnh để đáp ứng các nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm cũng như tiêu dùng của người dân. Trong bối cảnh đó, giới chức Ba Lan cũng áp dụng các biện pháp siết chặt quản lý chất lượng hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài.

Thực phẩm và gia vị được nhập khẩu từ các nơi khác nhau vào Ba Lan chủ yếu từ châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ và các nước Liên minh Châu Âu khác.

Trong số đó, các loại sản phẩm được nhập khẩu nhiều gồm các loại hạt, gạo, thảo mộc, trái cây sấy khô và gia vị, bao gồm quế, gừng, nghệ và hạt tiêu. Mặc dù hầu hết các sản phẩm nhập khẩu đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, nhưng cũng có một số lô hàng không chất lượng.

Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Cơ quan Thanh tra chất lượng Thương mại các Sản phẩm thực phẩm Nông nghiệp Ba Lan (IJHARS) tại Gdansk, Ba Lan thông báo đã bắt giữ lô hàng thực phẩm 22 tấn quế từ Việt Nam vào Ba Lan do mùi mốc, tạp chất vi sinh (nấm mốc và men) và các chất ô nhiễm hữu cơ khác. Quyết định được thực thi ngay lập tức. Theo quy trình, lô hàng như vậy sẽ được trả lại cho người gửi hoặc xử lý theo quy định.

Theo thống kê, đây không phải là lần đầu tiên Cơ quan Thanh tra Ba Lan bắt giữ hàng hoá từ Việt Nam. Theo dữ liệu do IJHARS công bố, trong nửa đầu năm 2025, cơ quan này đã ban hành lệnh cấm đối với 5 lô hàng có nguồn gốc từ Việt Nam gồm các mặt hàng hạt tiêu đen và xoài sấy.

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng có hàng bị chặn nhập khẩu do không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. Dẫn đầu danh sách này là Trung Quốc (12 lô hàng) tiếp theo là Ukraine (11 lô hàng), Thổ Nhĩ Kỳ (10 lô hàng), Anh (9 lô hàng), Ai Cập (8 lô hàng). Ấn Độ đứng sau Việt Nam với 4 lô hàng.

Tuy nhiên, theo Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, số lô hàng bị cơ quan chức năng Ba Lan xử lý trong năm nay chỉ bằng xấp xỉ 30% cùng kỳ năm trước và được đánh giá là do tác dụng răn đe của việc tăng cường kiểm soát nông sản nhập khẩu.

Cơ quan IJHARS thông báo sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn nữa và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các dịch vụ nước ngoài để giảm thiểu nguy cơ các sản phẩm nguy hiểm đến tay người tiêu dùng Ba Lan.

Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Ba Lan cần hết sức lưu ý siết chặt công tác quản lý chất lượng để tránh tổn thất do hàng bị trả về hoặc tiêu hủy.

Đồng thời đáp ứng, tuân thủ các quy định của Hà Lan nhằm bảo vệ uy tín của hàng nông sản Việt hiện đang tạo dựng được vị trí nhất định trên thị trường Ba Lan.