15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu
Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia có sản lượng điện hạt nhân lớn nhất thế giới năm 2024, tính theo đơn vị terawatt giờ (TWh), và tỷ trọng trong sản lượng toàn cầu...
Mỹ là nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất với 823 TWh năm 2024, chiếm 29,3% tỷ trọng toàn cầu. Theo sau là Trung Quốc với 451 TWh (16%) và Pháp với 381 TWh (13,5%).
Nga, Hàn Quốc và Canada là các nước tiếp theo trong top 6, chiếm tổng cộng gần 17% sản lượng điện hạt nhân toàn cầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nước ghi nhận tốc độ tăng sản lượng nhanh nhất trong danh sách này khi sản lượng năm 2024 tăng 17,6% so với năm trước.