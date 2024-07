Các tổ chức quốc tế đánh giá cao chiến lược bán lẻ cộng hưởng số hóa của HDBank

Ngày 4/7, Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) đã trao hai giải thưởng Ngân hàng bán lẻ của năm, Sáng kiến thanh toán và ngân hàng số của năm tại Việt Nam cho HDBank bên cạnh HDBank, các định chế tài chính lớn khác trong khu vực châu Á.

Hơn một thập kỷ đổi mới vừa qua, HDBank bền bỉ theo đuổi chiến lược phát triển mô hình ngân hàng bán lẻ đa năng và hiện đại; trong đó, tập trung mở rộng và chinh phục tệp khách hàng khu vực nông thôn và đô thị loại II là một hướng trọng tâm. Hiệu quả của hướng đi này góp phần lý giải cho hơn một thập kỷ tăng trưởng bền vững của HDBank để thiết lập vị thế hàng đầu trên thị trường.

Đến thời điểm hiện tại, HDBank là một trong số ít ngân hàng thương mại đã phủ kín mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thế mạnh mạng lưới rộng khắp này thúc đẩy tăng trưởng tệp khách hàng - nền tảng cho chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, cộng hưởng với động lực tiên phong trong chuyển đổi số để kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đúng với tinh thần “Chuyển đổi số đang đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc” mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024” diễn ra mới đây, “Phát triển Ngân hàng số” là một trong những sáng kiến chiến lược chính mà HDBank đã và đang tập trung triển khai. Thông qua các sáng kiến số, HDBank hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số Hạnh phúc (Happy Digital Bank), dẫn đầu trong xu hướng chuyển đổi số nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Cũng tại sự kiện chuyển đổi số nói trên, giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Kiosk MediPay - một dịch vụ mới của HDBank - được đánh giá cao ở giá trị kiến tạo một giải pháp y tế số thông minh, trong đó tích hợp các nền tảng để bệnh nhân thanh toán viện phí 100% không tiền mặt cùng nhiều tiện ích khác trên cùng một dịch vụ.

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo HDBank, chuyển đổi số và tăng cường số hóa với những sản phẩm, những giải pháp thiết thực như vậy sẽ tạo chất xúc tác cộng hưởng cho hiệu quả của chiến lược ngân hàng bán lẻ. Trong đó, gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng là một trọng tâm của mục tiêu phát triển bền vững.

Trước đó, vào ngày 24/6, HDBank cũng đã nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững” (Best bank for sustainable finance - Vietnam, in 2024) do Tạp chí The Asset bình chọn. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của HDBank trong việc thúc đẩy tài chính bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển xanh tại Việt Nam.

Theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và thực thi hiệu quả ESG (về Môi trường, Xã hội và Quản trị) từ rất sớm, HDBank luôn coi phát triển bền vững là nhiệm vụ và trách nhiệm nhằm bảo vệ tương lai xanh cho các thế hệ sau này. Trong 3 năm 2021-2023, trên 8.700 tỷ đồng tín dụng xanh đã được HDBank giải ngân cho các dự án sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, HDBank là ngân hàng đầu tiên trong năm 2024 thực hiện phát hành báo cáo triển về thực thi ESG và phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư mới đây, ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính HDBank nhấn mạnh: “Đây là bước tiến vô cùng quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Ngân hàng trong việc đưa thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, triển khai cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu NETZERO vào hoạt động kinh doanh”.

Với những thành tựu vừa được ghi nhận, HDBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, không chỉ trên thị trường trong nước mà còn trên trường quốc tế. Những thành công này chính là nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy HDBank tiếp tục vươn mình, chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.