Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì mức rất cao gần 21,9 ngàn tỷ đồng, nhưng giá cổ phiếu lẫn VN-Index trượt giảm dần. Độ rộng bắt đầu vượt trội ở nhóm giảm giá ngay từ giữa phiên và đến cuối thì hoàn toàn áp đảo.

Nhịp lao dốc của chỉ số chỉ bắt đầu từ khoảng 10h50 trở đi, nhưng trượt rất nhanh. Tại đỉnh, VN-Index tăng gần 11,4 điểm và vượt qua mốc 1600, lên 1608,23 điểm. Tuy nhiên chỉ trong ít phút còn lại chỉ số đã rơi hẳn xuống dưới tham chiếu, đang giảm 0,28 điểm.

Độ rộng thị trường phát tín hiệu trước chỉ số, cụ thể, ở đỉnh cao đầu tiên của VN-Index lúc 9h30 có 149 mã tăng/125 mã giảm. Ở đỉnh thứ hai lúc 10h50 là 152 mã tăng/149 mã giảm và đến cuối phiên sáng còn 132 mã tăng/191 mã giảm.

VIC và VHM chốt phiên đang đỏ, giảm tương ứng 0,09% và 1,18%. Tuy vậy hai cổ phiếu này thực ra không biến động nhiều trong khoảng 30 phút cuối phiên – thời điểm VN-Index lao dốc rõ nét nhất. VHM đã tạo đáy ngay từ 11h còn VIC tạo đáy khoảng 10h30. Nói cách khác, sức ép lên chỉ số đến từ nhịp hạ giá chung của rất nhiều blue-chips, không phải là ép trụ đơn lẻ.

Thống kê rổ VN30 thì toàn bộ các cổ phiếu đều trượt giá đáng kể trong buổi sáng, thậm chí 25 mã trượt hơn 1%, trong đó 9 mã trượt quá 2%. VCB là ví dụ, giá đỉnh đạt được lúc 9h30 tăng tới 3,68% so với tham chiếu, nhưng chốt phiên sáng chỉ còn tăng 0,96%. CTG đạt đỉnh cùng lúc với VCB, tăng 2%, hiện đã thành giảm 0,63%. MSN vẫn đang là một trong những cổ phiếu mạnh nhất rổ VN30, tăng 1,59%, nhưng giá cao nhất sáng nay có được ngay ít phút sau khi mở cửa, tăng 4,88%. Toàn thời gian còn lại của phiên là nhịp trượt giảm mạnh và giá đang chốt ở mức thấp nhất. VJC là cổ phiếu khỏe nhất rổ, tăng 2,58% so với tham chiếu nhưng cũng đã trượt giảm 1,78% so với đỉnh. BID còn tăng 2,36% và đã trả lại 1,91%...

VN30-Index chốt phiên sáng còn xanh nhẹ 1,56 điểm tương đương +0,09% với 14 mã tăng/14 mã giảm. Chỉ số này có ảnh hưởng tốt từ các mã tầm trung là MSN, VJC, DGC trong khi khả năng đỡ điểm của các mã này với VN-Index hầu như không đáng kể. Thanh khoản rổ này duy trì mức cao với hơn 10.493 tỷ đồng, chiếm khoảng 47,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Diễn biến trượt giá cũng là tình trạng chung trên thị trường. Thay đổi của độ rộng phản ánh sát điều này. Khoảng 86% số cổ phiếu có giao dịch ở HoSE đã tụt giá xuống với biên độ khác nhau, trong đó 59% sàn HoSE tụt quá 1%.

Do cần thời gian để giá trượt từ vùng cao xuống dưới tham chiếu nên trong 191 mã đỏ cũng mới chỉ có 91 mã giảm hơn 1%. Tuy vậy thanh khoản phản ánh rõ nét sức ép khi xuất hiện rất nhiều mã giao dịch lớn. SSI trượt giảm 2,9% so với giá cao nhất và hiện chốt giảm 1,73% so với tham chiếu, thanh khoản 764,5 tỷ đồng. CII trượt 4,29% thành giảm 1,04%, khớp 714,3 tỷ. TPB trượt 3,79% thành giảm 2,56%, giao dịch 411,7 tỷ…. GEX giảm 1,5%, DIG giảm 3%, NVL giảm 2,39%, DXG giảm 3,24%, VND giảm 2,23%, PDR giảm 1,54%... đều là các cổ phiếu trượt giá rất rộng trong buổi sáng và thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng. Tính chung 91 cổ phiếu yếu nhất thị trường này chiếm 27,4% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE.

Ở phía tăng, dòng tiền vẫn đang nỗ lực hấp thụ khối lượng bán ngắn hạn. Trong 132 mã xanh vẫn còn 70 mã tăng hơn 1%, trong đó gần 20 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Biến động giá của nhóm này cũng rất rộng, nhưng biên độ tăng còn lại vẫn mạnh thể hiện khả năng chống đỡ giá tốt. Ngoài các blue-chips như MSN, BID, HDB, VJC, DGC thì có thể kể tới VSC kịch trần, HAH tăng 6,28%, GMD tăng 2,72%, POW tăng 3,97%, VGC tăng 5%, DPG tăng 3,49%, KDH tăng 2,19%...

Việc VN-Index mất sạch điểm tăng trong sáng nay dĩ nhiên có tác động nhất định tới tâm lý chung, bằng chứng là độ rộng co hẹp dần. Tuy nhiên dòng tiền vẫn đang hoạt động riêng lẻ và tạo lực đỡ ở một số cổ phiếu. Chỉ khi điểm số giảm một cách đáng kể mới có thể tác động thành một xu hướng lớn trong ngày. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm nhẹ hơn 9% so với sáng hôm qua, đạt 21.855 tỷ đồng vẫn là mức thanh khoản rất cao.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 674,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó cổ phiếu VN30 bị bán ròng gần 337 tỷ đồng. FPT bị xả lớn nhất với 87,6 tỷ đồng ròng. Ngoài ra là SSI -83 tỷ, TPB -59,7 tỷ, VIX -54,3 tỷ, MWG -44,3 tỷ, HPG -41,9 tỷ, SHB -41,2 tỷ. Phía mua ròng có GMD +49,4 tỷ, DPG +34,6 tỷ, VCB +27,6 tỷ, BID +27,1 tỷ, KDH +21,7 tỷ, POW +21 tỷ.