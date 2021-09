Nghiên cứu của Israel: Tiêm mũi thứ ba vaccine Pfizer giúp tăng bảo vệ khỏi biến chủng Delta

Mũi tiêm thứ ba vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech làm gia tăng sự bảo vệ chống lại nguy cơ lây nhiễm trong lúc biến chủng Delta bùng phát - theo dữ liệu ban đầu từ Israel, quốc gia bắt đầu tiêm nhắc lại từ giữa tháng 7.

Hãng tin Bloomberg dẫn một phân tích dữ liệu sơ bộ từ tổ chức Maccabi Healthcare Services của Israel cho thấy trong thời gian từ 1 tuần đến 13 ngày sau khi tiêm mũi bổ sung, những người được tiêm có nguy cơ mắc Covid giảm từ 48-68% so với những người chỉ tiêm hai mũi.

Sự bảo vệ này tăng lên theo thời gian, khiến nguy cơ nhiễm Sars-CoV2 trong thời gian 2 tuần đến 20 ngày sau khi tiêm mũi thứ ba giảm 70-84% so với ở những người tiêm 2 mũi.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 31/8 đánh giá sự bảo vệ bổ sung mà mũi tiêm tăng cường mang lại trong việc chống lại biến chủng Delta, nhưng chưa tính đến nguy cơ mắc bệnh thể nặng.

Các phát hiện trên cho thấy sự suy giảm tác dụng của vaccine trong việc chống lại virus Sars-CoV2 có thể được đảo ngược trong ngắn hạn bằng một mũi tiêm thứ ba, các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh.

Đến nay, Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đã công bố kế hoạch tiêm nhắc lại nhằm tăng cường “rào chắn” trước biến chủng Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh, khi mức kháng thể ở những người được tiêm phòng sớm bắt đầu giảm xuống.

“Theo thời gian, chúng ta có thể đánh giá hiệu quả đối với nguy cơ mắc bệnh thể nặng, nhập viện hoặc tử vong”, các nhà nghiên cứu nói. Ngoài ra, họ cũng nói thêm cần tiếp tục theo dõi để xác định miễn dịch nhờ mũi tiêm tăng cường duy trì trong bao lâu.

Israel, nước đi đầu thế giới về tiêm phòng Covid-19, ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày kỷ lục vào hôm 30/8. Điều này càng làm tăng động lực cho chiến dịch tiêm nhắc lại.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, trong 7 ngày gần nhất, bình quân mỗi ngày Israel có gần 7.900 ca nhiễm và 23 ca tử vong do Covid-19.